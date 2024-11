「レゴ(R)アート LOVE」2024年12 月1日（日）予約開始／2025年1月1日（水）販売開始

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」からアートコレクションの新製品として「レゴ(R)アート LOVE」を2024年12月1日(日)午前10 時より先行予約開始、2025年1月1日(水)より一般販売します。

「レゴ(R)アート LOVE」は、ロバート・インディアナの代表的なポップアート作品にインスピレーションを受けて登場したレゴ(R)セットです。LOVEのモニュメントは、文化を超えたメッセージ性を持つアイコンとして、また、その象徴的なシンボルとして世界中で知られている作品です。作品は、ニューヨーク、台北、バンクーバーなど世界各地の街角に設置され、日本では東京・新宿のフォトジェニックなスポットとしても親しまれています。今回の「レゴ(R)アート LOVE」の登場により、その作品を自宅でも飾って楽しむことができるようになります。

「レゴ(R)アート LOVE」は、791ピースのレゴ(R)ブロックで構成されており、作品と同じデザイン、鮮やかな赤、青、緑のカラーが特徴的で、インテリアのアクセントとしてもぴったりです。また、このレゴ(R)セットには2種類の組み立て説明書が付属しており、大切な人と一緒に組み立てを楽しむことも可能で、プレゼントにも最適です。

鮮やかなカラーでインテリアのアクセントに2種類の組み立て説明書で大切な人と一緒に組み立ても大切な人への贈り物にも

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/183_1_7deffb86507d9a2e56168f0fd763fe0b.jpg ]

■販売店舗

レゴ(R)公式オンラインストア(https://www.lego.com/ja-jp)

全国のレゴ(R)ストア (https://www.lego.com/ja-jp/stores)

レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店 (https://www.rakuten.co.jp/benelic-lcs/)

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

Amazon レゴ ショップ(https://www.amazon.co.jp/stores/LEGOJAPAN/page/0138928C-A231-4D8F-9441-55E13C2BCC71)

その他、全国のレゴ(R)取り扱い店舗&オンライン店舗

※取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

【“飾るだけで感性が磨かれる”アート関連製品】

組み立てを楽しんだ後は、インテリとしても楽しめるアート製品を豊富にラインアップしています。

<発売中>レゴ(R)アート モナ・リザ

世界で最も有名な絵画であるレオナルド・ダ・ヴィンチの名画をレゴ(R)ブロックならではのユニークな解釈で3Dに再現したレゴ(R)セットです。ゴールドの取り外し可能なフレーム付きで、絵画のように壁に掛けることができます。

<発売中>レゴ(R)アート 天の川銀河

無数の星が輝く宇宙の美しさを表現した3Dウォールアートのレゴ(R)セットです。基礎パネル5枚が含まれており、それぞれのパネルに付属した組み立て説明書を見ながら、家族や友人と一緒に組み立てを楽しむこともできます。

<発売中>レゴ(R)アート 葛飾北斎<富嶽三十六景 神奈川沖浪裏>

日本のアート作品の中で最も知名度が高い作品のひとつであるアイコニックな名作を、レゴ(R)アートの形式で再構築したレゴ(R)セットです。原画の線と奥行きを表現するために、さまざまな形状のレイヤーやエレメントを使用しています。

■ロバート・インディアナ(Robert Indiana)について

ロバート・インディアナは、1960年代以降のアメリカン・アートにおける傑出した人物のひとりであり、アッサンブラージュ・アート、ハードエッジ絵画、ポップアートの発展において中心的な役割を果たしました。「アメリカン・ペインター・オブ・サイン」を自認するインディアナは、アメリカのアイデンティティ、個人史、抽象的な表現と言語の力を探求するような独創的な作品群を創り出し、文字を作品の中心的要素とする多くの現代アーティストの作品に影響を与える重要な遺産を築きました。

■Artestarについて

このプロジェクトは、世界的に有名なビジュアルアーティスト、遺産、財団を管理する世界的なライセンシングエージェンシーであり、クリエイティブコンサルタント会社であるArtestarと共同で行われました。Artestarは、各アーティストのユニークな遺産を保護し、その価値を高めながら、さまざまなカテゴリーや地域にわたって、世界で最も象徴的なブランドパートナーシップをコンセプト化し、開発しています。戦略的プランニングと思慮深いキュレーションを通して、Artestarはクリエイティブなコラボレーションを促進し、誰もがアートにアクセスできるようにします。詳しくはartestar.com(https://www.artestar.com/)をご確認ください。

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、

また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

