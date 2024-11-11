【農林水産省・JETRO登壇セミナーも！】食のトレンドを体感できる3つの特別イベント開催
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、11月27日から29日まで、幕張メッセにて、「JFEX WINTER(ジェイフェックス) - 第5回 [国際] 食品・飲料 商談 Week -」と「"日本の食品"輸出EXPO WINTER」を初開催いたします。今回のWINTER初開催を記念して、3つの特別イベントを実施し、食のトレンドを直接体感できる場となっています。
（1）～ 業界の最前線を味わえる場 ～
最新トレンドセミナー＆試食・試飲イベント
出展企業によるセミナーと、最新商品の試食・試飲イベントを連日開催し、リアルタイムで最新トレンドをご体感していただけます。効率的な情報収集と、試食・試飲を通して、商品の魅力に直接触れられる絶好の機会です。
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＜農林水産省・JETROも登壇！注目のセミナー を一部ご紹介＞
●（独）日本貿易振興機構（JETRO） 「ジェトロ講師による食品輸出セミナー【入門編】」
本展示会の共催である、（独）日本貿易振興機構（JETRO）によるセミナーでは、食品輸出セミナーの入門編として、輸出に興味のある事業者様を対象に、輸出の始め方、海外の市況、規制、値段設定などをご説明します。
●（株）日本貿易保険（NEXI） 「貿易保険制度のご案内」
国内で唯一、貿易保険事業を担う政府系金融機関の日本貿易保険（NEXI）。非常リスクや信用リスクの発生に伴い、輸出不能、代金回収不能、投資先企業の事業休止等により、日本企業側に生じる損失をカバーできる、貿易保険についてご説明します。
＜各企業によるセミナー・イベントを一部ご紹介＞
（2）～ 次世代のフードトレンドを発見できる場 ～
ネクスト トレンド ギャラリー（NEXT TREND GALLERY）
JFEX内の新たな展示会『次のフードトレンドEXPO（通称 JFEX NEXT）』の開催を記念し、次世代のフードトレンドを創る製品のパネルを展示いたします。「JFEX」「"日本の食品"輸出EXPO」の 全出展製品の中から、「プラントベース、独自技術、ウェルネス、現場の課題解決、食の選択肢、環境に優しい製品」等の6つのテーマに沿った製品をご紹介。気になる製品は、会場内の出展社ブースにて、直接詳細をお聞きいただけます。
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（3）～珠玉の過去受賞製品をご紹介～
JFEX AWARDS SPECIAL GALLERY
過去2回開催された「JFEX AWARDS」受賞製品を紹介する特設ブースが登場します。計125製品のエントリーから厳選された珠玉の受賞作をぜひご覧ください。
※「JFEX AWARDS」とは？
「まだ世の中に知られていない製品に光を当て、新たな食との出会いを創出する」をコンセプトに、世界中から"日本初"となる製品がエントリーされ、来場者の投票によって選出されるアワードです。目利きのバイヤーたちによる注目の受賞製品が並びます。
※上記、各イベント情報は状況により一部変更になる場合がございます。
最新情報は公式サイトをご覧ください。
展示会概要
■ JFEX WINTER（ジェイフェックス） - 第5回 [国際] 食品・飲料 商談 Week -
［構成展］
・第5回 加工食品 EXPO - JFEX FOOD -
・第5回 ワイン・酒 EXPO - JFEX WINE＆SPIRITS -
・第3回 プレミアム食品 EXPO - JFEX PREMIUM -
・第1回 生鮮食品 EXPO - JFEX FRESH -
・第1回 次のフードトレンド EXPO - JFEX NEXT -
・第1回 インバウンド向け食品 EXPO - JFEX インバウンド -
■ 第9回 ‟日本の食品”輸出 EXPO WINTER
会期：2024年 11月27日(水)～29日(金) 10:00～17:00
会場：幕張メッセ 主 催：RX Japan(株)
【報道の方】取材でのご来場は、下記よりお申込みください（無料）
https://www.jfex.jp/win/ja-jp/register.html?cat=press&ct=U2FsdGVkX18z/FGZdCe/k3HlHJ5wDMbXt03FER4msn8=(https://www.jfex.jp/win/ja-jp/register.html?cat=press&ct=U2FsdGVkX18z/FGZdCe/k3HlHJ5wDMbXt03FER4msn8=&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes1112_press)
＜来場時の注意点＞
申込み完了後、メールアドレスにプレスバッジが届きますので、A4でカラー印刷のうえ、
当日会場内のプレスルームまでお越しください。
名刺1枚と引き換えに、撮影に必要な「報道腕章」と「クレジット(注意事項)」をお渡しします。
その他の方の ご来場登録（無料）や、展示会詳細はこちら
JFEX はこちら▶https://www.jfex.jp/hub/ja-jp/lp/vis/winter/pc.htm(https://www.jfex.jp/hub/ja-jp/lp/vis/winter/pc.html?utm_campaign=prtimes1112_press&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
日本の食品輸出EXPO はこちら▶https://www.jpfood.jp/ja-jp/lp/vis/winter/pc.html(https://www.jpfood.jp/ja-jp/lp/vis/winter/pc.html?utm_campaign=prtimes1112_press&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
＜お問合せ先＞
主催者：RX Japan(株) JFEX/"日本の食品"輸出EXPO 事務局
TEL：03-6739-4133 ／ E-mail：jfex-pr.jp@rxglobal.com