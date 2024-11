「Zoff｜サンリオキャラクターズ」の全ラインアップを公開クロミ、シナモロール、マイメロディの3キャラクターがキュートなメガネ姿で登場

株式会社インターメスティック左から:ZF242017_81F1、ZF241017_42A1、ZF241016_21A1

https://www.zoff.com/news/20241111-4527/

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、2024年11月13日(水)17時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始、11月29日(金)に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストア他で発売する、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の人気キャラクターたちと初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff|Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」の全ラインアップを公開します。

「Zoff|Sanrio Characters」でモチーフとなるのは、クロミ、シナモロール、マイメロディの3キャラクターです。各キャラクターをイメージしたカラーと豊富なデザインバリエーションは、プリントデザインやメタルパーツなどのさりげないあしらいが身に着けやすいアイウェアコレクションです。他にも、シナモロールの生まれたふわふわの雲や、大好物のシナモンロールがデザインされたフレーム、クロミの頭巾とドクロをモチーフに落とし込んだフレーム、マイメロディのリボンがあしらわれたフレームなど、各キャラクターの魅力があふれる特別モデルもラインアップ。全てのメガネとサングラスは、各キャラクターオリジナルのメガネケースとメガネ拭き付きです。

グッズは、メガネ姿のキャラクターがZoffオリジナルデザインの、ダイカットメガネ拭き、マスコットクリーナー、メタルチャームつきメガネケース 、ふわふわメガネケースなどを取り揃えています。

さらに、「Zoff | Sanrio characters」対象商品を購入した先着合計14,000名に、クロミ、シナモロール、マイメロディのオリジナルコラボグッズをプレゼント。詳細はキャンペーン特設ページ(https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1973/)をご覧ください。他にも、Zoff公式XとZoff公式Instagramでスペシャルなキャンペーンを多数発表予定です。フォローして最新情報をお待ちください。

- Zoff公式X @Zoff_INFO(https://twitter.com/Zoff_INFO)- Zoff公式Instagram @zoff_eyewear(https://www.instagram.com/zoff_eyewear/)

|各キャラクターそれぞれ、メガネ12種、サングラス5種(WEB限定3種含む)、グッズ4種をラインアップ

1.マイメロディZA241055_43A1\7,700 2.シナモロールZY242037_44F1\9,900 3.クロミZA242027_14F1\12,200、ダイカットメガネ拭き 各\900 4.マイメロディ 5.シナモロール 6.クロミ 、メタルチャームつきメガネケース 各\2,000 7.マイメロディ 8.シナモロール 9.クロミ

|商品概要

- 商品名|「Zoff|Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」- 発売日|2024年11月29日(金)発売- 先行予約|2024年11月13日(水)17時~Zoff公式オンラインストア- 商品出荷|2024年11月下旬より順次発送予定- 種類、価格|メガネ 各キャラクター12種 全36種 \7,700~\15,500(セットレンズ代込)、サングラス 各キャラクター5種(WEB限定3種含む)全15種 \13,300~\15,500、ダイカットメガネ拭き \900、マスコットクリーナー \1,600、メタルチャームつきメガネケース \2,000、ふわふわメガネケース \2,800 ※すべてのメガネとサングラスに各キャラクターのオリジナルケースとメガネ拭き付き- 取扱店舗|Zoff店舗(アウトレット店を除く)、Zoff公式オンラインストア他- 特設ページ|https://www.zoff.co.jp/shop/contents/eyewear-sanriocharacters.aspx※取扱店舗や商品の詳細は特設ページをご覧ください。

|オリジナルコラボグッズプレゼントキャンペーン

「Zoff | Sanrio characters」対象商品を購入した先着合計14,000名に、シナモロール、マイメロディ、クロミのオリジナルコラボグッズをプレゼント。詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。特設ページ:https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1973/

1.Zoff店舗

「Zoff | Sanrio characters」の商品を\15,000以上購入し、Zoff公式Instagramアカウントのフォロー画面を提示すると、1会計につき「オリジナルクリアバッグ」を1つプレゼント

対象:先着10,000名、サイズ:約250×180×80mm、素材:ポリ塩化ビニル

2.Zoff公式オンラインストア

「Zoff | Sanrio characters」のフレーム、サングラスを1点購入につき、「オリジナルアクリルキーホルダー」を1つプレゼント。

対象:先着4,000名、サイズ:50×50mm、素材:アクリル

|商品詳細

■メガネ

#Cinnamoroll メガネ \7,700~\12,200(セットレンズ代込)

シナモロールをイメージしたカラーと豊富なデザインバリエーション。プリントデザインやメタルパーツなど、さりげないキャラクターのあしらいが身に着けやすいラインアップ。

上から、ZA241056_12A1、ZA241059_12A1 \7,700、ZN241030_12C1、ZN241030_42A1 \9,900、ZY242037_44F1、ZY242037_72F1 \9,900、ZA241062_00A1、ZA241062_48A1 \12,200、ZA242026_43E1、ZA242026_72E1 \12,200、商品ポイント

