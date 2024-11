トークあり、ライブあり、朗読劇あり！30周年にふさわしい大ボリュームの2日間！「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」開催レポート

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス(以下アクアプラス)は、設立30周年イベント「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」(以下「大アクアプラス祭」)を2024年11月9日(土)・11月10日(日)に開催いたしました。本リリースでは2日間にわたり実施した大アクアプラス祭の模様をレポートします。

DAY1

2015年に東京・両国国技館で開催された「大アクアプラス祭 -20th Anniversary-」以来、約10年ぶりとなる本イベント。DAY1では、開演に先立ち、『うたわれるもの』シリーズよりハクオロ(小山力也さん)とエルルゥ(柚木涼香さん)による掛け合いからスタート。小山力也さんがいきなりアドリブをきかせるなど、かつてのインターネットラジオ番組「うたわれるものらじお」を彷彿とさせる痛快なやりとりに会場からは大きな笑いが起きていました。

その後、DAY1に登場する全キャスト陣が1人ずつステージ中央から登壇。『ToHeart』、『WHITE ALBUM』、『うたわれるもの』、『ティアーズ・トゥ・ティアラ』シリーズを中心に、アクアプラス作品にゆかりのある総勢24名の声優陣&アーティストが登場しました。なお、DAY1、DAY2ともにMCは浪川大輔さん、アシスタントMCは利根健太朗さんが務めました。

スタートを飾るライブパートの1曲目は、小木曽雪菜役・米澤円さんによる「届かない恋」(『WHITE ALBUM2 -introductory chapter-』OP)。米澤さんは物語において重要な鍵を握る同曲を、生バンド演奏とともに切なく歌い上げ、観客を作品の雰囲気へと一気に引き込んでいきました。2曲目は、冬馬かずさ役・生天目仁美さんが米澤さんと交代する形で登場し、『WHITE ALBUM2 -closing chapter-』のOPテーマ「幸せな記憶」を披露。雪菜、かずさという2大ヒロインの想いをそれぞれ存分に感じられました。

生天目さんが呼び込む形で登場したのは、飯塚武也役・寺島拓篤さん。『WHITE ALBUM』ヒロインのひとり、緒方理奈の代表曲「SOUND OF DESTINY」を持ち前のシックな声で格好良く歌い上げました。寺島さんはその後、『WHITE ALBUM2 -closing chapter-』のEDテーマ「愛する心」を披露。曲の途中で水沢依緒役・中上育実さんが登場し、デュエットする展開へ。飯塚武也、水沢依緒という作中で大変深い関係にあるキャラクターを演じる2人が、歌唱しながら少しずつ近寄り、最後は見つめ合う、ムードたっぷりな展開を見せてくれました。

アクアプラスイベント恒例の朗読劇では、「30周年も大事だけど、ロストフラグ5周年も大事だよね」と題し、『うたわれるもの』シリーズより、ハクオロ(小山力也さん)、ハク(利根健太朗さん)、アクタ(中井和哉さん)を中心に話題を展開。「ロスフラる(ロストフラグに登場する)」というオリジナルワードを元に、まだ"ロスフラっていない"『ティアーズ・トゥ・ティアラ』アルサル(石井真さん)が怒涛の展開に振り回されるなど、ここでしか見られないクロスオーバーストーリーが展開され、会場を大いに盛り上げました。

続くトークパートでは、「第1回日本アクアデミー賞」というアクアプラスの"オリジナル"の賞レースを開催。10名のキャスト陣がアクアプラス作品にまつわるエピソードを披露し、30周年に最もふさわしい話を語った方が「大賞」として表彰されます。生焼けかもしれないメロンパンを配ったという中上育実さん、実は『WHITE ALBUM2』の収録時とても辛い恋愛をしていたという生天目仁美さん、すべて嘘のエピソードで脚本賞を一方的に狙った水島大宙さんなど、それぞれが特徴的なエピソードを語られていくなか、大賞には「そっとしておいてください」という、映画やダジャレを絡めた内容の小山力也さんが選ばれました。

ライブパート2部目は、中山愛梨沙さんによる『Routes』のビギニングテーマ「君をのせて」からスタート。中山さんにとってデビュー作となる楽曲を、明るくも力強い歌声で披露。続いて登場した津田朱里さんは『WHITE ALBUM2 -introductory chapter-』のEDであり、恋の切なさに包まれる「Twinkle Snow」でをしっとりと歌い上げました。

