睡眠時無呼吸リスク計測サービス「Sleep Doc」1周年記念｜対象サービス最大40％OFFキャンペーンを実施！

株式会社サプリム(SapplyM, Inc.)

エムスリーとソニーグループの合弁会社である株式会社サプリム(本社:東京都港区、代表取締役社長:富山泰司、URL : https://www.sapplym.com/ )は、2024年11月12日から、睡眠時無呼吸リスク計測サービス「Sleep Doc」(URL : https://sleep-doc.jp/ )のサービスリリースの1周年を記念し、対象サービスが最大40%OFFになるキャンペーンを実施します。

Sleep Docをリリースしてから1年、おかげさまで多くの方々にご利用いただいております。また、健康志向の高まりから睡眠時無呼吸症候群についてメディアで取り上げられることも増えています。

しかし、睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に起こるため自覚症状が少なく、自己診断テストでは重症者でも7割の方が見落とされることがあるという報告もあるなど、必要の方の検査が進んでいないと思われます。※1※2。

そこで、今回はSleep Doc1周年を記念して、対象サービスが定価より30%OFFになるキャンペーンを実施するほか、睡眠時無呼吸症候群に気づくためには、周囲の人々からの指摘が重要であることを踏まえ、家族・友だち等による紹介の場合には、最大40%割引でのサービス提供を行い、紹介者にはAmazonギフトカード1,000円進呈を実施します。

■家族・友だち紹介キャンペーン

・特典

ご紹介する方:Amazonギフトカード1,000円

※紹介された方の利用件数に応じた特典をご提供

ご紹介される方:定価(7,980円)より40%OFFの4,780円

※ソニー製計測デバイスの場合

※他のキャンペーンとの併用不可

・応募条件

ご紹介する方:キャンペーン申し込みフォームに登録した方、もしくは過去にSleep Docをご利用された方

ご紹介される方:からSleep Docをお申し込み・ご利用いただいた方

・お申し込みの流れ

下記申し込みフォームよりお申し込みください。

URL:https://forms.gle/S65iaUxHNqhrRYN28

・期間

11月12日(火)~終了日未定(予告なく変更または終了する場合がございます。)

・紹介者の特典付与期間

ご紹介される方がSleep Docをご利用終了してから1ヵ月以内

■対象サービス30%OFFキャンペーン(紹介なしでご利用頂く場合)

・対象サービス

ソニー製計測デバイス

・価格

5,580円(税込、定価7,980円、30%OFF)

・期間

11月12日(火)~12月9日(月)

・申し込みフォーム

https://app.sleep-doc.jp/explain/zDtBEL1VmfRWbKxsX24Y

■Sleep Docの特徴

【簡 単】自宅で簡単に計測可能

【高精度】ソニー製デバイスと特許出願中のソニー開発のアルゴリズムでリスク計測※5

【安 心】エムスリー株式会社の持つネットワークを活用した全国約3,000のクリニック

紹介など、アフターフォローが充実

【高評価】医師100名の90%が「Sleep Doc」を簡単で使いやすいと評価※6

利用者の8割以上が睡眠関連習慣・環境を見直し※7

・Sleep Docの利用方法

ソニー製計測デバイス(レンタルモデル)の場合

注釈

※1 国土交通省自動車局. “自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル~SAS対策の必要性と活用~”. 2015, P.8.

※2 谷川武.“プロドライバーにおける睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニングの重要性”.国土交通省 自動車総合安全情報. 2022, P.29

※3 日本循環器学会. 2023年改訂版 循環器領域における睡眠時無呼吸症候群の診断・治療に関するガイドライン, 2023, P.26.

※4 Yan X, Wang L, et.al, Development and assessment of a risk prediction model for moderate-to-severe obstructive sleep apnea. Front Neurosci. 2022 Aug 5;16:936946.

※5 本サービスは医療行為を行うものでも、医療機器を提供するものでもございません。詳細は本サービスの睡眠障害リスクの計測方法について(https://sleep-doc.jp/#notes)をご参照ください。

※6 AskDoctors調べ。計測性能を評価したものではございません。

※7 弊社実施アンケート(n=185)

◆サプリムの会社概要

商号 株式会社サプリム

本社所在地 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ 10階

設立 2022年4月1日

資本金 5億円(資本準備金含む)

事業内容 通信ネットワーク、電子技術及び情報通信機器を活用した医療・ヘルスケア分野におけるサービス開発及び販売

URL https://www.sapplym.com/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社サプリム

TEL:050-1745-9310

担当:金子、久司

email: sd-contact@sapplym.com

※平日10 :00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く)