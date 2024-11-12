【株式会社講談社】《科学の楽しさ・おもしろさを伝えるYouTube「ブルーバックスチャンネル」本格始動！》初回ゲストは「解説動画100万PV超え連発！」宇宙物理学者・野村泰紀さん
報道関係者各位
【野村泰紀】「宇宙はいくつもある」って本当ですか？天才科学者に聞いてみた！（11/14配信予定）
小社刊行の科学新書レーベル「ブルーバックス」公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@kodansha_bluebacks)が、2024年秋に本格始動！
YouTube「ブルーバックスチャンネル」
URL https://www.youtube.com/@kodansha_bluebacks
配信スケジュール （ほぼ）毎週木曜19時～
概要 科学をあなたのポケットに！ 子どもから大人まで、科学の楽しさ・おもしろさを伝える「ブルーバックスチャンネル」。2023年に創刊60周年を迎えた科学新書レーベルの公式チャンネルです。
ブルーバックスは1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに！」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきました。YouTube「ブルーバックスチャンネル」(https://www.youtube.com/@kodansha_bluebacks)では、さまざまな豪華ゲストをお招きして、科学の楽しさ・おもしろさをさらにわかりやすく伝えます。
YouTube「ブルーバックスチャンネル」2024年秋、本格始動！
初回ゲストは、ベストセラー『なぜ宇宙は存在するのか』(https://gendai.media/list/books/bluebacks/9784065277225)の著者で、カリフォルニア大学バークレー校教授の野村泰紀さん。マルチバース、泡宇宙、パラレルワールド、量子力学などの最先端テーマをわかりやすくお話しいただいています。
子どもから大人まで、宇宙への興味が爆発的に増すこと間違いなしです。ぜひ気楽にご視聴ください。チャンネル登録＆視聴予約、お待ちしております！
初回タイトル 【野村泰紀】「宇宙はいくつもある」って本当ですか？天才科学者に聞いてみた！
配信日 11月14日（木）19時～
URL https://www.youtube.com/watch?v=jvKmtywmGoU
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jvKmtywmGoU ]
ゲスト略歴 野村泰紀（カリフォルニア大学バークレー校教授／バークレー理論物理学センター長）
1974年生まれ。1996年、東京大学理学部物理学科卒業。2000年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。理学博士。米国フェルミ国立加速器研究所、カリフォルニア大学バークレー校助教授、同准教授などを経て現職。ローレンス・バークレー国立研究所上席研究員、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構連携研究員も務める。
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