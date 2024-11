『スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)』エリア拡張ドンキーコングをテーマにした世界初※１の新エリア『ドンキーコング・カントリー(TM)』2024年12月11日（水） グランドオープン決定！

合同会社ユー・エス・ジェイ「黄金のしんでん」外観ライドビークル(コースター車両)「黄金のしんでん」内部の壁画「黄金のしんでん」内部の壁画

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年3月に開業し、連日活況を呈している大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の体験価値をさらに増強、深化するためにそのエリアを拡張します。本日、世界的に高い人気を誇る「ドンキーコング」をテーマにした新エリア『ドンキーコング・カントリー』が、2024年12月11日(水)に世界で初めて※1オープンすることを発表しました。新エリアが加わることにより、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の敷地面積は1.7倍に拡張してエリア全体の魅力は倍増、その体験価値が更なる高い次元に引き上がる革新性と創造性にあふれた新体験を提供いたします。

さらに、本日午前7時ごろ、エリアのシンボルである「黄金のしんでん」内部とそこに位置する、新ライド・アトラクション『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ(TM)』のライドビークル(コースター車両)ならびにステーション(ライド乗り場)を、報道陣に初公開しました。

【圧倒的なクオリティで堂々とそびえ立つ「黄金のしんでん」の内部を初公開】

本日、エリアのシンボルのひとつである「黄金のしんでん」内部を初公開しました。「黄金のしんでん」は、実際にゲームのステージとしても登場したことのある、ジャングルの最奥の地にある光り輝く建造物です。内部へと足を踏み入れば、まるで「ドンキーコング」の世界に入り込んだような、謎につつまれた遺跡の空気を全身で感じとることができます。さらに「黄金のしんでん」内部では、太古の昔に描かれた、しかしどこかで目にしたことのある謎の壁画が!ゲストは、アトラクション乗車前からワクワクドキドキが止まらない体験を、このダイナミックな空間で味わうことができます。

<ダニエル・グリアー(ユニバーサル・クリエイティブ/プロデューサー)のコメント>

「ドンキーコング・カントリー」では、大人気ゲームシリーズで見た豊かな熱帯の風景の中に全身で入り込み、ジャングルの奥深くの、「黄金のしんでん」などの名所をめぐり、現実世界で実際に探索することができます。新アトラクションの『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』は、従来のアイディアに縛られない新規性と革新性に富んだコースターデザインを開発し、レールをジャンプするような予測不能な体験を提供します。視覚的にも本能的にも刺激あふれるスリリングな超興奮体験でぜひ“PLAY WILD!”していただきたく、ゲストの皆さまをお迎えする日を楽しみにしています。

【予測不能な超興奮体験に、本能が思い切り揺さぶられる大冒険!

新進気鋭のコースター『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』も初披露】

本日、開業日と同時に従来のアイディアにとらわれない、新規性と革新性に富んだ新アトラクション『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』のライドビークル(コースター車両)ならびにステーション(ライド乗り場)も初公開しました。このアトラクションは、任天堂株式会社代表取締役フェローの宮本茂氏をはじめ、任天堂のクリエイティブチームと強力なタッグを組んで生み出された、視覚的にも体感的にも本能を揺さぶられる、刺激あふれるイノベーティブでスリリングなコースターです。

ゲストはクレイジー・トロッコに乗ってジャングルを駆け抜けながら、ドンキーコングとディディーコングがティキ族から“ゴールデンバナナ”を守る冒険を手伝います。これまでにないライドシステム、ユニークなコースターのデザインを駆使したこのライドで、驚愕の冒険が待つスリリングな旅に出かけます。タルから飛び出たり、ガタガタのコースを疾走しながら障害物をかわしたり、飛び越えていったり、ジャングル中をワイルドに駆け巡る、新進気鋭のファミリーコースターとして登場します。

<ライド概要>

【体験時間】 約2分

【定員】4 名(1台あたり)

【身長制限】107cm以上

※身長107cm以上122cm未満の方には、付き添い者が必要です

「ドンキーコング」は、任天堂株式会社代表取締役フェローの宮本茂氏をはじめとする、任天堂のクリエイティビティが生み出した、世界中で何世代にも亘って愛され続けている大人気ゲームシリーズです。

『ドンキーコング・カントリー』には、予測不能な仕掛けが待つ新進気鋭のライド・アトラクションをはじめ、フード&ショッピングなども勢ぞろいし、充実した総合体験による超興奮・超感動をお届けするユニバーサル・スタジオ・ジャパンにとって新しい旅のはじまりでもあります。今後、開業日まで継続的にエリア体験情報をお届けしてまいります。楽しみにお待ちください。

超興奮体験には欠かせない新グッズが11月13日(水)より先行販売開始!

明日11月13日(水)より、「ドンキーコング」のトレードマークである赤ネクタイやゲームでもおなじみのタルがデザインされたチケットホルダー、エリアのトロピカルなイメージにぴったりのカラフルで超元気な色合いが目を引くストラップなど、“PLAY WILD!”体験をより一層盛り上げる新グッズの先行販売が開始となります。

左:チケットホルダー 右:チャーム&リール付きチケットホルダー左:ストラップセット(3個) 右:キーチェーンセット(3個)

■販売店舗:ワンナップ・ファクトリー(TM)

※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※品切れの際はご容赦ください

「ドンキーコング」の世界をスムーズに確実に楽しめる、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券付きのスペシャルチケットが新発売!

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のエリア拡張を記念し、大人気アトラクションがセットになったチケット「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~ドンキーコングスペシャル~」を発売します。最新アトラクションの待ち時間をギュッと短縮し、お楽しみください。

■販売期間:

2024年11月13日(水)12:00~

■対象利用日:

2024年12月11日(水)~12月31日(火) *NO LIMIT! カウントダウン 2025開催中を除く

■販売価格:

4,200円~8,400円(税込)

■販売場所:

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

※その他ユニバーサル・エクスプレス・パス(1月利用日分以降)も同時発売いたします。詳しくはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください

「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」をお持ちの方を『ドンキーコング・カントリー』の先行体験にご招待!

「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」をお持ちの方に向け、グランドオープン前に一足先に新エリアをお楽しみいただける特別な機会をご用意させていただきました。詳細は後日発表しますのでお待ちください。

※パーク入場には当日有効な年間パスやスタジオ・パスなどの入場券が必要です

※応募者多数の場合、ご希望日によっては、抽選となることがあります

※詳しくはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください

