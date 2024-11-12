後藤郁(元アイドリング!!!)、佐藤望美(ミスヤングチャンピオン2018グランプリ受賞)ほか、豪華キャスト出演　ダンス・アクションありのエンタメ舞台『コネクト・ライフ』

ロングランプランニング株式会社カンフェティにてチケット発売中http://confetti-web.com/@/connect2024公式ホームページhttp://pastelcarat.web.fc2.com/index-next.html公式Xhttps://x.com/pastelcarat[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-f233d956c02f82d22cc2-1.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-9ad96db33dec0dbe0c2e-0.jpg ]あらすじ舞台は仮想・ロンドン。ベーカー街に探偵社を開いた“女探偵”・シャーロックホームズ。助手にワトソンという若い医師を連れ、街に起こる魔法を使った不思議な事件を次々解決していく。ホームズの前に現れたのは、最大のライバル・モリアーティ。最近の悪質な事件には、その奇跡の力を悪用した彼女がほとんどに関わっていた。ベーカー街には大きな広場があり、その中心には「幸福な王子」と呼ばれる像が立っていた。この街には昔から、魔法とも、奇跡とも取れる不思議な力が存在する――唯我独尊、エキセントリックなシャーロックホームズと、その一番助手であり振り回され役のワトソンの、不思議な冒険物語。業界初！？「レーザービームライト」も舞台演劇に取り入れた、2.8次元“ロンドン×魔法”エンターテイメント舞台！ぱすてるからっとの強み・オリジナル振付ダンスありの豪華演出。オリジナル楽曲製作決定！終演後撮影可ダンスイベント／特別トークイベントあり！ キャスト[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-acf55f8c890f3f62201f-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-e5a88295e8662141a60a-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-8afd4d918cf7a4eafdee-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-3efeb235c36f2cea3dd5-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-aa32b0bcf539a2e2e192-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-48b41384f2d636131507-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-fae7decc65d1e132b761-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-1be37efdcfe54b5f713e-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-e79e3724ccd06702ccd5-10.jpg ]ぱすてるからっと とはまだ色濃く染まっていない厳選された原石たち。演劇、ダンス、笑いを届ける若手クリエイティブ集団。“若手演出家×若手実力派俳優”年４回以上の舞台公演開催。「ライブイベント」プロデュース・開催。劇団としては珍しい「ポップアップショップ」をラフォーレ原宿にて開店。“毎週”俳優が活躍出来る劇団オリジナル番組コンテンツを配信。創設3年で舞台御来場者数 1万名様達成！[画像12: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-3804136527ee7c1750e5-11.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-9fa8d5eb4a522287389f-12.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/13972/2819/resize/d13972-2819-1c13bd558c6ee101ff3a-13.jpg ]公演概要『コネクト・ライフ』公演期間：2024年12月4日 (水) ～ 2024年12月8日 (日)会場：CBGKシブゲキ!!（東京都 渋谷区 道玄坂 2-29-5）■出演者《星チーム》後藤郁、飯田菜々、佐藤望美、飯塚シオン、五十嵐かいと、泉田佑大、一ノ瀬実冬、戌岡あやめ、加藤史枝、後藤由衣、進藤みき、末原千早里、鈴綺やや、坪井未来、時田えみり、夏海紋音、藤澤知香、真下祐一、真野壱弥、水城けい、美月まりも、山腰美月《夢チーム》岡ちひろ、白石彩妃、女鹿莉奈、赤羽しゅんた、大沢南星、小倉舞子、樫村みなみ、鹿乃穂花、熊里あかり、小日向はる、鮫嶋樹、高瀬葵衣、タカフジチヒロ、高松優奈、東堂海紗、日向菊りんか、松川大祐、真瀬日美子、溝渕智都、美月まりも、密本悠華、湯浅雅恭■スタッフ◇脚本・演出：佐藤颯（ぱすてるからっと）◇ダンス振付：熊里あかり、安井摩耶、美月まりも◇制作：美月まりも、熊里あかり、鈴綺やや、進藤みき◇殺陣振付・指導：真下祐一◇舞台監督：漆山怜◇舞台・大道具：(株)BAKU建築研究室、タフゴング◇照明：原宏昌(ex.LIGHT STAFF)◇音響：御供田沙央理((株)オフィス・ボム)◇楽曲製作／歌唱：中島亮／岡ちひろ◇広告デザイン：東堂海紗◇ビジュアル撮影：絹川篤◇企画：ぱすてるからっと■公演スケジュール12月4日(水) 19:00 星◆12月5日(木) 19:00 夢◆12月6日(金) 13:00 星★ ／ 19:00 夢12月7日(土) 13:00 夢★ ／ 19:00 星12月8日(日) 12:00 星 ／ 16:30 夢※開場時間は、上記開演時間の45分前から※公演終了後、面会及びチェキ撮影会あり（30分間）※「◆」の公演は、通常舞台公演終了後に撮影可ダンスイベントが開催されます。舞台本編中は撮影ＮＧですが、終演後のダンス“のみ”撮影ＯＫとなります。ダンスは劇中でのＯＰダンス特別Ver.を行います。※「★」の公演は、通常公演終了後に限定トークイベントが開催されます。■チケット料金S席：7,800円、A席：6,800円車椅子席：6,800円（全席指定・税込）S席のご予約で、非売品キャストブロマイドをプレゼント！（予約時選択の扱いキャストのみのブロマイドとなります／スタッフ選択時は特典はありません）※「A列」の販売は御座いません。最前列は「B列」からとなります。