不動産クラファン「みらファン」、ホテル宿泊割引特典付きの第1４号募集開始。新規登録キャンペーンも実施中

株式会社みらいホールディングス

株式会社みらいホールディングス(代表取締役:磯部 悟)の100%子会社である株式会社みらいアセット(代表取締役社長:中島 和雄、本社:愛知県名古屋市)が運営する不動産クラウドファンディング「みらファン」では、「みらファン第14号」を組成し2024年11月9日より募集開始いたしました。

「みらファン第14号」は、「HOTEL R9 The Yard 」シリーズをはじめとしたユニークなホテルを展開するR9 HOTELS GROUP(アールナインホテルズグループ、運営:株式会社デベロップ)とのコラボ第3弾。50口以上投資いただいた投資家様には特典として、R9 HOTELS GROUPの全施設でご利用いただける宿泊プランをご提供いたします。

2022年9月に運営を開始した不動産投資クラファン「みらファン」。オンラインで完結する手軽さに加え、1口1万円からの投資が可能。新NISAなどをきっかけに投資や資産運用に関心が高まる中、投資初心者の方にも始めていただきやすい商品となっています。

「HOTEL R9 The Yard 」シリーズとは

今回募集を開始した「みらファン第14号」は、9月の第11号、10月の第12号に引き続きR9 HOTELS GROUPとのコラボ第3弾。対象物件である「HOTEL R9 The Yard 坂出」は、通称「コンテナホテル」と呼ばれる、建築用に開発した専用のコンテナモジュールを利用した「HOTEL R9 The Yard 」シリーズ。

「HOTEL R9 The Yard 」シリーズは、土地の広さや形状に柔軟に対応できるフレキシビリティ、災害などの有事には被災地に簡単に移設できるモビリティの機能を備えており、「レスキューホテル」として災害時に客室を提供することを目的とした災害協定を全国153の自治体等と締結しています(2024年11月現在)。

災害への不安が高まる中、今後ますますニーズや注目度も高まることが予想されます。

「みらファン第14号」概要HOTEL R9 The Yard 坂出

今回の対象物件となる「HOTEL R9 The Yard 坂出」は、JR予讃線「坂出」駅から車で約10分、瀬戸中央自動車道「坂出北IC」より車で約1分の位置に所在し、瀬戸大橋からもほど近く、四国の玄関口といえる立地です。

周辺には「コスモ石油」、「川崎重工」、「三菱ケミカル」等の大手企業の工場・物流施設が多数所在します。また、近隣には「瀬戸大橋公園」、「坂出緩衝緑地」、「常盤公園」等の公園が点在しており、海と緑と工場に囲まれており、平日はビジネス需要、休日は観光需要が見込まれます。

《プロジェクト概要》

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92714/table/39_1_c7ec0f1c8a4d8592e0240567e4b07552.jpg ]

詳細はこちら(https://www.mirafun.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=15)をご参照ください。

《物件情報》

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92714/table/39_2_d66a9983d970001243d11504faa828ab.jpg ]

《投資特典について》

「みらファン第14 号」へ投資いただいた投資家様を対象に、 R9 HOTELS GROUP特典宿泊プランをご用意いたします。当プランはR9 HOTELS GROUP全施設でお使いいただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/92714/table/39_3_11551df40c6aa45af14b3edcb80251ef.jpg ]

新規会員登録キャンペーン実施中

キャンペーン期間中に「みらファン」に新規会員登録いただき、「みらファン第14号」に対象額以上を投資いただいた方へ、最大42,000円のAmazonギフト券をプレゼントいたします。

詳細はこちら(https://mirafun.miraihd.jp/amazongift_for14th_newer/)をご参照ください。

不動産投資クラウドファンディング「みらファン」とは

「みらファン」はみんなで地域を元気にし、資産を大切につないでいく参加型不動産クラウドファンデ ィングです。1口1万円から不動産オーナーになることができ、これまで運用したすべてのファンドにお いて、継続して得られる賃料収入から配当を出すことを基本として誠実な商品づくりを行っています。 「みらファン」を通して投資家の方から寄せられた資金をもとに、地域の人にとって必要な不動産を支 え、対象不動産や地域が発展することで得られた利益を投資家の皆様に還元する。地方と都市、地域で 活動する人と投資家を不動産を通して繋ぐ。「みらファン」はそのハブになりたいと考えています。



