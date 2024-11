最後のチャンピオンは誰だ？ 新宿ダンジョン攻略体験施設「THE TOKYO MATRIX」 ランキングイベント「MATRIX Rank Battle -Last Anomaly-」開催！

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ[画像1: https://prtimes.jp/i/61313/71/resize/d61313-71-2249a2664d2522cf1e28-0.jpg ]最後の王者を決める!「MATRIX Rank Battle -Last Anomaly-」開幕!「MATRIX Rank Battle」は、一定期間をシーズンで区切り、ダンジョン攻略のスコアを競うシーズンバトルです。プレイヤーの皆さまには「ランクドパーティー」と呼ばれるバトル専用のパーティーを結成し、ハイスコアを競っていただきます。「Last Anomaly」ではこれまでに引き続き、特定のクエストにおいてモンスターが大量発生する"異常事態(アノマリー)"が発生。普段とは一味も二味も違う、よりスリリングなダンジョンがプレイヤーに対して牙を剥きます。また開催に先立ちまして、Quest4並びにFinal Questのシステムを大幅に改善いたしました。より遊びやすくなったQuestで、ぜひハイスコアやランキング上位を狙ってみてください。※大量発生は「MATRIX Rank Battle」に参加し、「ランクドパーティー」としてダンジョン攻略に挑戦する場合にのみ発生いたします。<ランキングイベント「MATRIX Rank Battle -Last Anomaly-」>開催期間:2024年11月28日(木)~ 12月15日(日)「レジェンドランク」創設!!自分の腕前に合ったランキングで、ハイスコアにチャレンジ!ランクバトルに参加するパーティーは、プレイヤーの平均レベルに応じて「ビギナー・ミドル・マスター」3つのいずれかに所属していただきます。今回はさらに満を持して、「マスターランク」参加者の中でも一定の条件を満たしたパーティーのみが参加できる「レジェンドランク」を創設!「アノマリー・クエスト」を極め続けた強者プレイヤーによる頂上決戦を実施いたします。参加条件は続報をお待ち下さい。イベント終了後には、それぞれのランキングの上位パーティーを表彰し、記念品やゲーム内アイテムを贈呈いたします。(詳細は後日公式Xや公式サイトにてお知らせいたします。)初めてのプレイヤーや、まだあまり攻略に慣れていないプレイヤーでも、自分の腕前に合ったランキングに参加いただくことで表彰・賞品ゲットのチャンスがあります。※所属するランキングは、結成時のプレイヤーの平均レベルに応じて自動で決定されます。シーズン開催中は所属ランキングが変動することはありません。「NO ITEM部門」開催決定!アイテムなしのガチンコ勝負!究極の攻略スキルが試される「NO ITEM部門」の表彰を行います。概要は続報をお待ちください。NO ITEM部門のランキングは会期中、THE TOKYO MATRIX公式Xにて随時発表いたします。「DUO部門」開催!最後となる今回も、2人パーティーでのプレイの腕前を競う「DUO部門」の表彰を行います。今回は表彰対象も各3位まで拡大予定。培ったコンビネーションを魅せるチャンス!ぜひ奮ってご参加ください。DUO部門のランキングは会期中、THE TOKYO MATRIX公式Xにて随時発表いたします。「3ライフ制」で即死の心配なし!攻めのプレイで更に先のクエストを目指せ!THE TOKYO MATRIXでは、2024年4月2日(火)より新たに「3ライフ制」を導入しました。これにより、クエストを失敗(Quest Failed)しても、無料で2回までリトライができるようになりました。プレイに慣れていない方でもより遊びやすく、ハイスコアを獲得しやすくなっておりますので、この機会にぜひダンジョン攻略をお楽しみください。[画像2: https://prtimes.jp/i/61313/71/resize/d61313-71-dfdfce638b434fd16922-2.jpg ]さらにこの「3ライフ制」では、残存ライフがQuest4終了時点でパーティーのスコアに加算されます。どれだけライフを残してクエストをクリアするか?もランキング上位入賞のカギとなります。すでに完全クリアを達成し、「攻略組」と呼ばれるプレイヤーの皆さまも、これまで以上に腕を磨き上位入賞を目指してみてください。<参加方法>・アノマリー・クエスト ポータルの「MATRIX Rank Battle」よりプレイエントリーを行います。・初回のプレイが終了すると、自身の「ランクドパーティー」のスコアがランキングに登録されます。・2回目以降は登録した「ランクドパーティー」でエントリーすると、逐次スコアが記録・更新されます。※通常のエントリー手順でプレイした場合、Rank Battleにはスコアが記録されません。その他、「MATRIX Rank Battle」に関するルール・詳細・注意事項は公式サイトにてご確認ください。