次は『WHITE ALBUM』シリーズ始まりの曲でもある「WHITE ALBUM」を、森川由綺役・平野綾さんが歌唱。その後、平野さんはSuaraさんを呼び込み、2人で『WHITE ALBUM』のED「POWDER SNOW」を披露しました。大アクアプラス祭ならではのスペシャルコラボ、2人が奏でるハーモニーが会場全体を優しく包み込みました。

休憩を挟んだあとは、「アクアプラス2択祭」という企画を実施。画面にアクアプラスにまつわる2択が表示され、キャスト陣たちは自分がこちらだと思う側に移動。それぞれの陣営同士で討論を繰り広げました。様々なテーマがあるなか、「40周年の大アクアプラス祭の開催地は?」というお題では、どちらも行きたいという第3の回答が誕生。全員がその意見に賛同するという、大アクアプラス祭らしいハチャメチャな内容になっていました。もっともご来場の方たちを説得出来た(影響力のあるプレゼンをした)人「モーストバリアブル2択」には、柚木涼香さんが選ばれました。

「大アクアプラス祭」の注目コーナーのひとつが新作発表です。今回は「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』(2025年秋発売予定)と、2015年に制作中止となった『ジャスミン』の開発再開が発表されると、観覧席から大きな歓声が会場に響いていました。

【「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」にて新作2タイトルを発表!「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』、開発再開が決定した『ジャスミン』の情報を公開!(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000046382.html)】

続く朗読劇2部では、「勝手にトゥハート」と題し、愛がこじれにこじれる『WHITE ALBUM2』のキャラクターたちが『ToHeart』の世界でハートフルラブコメディを繰り広げていく流れに。途中からハクオロを始めとした『うたわれるもの』のキャラクターたちも参戦し、どうしたら「ホワルバらないか(修羅場にならないか)」を模索していきました。結局ギスギスしていく流れに会場は大きな笑いに包まれていました。

イベントは、いよいよ最後のライブパートへ。中山愛梨沙さんが『ToHeart2』のOPテーマ「Heart To Heart」、『Tears to Tiara』のOPテーマ「Tears to Tiara」を披露し、希望にあふれる優しい歌声を響かせました。その後、バトンタッチした津田朱里さんは『ティアーズ・トゥ・ティアラII 覇王の末裔』より挿入歌「僕はいつだって」を歌唱。アップテンポな曲で会場の熱がさらに上がっていきます。

そしてSuaraさんによるTVアニメ『ティアーズ・トゥ・ティアラ』のOP「Free and Dream」が始まると、会場の熱はさらにヒートアップ。Suaraさんはさらに『うたわれるもの ロストフラグ』の主題歌「天命の傀儡(マリオネット)」を披露しました。そしてライブパートの最後を飾ったのは、SuaraさんによるTVアニメ『うたわれるもの 偽りの仮面』前期OPテーマ「不安定な神様」。歌詞中にある「また会えるその日まで」が実にラストに相応しく、観客もすべての力を出し切るように大きな歓声を上げている光景は圧巻でした。

エンディングでは、本日登壇したキャストたちが集合。イベントの感想などが述べられたあと、TVアニメ『うたわれるもの』OPテーマ「夢想歌」を歌唱し、大団円を迎えました。

DAY2

DAY2では、DAY1同様に『うたわれるもの』シリーズよりハクオロ(小山力也さん)とエルルゥ(柚木涼香さん)による掛け合いからスタート。ダジャレを披露する小山力也さんと、それにツッコむ柚木さんの痛快なやりとりが見られました。

DAY2ライブパートの最初を飾ったのは、伊藤静さん&生天目仁美さんによるOVA『ToHeart2』のOPテーマ「一番星」。向坂環役の伊藤さん、十波由真役の生天目さんの組み合わせで、会場を沸かしていました。ちなみに、歌唱中には生天目さんが伊藤さんのことをずっと見つめ続け、たまらず伊藤さんが目をそらすという一幕も見られました。

このままハートフルな雰囲気で行くのかと思いきや、舞台に残った生天目さんは雰囲気をガラリと変えて、『WHITE ALBUM2 -closing chapter-』codaのEDテーマ「closing」を披露。十波由真から冬馬かずさへの変わる様子が特徴的で、のちのMCパートでは様々なキャスト陣から「あの切り替えは凄かった……」と褒めちぎられていました。

