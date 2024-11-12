「第５回量子コンピューティングEXPO秋」にて量子ハードウェア「Qaptiva 800」を出展
株式会社インテリジェント ウェイブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川上 晃司、以下：IWI）は、2024年11月20日（水）から22日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される、量子コンピュータに特化した日本唯一の商談展「第５回量子コンピューティングEXPO秋」に出展します。
本展示会にて、IWIは量子プログラミング環境とシミュレーターを備えた「Qaptiva 800」を出展します。Qaptiva 800を用いたビジネスメリットと技術的な優位点をご紹介しますので、この機会にぜひIWIのブースまでお越しください。
【開催概要】
名称：第5回量子コンピューティングEXPO秋
主催：RX Japan株式会社
開催期間：2024年11月20日（水）～2024年11月22日（金）
開催場所：幕張メッセ
量子コンピューティングEXPO イベントページ(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/qc.html)
【IWI出展について】
出展場所：6ホール| 小間番号 11-20
出展ページ(https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/search/24/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%20%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%96.org-a7421b1f-6fc6-4c29-905d-fa763cd41430.html#/)
出展製品：
■Qaptiva 800
Qaptiva 800は、ユニバーサルな量子プログラミング環境とシミュレーターを備えた、量子アプリケーション開発環境です。量子アルゴリズムを快適にシミュレーションするために必要な大容量メモリ（2～32TB）が搭載されています。アルゴリズムと量子アプリケーションの開発、改善、実験のためのフルスタックコンピューティング機能を提供します。
製品ページ(https://www.iwi.co.jp/products/all/Qaptiva800.html)
【株式会社インテリジェント ウェイブ（IWI）について】
IWIは、1984年の創立以来、24 時間365 日止まらない決済を実現する仕組みや、カードの不正利用を検知する仕組みを開発するなど、安心安全なキャッシュレス社会に貢献してきました。また、決済や金融領域で培った高速・大容量のデータ通信や分析技術をもとに、情報セキュリティ分野や放送分野にも事業を展開しており、近年はAIをはじめとする先端技術を活用したソリューションの開発にも取り組んでいます。
IWIは、「IT基盤の提供により社会の仕組みを支える」というミッションのもと、あらゆる業界課題と社会課題の解決に挑戦します。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社インテリジェント ウェイブ
Qaptiva 800担当 E-mail: qlm@iwi.co.jp