「MATRIX Rank Battle -Last Anomaly -」 URL: https://thetokyomatrix.com/rank-battle/ 会場の外からでもイベントに参加できる「支援システム」で、好きなランクドパーティーを応援しよう![画像3: https://prtimes.jp/i/61313/71/resize/d61313-71-fd4a30352a12fc7f9f4f-1.jpg ]「支援システム」は、アイテムを使って、好きなランクドパーティーを「支援」することができるシステムです。支援側も支援したランクドパーティーの攻略結果に応じて、アイテム・コールに使用できる銀トポロ(St)を獲得することができます。<支援方法>・所有アイテムを「支援ポイント」に交換し、他のランクドパーティーに送ります。・ポイントを受け取ったパーティーは、その支援ポイントを任意の「支援アイテム」に変換し、追加でアイテムデッキにセットすることができます。・セットした「支援アイテム」は他のアイテムと同じようにクエスト攻略中に発動します。※アイテムを交換して得た「支援ポイント」は、自分自身で使用することはできません。※「支援」を受けるためには、「ランクドパーティー」を結成することが必要です。※「支援ポイント」はランクドパーティー単位で所持するポイントです。その他、「支援システム」に関する詳細・注意事項は公式サイトにてご確認ください。「MATRIX Rank Battle -Last Anomaly-」 URL: https://thetokyomatrix.com/rank-battle/ 「THE TOKYO MATRIX」は、より多くのお客様にダンジョン攻略の楽しさを提供するため、引き続きサービス向上に努めてまいります。皆様の挑戦を心よりお待ちしております。【施設概要】名称:新宿ダンジョン攻略体験施設 「THE TOKYO MATRIX」住所:東急歌舞伎町タワー4F (東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号)営業時間:10時~22時 (最終エントリーは21時)【ソードアート・オンライン -アノマリー・クエスト-】大人気アニメ作品『ソードアート・オンライン』の世界を舞台に、主人公・キリトとアスナを“討伐する”ためにクエストに参加し、ダンジョンの深部にいる二人との対決を目指す、体験型コンテンツです。<ストーリー>「キリトとアスナを討伐せよ!」 ―誰も想像しなかった“異常事態”発生―フルダイブ型VR MMORPG《アルヴヘイム・オンライン》での新たなQUEST(ミッション)は、「キリトとアスナの討伐」だった。QUESTを達成すると、莫大な報奨金が得られるという。プレイヤーは二人を倒すためにパーティを組み、ユイのガイドのもと、ダンジョンの最深部に向かうが・・・。詳細は「THE TOKYO MATRIX」公式サイトの「アノマリー・クエスト」ページでご確認ください。https://thetokyomatrix.com/anomaly/ =======================================【新宿ダンジョン攻略体験施設 THE TOKYO MATRIX】公式サイト:https://thetokyomatrix.com/X公式アカウント :https://X.com/thetokyomatrixYouTube公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCa7dcUx6pp3yR2_jkTsOhaA【東急歌舞伎町タワー】ホテルおよび映画館・劇場・ライブホールなどのエンタテインメント施設などからなる、地上48階・地下5階・塔屋1階、約225mの超高層複合施設です。オフィシャルサイト:https://tokyu-kabukicho-tower.jp/【株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント】株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントは、ソニーグループ株式会社の100%子会社であり、ソニーミュージックグループのヘッドクォーターとして、株式保有によるグループ全社の経営・管理を行なうとともに、総合エンタテインメントカンパニーとして多角的にビジネスを展開。マーケティング、タイアップ、アーティスト・タレント・クリエイターの発掘・育成、海外事業推進に加え、デジタルコンテンツ事業、ライブエンタテインメント事業、音楽ストリーミング事業、スポーツエンタテインメント事業等、新たなエンタテインメントビジネスの創出にチャレンジしています。公式サイト:https://www.sme.co.jp/【株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ】 ソニーミュージックグループのソリューション事業を統合した、すべての壁を越えてひとつの「コト」に当たるプロフェッショナル集団。アーティストやクリエイター、エンタテインメント業界はじめ、すべてのクライアントの夢や要望を実現し、ビジネスを拡大するための「解決方法」を提供しています。公式サイト:https://www.sonymusicsolutions.co.jp/