川崎市１ 開催概要[画像1: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-af4bf9bf5201d4999370-1.jpg ]日時 令和6年12月1日（日）10:00～16:00場所 川崎市役所本庁舎1～3階（川崎市川崎区宮本町1）入場料 無料（一部有料コンテンツあり）主催 川崎市、かわさきのりものフェスタ実行委員会 実施主体 かわさきのりものフェスタ実行委員会２ 主なイベントコンテンツバス・イマーシブ運転手体験～バス・電車を空間VRで運転気分！～（フォレストデジタル株式会社(協賛：川崎鶴見臨港バス株式会社)）[画像2: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-3506c470b4e052e944b0-2.jpg ]・うたがいっぱいおんがくえほんコンサート「にじいろバス」（音の教室 カリヨン）[画像3: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-979652870d99a8aed0b0-3.jpg ]・新型自動運転バス車内探検！（川崎市自動運転実装プロジェクト）[画像4: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-752ae967efacc53860ee-4.jpg ]・臨港バス次世代モビリティ大集合！(オンデマンドバス、EVバス車両展示)（川崎鶴見臨港バス株式会社）[画像5: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-ae49485f5cd4b8d0f918-5.jpg ]・世界初展示！東急バスの自動運転車両（東急バス株式会社）・川崎市バス初！「オリジナルカラー」のトミカの販売（川崎市交通局）※「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。・ブラザー ワクワクペーパークラフト（ブラザー販売株式会社）・バスピタ★ちゃれんじ（株式会社ヴァル研究所）電車 ・出発進行！京急電鉄がいっぱい（京浜急行電鉄株式会社）・線路点検車「レールスター」展示（東日本旅客鉄道株式会社）・超電導リニアコーナー（東海旅客鉄道株式会社）飛行機・JAL折り紙ヒコーキ教室・制服着用体験（日本航空株式会社）・ANAお子様向け航空教室・制服着用体験（全日本空輸株式会社）タクシー ・デマンド交通に触れてタクシーチケットをゲット！（神奈川県タクシー協会川崎支部）コミュニティ交通 ・チョイソコ全国物産展（株式会社アイシン）自動車 ・災害時に役立つ！トヨタの給電・車キャンプの展示（神奈川トヨタ自動車株式会社）・災害時も活躍、日産EVコーナー（日産自動車株式会社）その他・運転手疲労度診断/フロンターレヘアゴム等販売（NOK株式会社）・木下アビエル神奈川のこども卓球教室（木下アビエル神奈川・医療法人社団和光会総合川崎臨港病院）各イベントコンテンツの詳細は川崎市ホームページにて紹介しています。３ 実行委員会参画企業、協賛企業一覧[画像6: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-a6aee024f8a4641a5bec-0.jpg ]４ 取材申込[画像7: https://prtimes.jp/i/124454/119/resize/d124454-119-646af2eb165aedd603ea-6.png ]イベント当日の取材を希望される場合は、下記のフォームから申込をお願いいたします。URL：https://logoform.jp/form/FUQz/789538取材申込：令和6年11月29日(金) 17:00までかわさきのりものフェスタホームページ（川崎市ホームページ）https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000169166.html◆詳細プレスリリースはこちらからダウンロード可能です。 https://prtimes.jp/a/?f=d124454-119-a3a2737a98d46019c6788168e63020bb.pdf◆川崎市オンラインプレスルームhttps://www.pr-today.net/a00547