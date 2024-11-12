後藤郁(元アイドリング!!!)、佐藤望美(ミスヤングチャンピオン2018グランプリ受賞)ほか、豪華キャスト出演　ダンス・アクションありのエンタメ舞台『コネクト・ライフ』

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ロングランプランニング株式会社
カンフェティにてチケット発売中http://confetti-web.com/@/connect2024公式ホームページhttp://pastelcarat.web.fc2.com/index-next.html公式Xhttps://x.com/pastelcarat[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-f233d956c02f82d22cc2-1.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-9ad96db33dec0dbe0c2e-0.jpg ]あらすじ舞台は仮想・ロンドン。ベーカー街に探偵社を開いた“女探偵”・シャーロックホームズ。助手にワトソンという若い医師を連れ、街に起こる魔法を使った不思議な事件を次々解決していく。ホームズの前に現れたのは、最大のライバル・モリアーティ。最近の悪質な事件には、その奇跡の力を悪用した彼女がほとんどに関わっていた。ベーカー街には大きな広場があり、その中心には「幸福な王子」と呼ばれる像が立っていた。この街には昔から、魔法とも、奇跡とも取れる不思議な力が存在する――唯我独尊、エキセントリックなシャーロックホームズと、その一番助手であり振り回され役のワトソンの、不思議な冒険物語。業界初！？「レーザービームライト」も舞台演劇に取り入れた、2.8次元“ロンドン×魔法”エンターテイメント舞台！ぱすてるからっとの強み・オリジナル振付ダンスありの豪華演出。オリジナル楽曲製作決定！終演後撮影可ダンスイベント／特別トークイベントあり！ キャスト[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-acf55f8c890f3f62201f-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-e5a88295e8662141a60a-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-8afd4d918cf7a4eafdee-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-3efeb235c36f2cea3dd5-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-aa32b0bcf539a2e2e192-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-48b41384f2d636131507-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-fae7decc65d1e132b761-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-1be37efdcfe54b5f713e-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-e79e3724ccd06702ccd5-10.jpg ]ぱすてるからっと とはまだ色濃く染まっていない厳選された原石たち。演劇、ダンス、笑いを届ける若手クリエイティブ集団。“若手演出家×若手実力派俳優”年４回以上の舞台公演開催。「ライブイベント」プロデュース・開催。劇団としては珍しい「ポップアップショップ」をラフォーレ原宿にて開店。“毎週”俳優が活躍出来る劇団オリジナル番組コンテンツを配信。創設3年で舞台御来場者数 1万名様達成！[画像12: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-3804136527ee7c1750e5-11.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-9fa8d5eb4a522287389f-12.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-1c13bd558c6ee101ff3a-13.jpg ]公演概要『コネクト・ライフ』公演期間：2024年12月4日 (水) ～ 2024年12月8日 (日)会場：CBGKシブゲキ!!（東京都 渋谷区 道玄坂 2-29-5）■出演者《星チーム》後藤郁、飯田菜々、佐藤望美、飯塚シオン、五十嵐かいと、泉田佑大、一ノ瀬実冬、戌岡あやめ、加藤史枝、後藤由衣、進藤みき、末原千早里、鈴綺やや、坪井未来、時田えみり、夏海紋音、藤澤知香、真下祐一、真野壱弥、水城けい、美月まりも、山腰美月《夢チーム》岡ちひろ、白石彩妃、女鹿莉奈、赤羽しゅんた、大沢南星、小倉舞子、樫村みなみ、鹿乃穂花、熊里あかり、小日向はる、鮫嶋樹、高瀬葵衣、タカフジチヒロ、高松優奈、東堂海紗、日向菊りんか、松川大祐、真瀬日美子、溝渕智都、美月まりも、密本悠華、湯浅雅恭■スタッフ◇脚本・演出：佐藤颯（ぱすてるからっと）◇ダンス振付：熊里あかり、安井摩耶、美月まりも◇制作：美月まりも、熊里あかり、鈴綺やや、進藤みき◇殺陣振付・指導：真下祐一◇舞台監督：漆山怜◇舞台・大道具：(株)BAKU建築研究室、タフゴング◇照明：原宏昌(ex.LIGHT STAFF)◇音響：御供田沙央理((株)オフィス・ボム)◇楽曲製作／歌唱：中島亮／岡ちひろ◇広告デザイン：東堂海紗◇ビジュアル撮影：絹川篤◇企画：ぱすてるからっと■公演スケジュール12月4日(水) 19:00 星◆12月5日(木) 19:00 夢◆12月6日(金) 13:00 星★ ／ 19:00 夢12月7日(土) 13:00 夢★ ／ 19:00 星12月8日(日) 12:00 星 ／ 16:30 夢※開場時間は、上記開演時間の45分前から※公演終了後、面会及びチェキ撮影会あり（30分間）※「◆」の公演は、通常舞台公演終了後に撮影可ダンスイベントが開催されます。舞台本編中は撮影ＮＧですが、終演後のダンス“のみ”撮影ＯＫとなります。ダンスは劇中でのＯＰダンス特別Ver.を行います。※「★」の公演は、通常公演終了後に限定トークイベントが開催されます。■チケット料金S席：7,800円、A席：6,800円車椅子席：6,800円（全席指定・税込）S席のご予約で、非売品キャストブロマイドをプレゼント！（予約時選択の扱いキャストのみのブロマイドとなります／スタッフ選択時は特典はありません）※「A列」の販売は御座いません。最前列は「B列」からとなります。