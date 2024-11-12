世界各国から投資家・スタートアップエコシステムビルダーが集結する「JAPAN INNOVATION WEEK」本日より開催

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水雄一郎 以下、フォースタートアップス）主催のカンファレンス「GRIC2024」は、世界各国から投資家・スタートアップエコシステムビルダーが集結する「JAPAN INNOVATION WEEK」に参画し、本日より開催されます。

「JAPAN INNOVATION WEEK」では、本日より開催される世界最大のプレシードインベスターであるTechstarsが日本で初開催するスタートアップ・アクセラレーションプログラム「Techstars Tokyo」のデモデイを皮切りに、アジアと世界のコーポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）が交流する機会となる「Global Corporate Venturing Asia Congress」、「GRIC2024」、そして大阪・関西万博「Global Startup EXPO 2025」プレイベントとなる「Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-」が開催されます。

「GRIC2024」は、当社主催の“日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ”をパーパスに掲げる国内最大級のカンファレンスです。オンライン配信とオフライン会場でのハイブリッド形式で開催、期間は11月12日（火）～14日（木）の3日間。12日（火）、13日（水）はイベントプラットフォーム「EventHub」にてオンラインセッションを配信、最終日の14日（木）は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にてオフライン開催いたします。また、複数コンテンツをEventHub上でもライブ配信する予定です。ぜひ「JAPAN INNOVATION WEEK」で開催されるカンファレンスにご参加ください。

「JAPAN INNOVATION WEEK」開催イベント一覧

11月12日（火） Techstars Tokyo Demo Day

Techstars Tokyo Demo Dayは、79カ国・地域にわたる多数の応募から選抜された日本および海外12社のスタートアップによる、3ヶ月間のアクセラレータプログラムの成果発表の場です。日本初の試みとなるエクイティ方式アクセラレータプログラムの集大成を、国内外の投資家を含む日本のスタートアップエコシステム関係者と共有したく、皆様をご招待します。

○開催概要

・日時：2024年11月12日（火）14:00-19:00

・場所：室町三井カンファレンスホール

・主催：Techstars Tokyo、三井不動産、JETRO

※Techstars Tokyoは、内閣府、経済産業省及び東京都の協力のもと、実施されます。

・URL：https://lu.ma/9kkrk5g6 （招待制）

・言語：英語（日本語翻訳あり）

＊注目ポイント

日本では第一回開催となるとスタートアップ向けアクセラレーションプログラムとして、日本から6社、海外から6社、合計12社のスタートアップを受け入れました。ロボティクス、生成AI（人工知能）、エンターテイメントなど、様々な分野のスタートアップが東京に集まります。

11月13日（水） Global Corporate Venturing Asia Congress

Global Corporate Venturingは、世界中のCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)に関するメディア運営や分析レポート発行、コミュニティ形成・イベント開催等を主導しており、世界4ヵ国で開催するフラッグシップイベントのアジア地域版を日本・東京で開催しています。過去数年間、GCV Asia Congress は特にアジア・日本地域の大企業イノベーション部門にとって重要なイベントとして成長してきました。今年は 11 月 13 日に東京で開催されますので、ぜひご参加ください。本イベントでは、国際的な CVC 組織とアジア・日本の企業・VC を結び付けることに成功しており、アジア太平洋地域での投資やベンチャーの成長機会を創出し、日本、アジア太平洋、および世界の CVC 投資家のネットワーキングの機会を促進しています。

○開催概要

・日時：2024年11月13日（水）8:45 - 20:00

・場所：東京ミッドタウン八重洲 4階 イノベーションフィールド

・主催：Global Corporate Venturing

・共催：三井不動産（31VENTURES）

・URL：https://www.gcvasia.com

＊注目ポイント

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)に関するグローバル動向・知見・ネットワークが日本に集合します。15つ以上のセッション、40人以上のCVC関係スピーカーにより、CVC運営の現況・課題・今後や、生成AIやエネルギー転換等の注目業界動向についてのインサイトを提供します。

‍11月14日（木） GRIC2024 ※オンラインセッションは11月12・13日開催

GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティです。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"をご提供します。





○開催概要

・日時：DAY1-DAY2 オンラインセッションDAY @Eventhub

11月12日（火） 9:50-16:00

11月13日（水） 9:50-16:00

DAY3 オフラインDAY @渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

11月14日（木） 9:40-18:50（受付開始9:20～）※複数コンテンツをLIVE配信予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

・場所：ハイブリッド開催（オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール、オンライン：EventHub）

・共催：フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo

・URL：https://gric.forstartups.com/

＊注目ポイント

・サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長 新浪 剛史氏や楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史氏など、経済界を代表するような方々のここでしか聞けないセッションが多数！

・ピッチコンテスト「GRIC PITCH」は、国内外100名以上の投資家がジャッジ！

・国内外の投資家&事業会社に予約なしでピッチができる「SPEED DATING」も開催！

11月15日（金） Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-

Startup Horizon 2024 -Countdown to Global Startup EXPO 2025 Event-は、2025年大阪・関西万博内にて開催を予定している「Global Startup EXPO 2025」のプレイベントとして、日本のスタートアップエコシステムのポテンシャルを大阪・関西から世界に発信するイベントです。海外から日本のスタートアップへの投資を呼び込み、スタートアップエコシステムのさらなるグローバル化を目指します。

○開催概要

・日時：11月15日（金）14:30-18:45（ネットワーキング 18:50-20:20）

・場所：グラングリーン大阪北館「JAM BASE」カンファレンスルーム6-1＆6-2

・主催：日本貿易振興機構（JETRO）、経済産業省、近畿経済産業局

・共催：大阪府、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（U-FINO）

・URL：https://global-startup-expo.go.jp/startup-horizon2024/

＊注目ポイント

海外の著名VCからグローバルの最先端トレンドや知見を共有するとともに、関西の強みであるディープテック領域をテーマとしたパネルセッションやスタートアップのピッチ等を実施し、海外の投資家や国内のスタートアップ・事業会社・大学などと国際的なパートナーシップを築く機会を提供します。