#Cinnamoroll Premium model \15,500(セットレンズ代込)

シナモロールが生まれたふわふわの雲や、大好物のシナモンロールをあしらった特別モデル。目元は耳の形をイメージしており、シナモロールの愛らしさがぎゅっと詰まったフレームです。

上から、ZF241017_00A1、ZF241017_42A1 \15,500、商品ポイント

#Kuromi メガネ \7,700~\12,200(セットレンズ代込)

クロミのように"なりたい自分になれる"、豊富なバリエーション。プリントデザインやメタルパーツなど、さりげないキャラクターのあしらいが身に着けやすいラインアップ。

左上から、ZA241057_14E1、ZA241060_14E1 \7,700、ZN241031_81A1、ZN241031_82A1 \9,900、ZY242038_14F1、ZY242038_81F1 \9,900、ZA241063_14E1、ZA241063_88A1 \12,200、ZA242027_14F1、ZA242027_81E1 \12,200、商品ポイント

#Kuromi Premium model \15,500(セットレンズ代込)

クロミのチャームポイントである、頭巾とドクロをモチーフに落とし込んだ特別モデル。フレームサイドのしっぽの形がアクセントに。クールでキュートなクロミの魅力があふれるフレームです。

上から、ZF242017_14F1、ZF242017_81F1 \15,500、商品ポイント

#My Melody メガネ \7,700~\12,200(セットレンズ代込)

マイメロディをイメージしたキュートなカラーとデザインバリエーション。プリントデザインやメタルパーツなど、さりげないキャラクターのあしらいが身に着けやすいラインアップ。

左上から、ZA241055_43A1、ZA241058_43A1 \7,700、ZN241029_21A1、ZN241029_43A1 \9,900、ZY242036_21E1、ZY242036_43F1 \9,900、ZA241061_28A1、ZA241061_42A1 \12,200、ZA242025_21E1、ZA242025_43E1 \12,200、商品ポイント

#My Melody Premium model \15,500(セットレンズ代込)

マイメロディのリボンがあしらわれた特別モデル。前にかかるメタルパーツは、特徴的な耳の形をイメージしています。マイメロディのようにかわいらしさを演出してくれるフレームです。

上から、ZF241016_21A1、ZF241016_29A1 \15,500、商品ポイント

■サングラス

テンプルパーツが付け替え可能なモデルや、メガネとサングラスを切り替えられる便利な2way仕様の「Zoff NIGHT&DAY」モデル(WEB限定)と紫外線量でレンズ濃度が変化する調光サングラス(WEB限定)など、ライフスタイルに寄り添ったラインアップ。

#Cinnamoroll Sunglasses \13,300~\15,500

上から、ZN241G37_11A1、ZN241G40_11A1(調光レンズ・WEB限定)、ZN242G08_14E1、ZN242G11_14E1(調光レンズ・WEB限定)\13,300、ZN241G32_43A1(Zoff NIGHT&DAY モデル・WEB限定)\15,500

#Kuromi Sunglasses \13,300~\15,500

上から、ZN241G38_14E1、ZN241G41_14E1(調光レンズ・WEB限定)、ZN242G09_14F1、ZN242G12_14F1(調光レンズ・WEB限定) \13,300、ZN241G33_14E1(Zoff NIGHT&DAY モデル・WEB限定)\15,500

#My Melody Sunglasses \13,300~\15,500

上から、ZN241G36_20A1、ZN241G39_20A1(調光レンズ・WEB限定)、ZN242G07_43F1、ZN242G10_43F1(調光レンズ・WEB限定) \13,300、ZN241G31_48A1(Zoff NIGHT&DAY モデル・WEB限定)\15,500

|付属品(オリジナルケース・メガネ拭き)

全てのメガネとサングラスに、各キャラクターオリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセット。

■グッズ

メガネと一緒に持ち歩きたい、かわいい雑貨が盛りだくさん。メガネ姿のキャラクターはZoffオリジナルデザインです。

ダイカットメガネ拭き \900

SANRIO_DCC_CN、SANRIO_DCC_KU、SANRIO_DCC_MM

マスコットクリーナー \1,600

SANRIO_MSCT_CN、SANRIO_MSCT_KU、SANRIO_MSCT_MM

メタルチャームつきメガネケース \2,000

SANRIO_CASE_CN、SANRIO_CASE_KU、SANRIO_CASE_MM

ふわふわメガネケース \2,800

SANRIO_POUCH_CN、SANRIO_POUCH_KU、SANRIO_POUCH_MM

(C)️ 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654402

※全ての商品画像はイメージです

|お問い合わせ

- 一般のお客様|Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883(平日11時~18時)- Zoff公式オンラインストアについて|Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505(平日11時~18時)