「closing」後は、小木曽雪菜役の米澤円さんが加わり、ダブルヒロインによるTVアニメ『WHITE ALBUM2』のEDテーマ「さよならのこと」へ。サビの途中から北原春希役・水島大宙さんがステージ中央奥から登場すると、会場から大きな歓声が起こりました。最後は米澤さんと生天目さんが水島さんに近寄り、肩をつんとぶつけられる展開に。水島さんがたまらず俯くところで楽曲が終わる、『WHITE ALBUM2』らしい展開となりました。なお、米澤さんは白、生天目さんは黒を基調にした服を着用しているため、大宙さんあえてグレー色の服を着るという、さすがな配慮も見られました。生天目さんと水島さんを送り出した米澤さんは、その後『WHITE ALBUM2 -closing chapter-』EDテーマ「時の魔法」を披露。雪菜らしい、すべてを優しく包み込むような美しさが感じられました。

DAY1でも大きな笑いを起こした朗読劇。DAY2は「たとえばこんなモノクロームメビウス」と題し、『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』よりオシュトル(利根健太朗さん)とシューニャ(皆口裕子さん)を中心に物語が展開。ベナウィ(浪川大輔さん)がネコネ、クロウ(小山剛志さん)がキウルのポジションになる、ハクオロ(小山力也さん)がパシュパクル、エルルゥ(柚木涼香さん)がトリコリのポジションになるなど、ハチャメチャな展開で会場は大いに盛り上がりました。

ツッコミの連続で疲労困憊な利根健太朗さんをよそに、イベントはトークパート「あの頃の自分にひとことプラス」へ移行。12人のキャスト陣が印象に残っているエピソードを語り、あの頃の自分へ一言贈るという内容となっていました。伊藤静さん、小暮英麻さん、小野涼子さんたちによる『ToHeart2』の思い出話や、新しく生まれ変わる『ToHeart』に出演する市ノ瀬加那さん、羊宮妃那さんといったフレッシュな面々によるトークが繰り広げられました。ちなみに、コーナーのラストではサプライズとして「うたわれるもの」シリーズのミカヅチ役・内田夕夜さんが利根さんに宛てた手紙では、思わず利根さんが困惑する内容も含まれていました。

ライブパート2部目は、Suaraさんによる『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』のOPテーマ「トキノタイカ」からスタート。深く、壮大な世界観を感じさせる伸びのある声で、ファンを魅了していました。Suaraさんは続いて『雫』トゥルーエンディングテーマ「MOON PHASE」を披露。静かな空間に流れるような歌声が会場に響き渡りました。

その後、スクリーンに映し出されたのはTVアニメ『ToHeart』の冒頭シーン。アニメ映像と共に、AKKOさんが『ToHeart』のOPテーマ「Brand-New Heart」を歌い上げました。AKKOさんは次に『WHITE ALBUM』EDテーマ「POWDER SNOW」をアカペラで披露。澄み渡る美しい声で、優しく、切なく、そしてなにより曲を大切に歌うその姿に、涙を流すファンも見られました。その美しい流れは続き、『天使のいない12月』のEDテーマ「ヒトリ」へ。この繋ぎが素晴らしく綺麗で、多くの来場者の心を掴んでいました。

休憩を挟んだあとは、トークパートとして「アクアプラスひとコマ劇場!」という企画を実施。こちらは「チーム力也」「チーム剛志」「チーム夕夜」の3チームによる対抗戦で、アクアプラス作品のとあるシーンとセリフに対して、オリジナルのセリフで返すというもの。大喜利混じりで大盛況となったコーナーは、「チーム剛志」が優勝という結果を手にしました。

新作発表コーナーでは、新しく生まれ変わる『ToHeart』の詳細が発表され、フル3Dでキャラクターたちが描かれたオープニングやゲーム映像がお披露目。2025年春、Nintendo SwitchとSteamで発売予定となっています。さらに、完全新作RPGプロジェクトとして『project kizuna』も発表。コンセプトアートや、ディレクターに内堀建吾氏、シナリオに菅宗光、キャラクターデザインに甘露樹/みつみ美里といった制作スタッフの情報が明らかになりました。

