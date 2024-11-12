「第3回全日本学生フルコンタクト空手道選手権大会」の冠スポンサーにGuildQBが就任！

Social Finance Limited

Social Finance Limitedが運営するWeb3ゲームプラットフォーム「GuildQB」が11月17日（日）国立代々木競技場第一体育館で開催の「第3回全日本学生フルコンタクト空手道選手権大会」の冠スポンサーに決定したことを発表いたします。

https://fullcontactkarate.jp/news/incolle3rd_guildqb_clownsponsor/

全日本学生フルコンタクト空手道選手権大会について

全日本学生フルコンタクト空手道選手権大会は、日本国内の大学生や短大生、大学院生、専門学校生を対象とした空手の競技大会です。

この大会は学生による学生のための大会として位置づけられ、フルコンタクト空手の技術を競い合う場となっています。

「熱闘宣言」をテーマに掲げた第3回大会は、年々参加大学が増加しています。大学生同士の熱い戦いが繰り広げられる、見応えのある大会となるでしょう！

▼第一回大会決勝戦の様子はこちら

第1回全日本学生フルコンタクト空手道選手権大会（JKC) 決勝戦

大会の概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CJO5TTE37C8 ]

主催: 一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミッション

初開催: 第1回大会は2022年11月に行われ、以降毎年開催されています。

参加資格: 満18歳以上の大学生、短大生、大学院生、専門学校生が参加可能です。

第3回大会の詳細

開催日: 2024年11月17日（日）

会場: 国立代々木競技場 第一体育館

開始時間: 10:00予定

入場チケットの購入方法

販売期間： 2024年11月17日（日）18:00まで

チケットペイ会員登録URL：https://www.ticketpay.jp/

入場チケット（前売り券）：

指定席 2,200円

自由席 1,650円

アテンダントチケット 5,000円

購入方法や観覧席の詳細はJKC公式サイトをご覧ください。

https://fullcontactkarate.jp/news/jkjo18th_incolle3rd_ticketsale2/

JKCについて

JKC（一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミッション）はフルコンタクト空手の発展と普及を目指す団体です。「JKJO」「武神」「統一世界武道空手道連盟」「IKA国際空手協会」の4つの主要団体が手を組み、選手たちが目標とする全国規模の大会運営を行っています。さらにJKCは約3.5万人に及ぶ会員ネットワークを活かし、フルコンタクト空手の認知度向上や競技環境の整備を積極的に推進しています。

公式サイト／https://fullcontactkarate.jp/

GuildQBについて

GuildQBはブロックチェーン技術を活用した「Web3.0ゲーム」の新しい体験を提供するプラットフォームです。Web3.0ゲームでは、プレイを通じて仮想通貨やNFT（非代替性トークン）などのデジタル資産を獲得できます。

私たちはユーザー主導の運営を実現する「DAO」（分散型自律組織）システムを採用した日本最大級のWeb3.0ゲームコミュニティです。20名以上のゲーム開発者、NFT専門家が参画し、革新的なゲーム体験の創出に取り組んでいます。

GuildQBのミッションはプレイヤーが活躍し、新たな体験を楽しめる場を提供することです。2024年には仮想通貨を獲得できるオリジナル放置型ゲーム「QB Gold Rush」のリリースを予定しています。

公式サイト／https://guildqb.com

X／https://x.com/GuildQB

Instagram／https://www.instagram.com/qb_guild/

Discord／http://discord.gg/guildqb