[みらファン 3つの特徴]

・安定収入に加えて、地域応援に繋がります。

・インカム重視の安全設計、安心の優先劣後方式を導入。

・少額から気軽に、手続きもカンタン。不動産の管理はプロにお任せ。

不動産クラウドファンディングとは

不動産投資の新しい手法として昨今注目を集めているサービスです。

不動産特定共同事業法という法律にのっとって、特定の不動産を複数の投資家から成る組合が所有する不動産投資手法です。

手続きは基本的にすべてインターネット上で完結し、投資家はPCやスマートフォンで手続きが完了しま

す。これまで不動産投資といえば、多額の資金や借り入れが必要であったり、不動産管理に関する知識

や労力の負担が大きいといったイメージがあり、ハードルが高く感じる方も多かったと思われます。

「みらファン」は少額から購入でき、物件のメンテナンスや入居者募集、入居者への対応を不動産特定

共同事業者であり不動産のプロであるみらいアセットが行い、投資家は運用をプロに任せられるため、

気軽に安心して不動産投資ができる新たな投資商品として注目されています。

投資商品としてのリスク

不動産クラウドファンディングは投資商品のため、リスクを理解したうえでの自己判断による投資を行うことが求められます。まず他の投資商品と同様に元本と配当を保証するものではありません。その他にも、運用期間中は基本的に中途解約できないなどのさまざまなリスクがあります。

物件ごとに周辺相場との兼ね合いや運用計画、事業会社の信頼度などを確認し、投資先をしっかりと見極めることが求められます。

「みらファン」は20年以上の事業運営実績があるみらいアセットによるサービスであることや、売却時の損失が劣後出資額以内であれば価値下落にも対応できる優先劣後方式といった投資家保護システムを導入しており、これらをもとに安心・安定を打ち出しています。

■関連URL

・みらファン

https://www.mirafun.jp/

・Webサイト「みらファン大学」

「お金」「投資」「不動産」に関する解説および情報発信

https://miraihd.jp/media/

・「みらファン大学公式Youtubeチャンネル」

不動産のプロが、投資や不動産に関するご相談にわかりやすく回答

https://www.youtube.com/@mirafun

R9 HOTELS GROUP運営会社 株式会社デベロップについて

「共通価値の創造企業(Creating Shared Value Company)」をビジョンに掲げ、建築用コンテナモジュールメーカとして創業し、その後さまざまなソリューションへとサービス領域を拡大。

現在、グループ企業とともに「建築・不動産事業」「エネルギー事業」「ホテル事業」と3つの領域で事業を展開しています。

2017年より開始したホテル事業では、「もっと自由な、もっとカジュアルなステイスタイル」の実現を目指し、利用シーンに合わせたユニークな6つのホテルブランドで全国に104店舗を展開(2024年11月現在)。

【会社概要】

社名: 株式会社デベロップ

代表者: 代表取締役 岡村 健史

本社: 千葉県市川市市川1-4-10 市川ビル8F

設立: 2007年2月

資本金:18億1,198万円(資本準備金8億9,099万円を含む)

U R L:https://develop-group.jp/

運営会社 みらいアセットについて

2004年12月の設立以降、不動産コンサルティング事業、売買仲介・賃貸仲介、不動産管理等を中心に展開。グループ会社に経営コンサルティング会社「株式会社みらい経営」、マンスリーマンションや社宅・宿泊事業を展開する「株式会社アットイン」などを有しているため、オーナー様からの不動産運用、売却等などのお悩みにも幅広く対応し、ご提案することが可能です。2019年3月に不動産特定共同事業法1号免許を取得、2022年9月より不動産投資クラファン「みらファン」の運営を開始しました。

【会社概要】

社名: 株式会社みらいアセット

代表者: 代表取締役社長 中島 和雄

本社: 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー5F

設立: 2004年12月

資本金:1億円

免許:不動産特定共同事業許可 愛知県知事 第3号

宅地建物取引業 愛知県知事(4)第20164号

U R L:https://miraihd.jp/miraiasset/