【さらに新作2タイトルを発表!「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」2日目にて、新しく生まれ変わった『ToHeart』、完全新作RPG『project kizuna』の情報を公開!(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000046382.html)】

後半戦のドラマパートは、「さらら、まーりゃんの生徒会会長ラジオ あれから30年」を実施。久寿川ささら役・小野涼子さん、まーりゃん先輩役・小暮英麻さんを中心に、30年後の世界をイメージして物語が展開していくのですが、なぜかみんな30年後以上と思われる高齢者の設定で展開されるほのぼのとしたやり取りに笑みを浮かべる観客が大勢いました。さらにこのドラマパートでは『WHITE ALBUM2』勢も参加。雪菜、かずさ、春希の3人が歳をとっても未だに決着が付かない様子に、会場からは大きな笑いが起こっていました。

「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」もいよいよ最後のライブパートへ。偶然がいくつも重なり、奇跡が起きて今がある。そんな想いを込めてYURiKAさんが「Feeling Heart」を歌唱。2025年春発売予定の『ToHeart』のOPテーマでもある同曲は、もともとアクアプラスファンでもあるYURiKAさんにとっても思い入れのある楽曲となっています。その後、ステージ上で津田朱里さんも合流し、2人でTVアニメ『こみっくパーティー』のOPテーマ「君のままで」を披露。こみパらしい楽しいお祭りな雰囲気が生まれ、大いに会場を盛り上げました。

YURiKAさんを送り出したあとは、津田朱里さんによる『ダンジョントラベラーズ2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書』のOPテーマ「り・いんかね~しょん」へ。廻る廻る世界は廻るという歌詞に合わせて、観覧席では思い思いの色のペンライトが回され、まさに曲と会場の空気が一体になっていました。

続いてステージに現れたのは、小山剛志さん、柚木涼香さん、Suaraさん。小山剛志さんの「横浜BUNTAIのみなさ~ん、うたわれるものですよ~ 」という声と共に、「真・うたわれるもののテーマ」の時間が始まりました。観客からの合いの手もバッチリで大盛り上がりのなか、歌詞にも登場している浪川大輔さんがサプライズ登場し、30周年の節目でついに同曲を小山剛志さんと一緒に歌い上げることとなりました。

その後、小山剛志さんとSuaraさんは『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』のOPテーマ「君だけの旅路」を披露。盛り上げ隊長である小山剛志さんによって、今回のイベント一番の盛況っぷりとなりました。熱狂の後、Suaraさんがライブパート最後の曲として『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』のEDテーマ「キミガタメ」を歌唱した際には、作品やファンへの感謝の心が溢れ、MCパートで涙を流す場面も見られました。

エンディングでは、DAY2に登壇したキャストたちが集合。感想などが述べられたあと、『ToHeart』EDテーマ「あたらしい予感」を歌唱し、「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」は大盛況のうちに終了となりました。

●「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」配信アーカイブ

以下の販売サイトにて、大アクアプラス祭の配信チケットを発売中です。アーカイブ期間をご確認の上、詳細はチケット販売URLよりご確認ください。

楽天TV

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46382/table/143_1_6e112828945c6ee12c85a880a103236f.jpg ]

ZAIKO(海外在住の方はこちらからお申し込みください)

●「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46382/table/143_2_9ae26296d069d068964f91134e295347.jpg ]

公演名:大アクアプラス祭 -30th Anniversary-

日程:2024年11月9日(土)、2024年11月10日(日)

会場:横浜BUNTAI(〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1)

主催:株式会社アクアプラス/株式会社HIKE

イベント特設サイト:https://aquaplus.jp/30event/

出演※敬称略

ライブパート歌唱曲※()内は歌唱者、敬称略

●アクアプラス公式ファンクラブ「AQUAPLUS official members club」会員登録受付中

「AQUAPLUS official members club」では3つのプランをご用意しています。ご登録いただくとMovieやGalleryなどのコンテンツをお楽しみいただけます。 各コースでご利用いただける会員特典は以下の「AQUAPLUS official members club」公式サイトをご覧ください。

ファンクラブ公式サイト:https://aquaplus-members.jp/

●公式サイト

https://aquaplus.jp/

●公式X(旧Twitter)

https://x.com/AQUAPLUS_JP

●公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@AQUAPLUSjpn/

●権利表記

(C)AQUAPLUS

※新作情報関連の画面はすべて開発中のものです。