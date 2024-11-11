【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者の2人が那須保友学長を訪問しました

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 11日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-c93e191281b837c7597c-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2024年10月24日、本学と国連貿易開発会議（UNCTAD）が共同で運営する2024年度「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース：Young Female Scientist Programme in Japan」により来日した若手女性研究者2人（南アフリカ・ボツワナ出身）が那須保友学長を表敬訪問しました。 表敬訪問には、横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）、若手女性研究者それぞれの指導教員である学術研究院保健学域の渡邊彰吾教授、学術研究院環境生命自然科学学域（農）の平野健准教授が同席。若手女性研究者から自身の経歴や研究内容などが紹介されました。那須学長からは過去のプログラム参加者が、帰国後に本学と国際交流協定を締結した例を挙げ、プログラム後も岡山大学とのつながりをもち、大学や本プログラムについて紹介することで、さらに多くの研究者へ輪を広げてほしいと伝えました。 同日、若手女性研究者らは横井副学長、ウーマン・テニュア・トラック（WTT）教員の学術研究院環境生命自然科学学域（理）の御輿真穂准教授とランチミーティングを行い、交流を深めました。また、日本文化体験として、岡山市内の果樹園を訪問。マスカットなどの栽培方法について熱心に質問したり、梨及び柿狩りに挑戦したりしました。 岡山大学とUNCTADは、2020年1月に、SDGs（持続可能な開発目標）達成のための科学技術イノベーション（STI for SDGs）の人材育成に向けて、大学としては世界初となる包括連携協定を締結。本協定に基づき、「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース：Young Female Scientist Programme in Japan」として、UNCTAD加盟国におけるアフリカ及びASEAN諸国の途上国の若手女性研究者を対象に、2週間から1か月程度の短期の共同研究・研修を行っています。 岡山大学は今後も、STI for SDGs を実施運営する国連の中枢機関のUNCTADと連携を強化し、STI for SDGsの人 材育成の取り組みを岡山から世界へ推進し、国内外に積極的に発信していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。○国連貿易開発会議（UNCTAD） 1964年に設立。ジュネーブに所在する、貿易と開発、金融、投資、技術、持続可能な開発の関連問題に総合的に対応する国連の中心的な機関です。途上国の貿易、投資、開発の機会を最大化し、グローバリゼーションから生じる問題に直面する途上国を支援し、対等な立場で世界経済へ統合することを目的としています。 https://www.unic.or.jp/info/un/unsystem/other_bodies/unctad/ https://unctad.org/[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-21df72c20d62a11b6c62-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-b58d869d45b031a7910f-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-fa3aebac33e799b58e12-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-3d8795685b08add3c67a-4.jpg ]◆参 考・岡山大学グローバル・エンゲージメント・オフィス https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/・岡山大学とUNCTADが、STI for SDGsの人材育成と推進に向けた包括連携協定（MoU）を締結 大学とUNCTADとのMoU締結は世界初 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9033.html◆参考情報・【岡山大学】「途上国からの若手研究者の博士課程学位プログラム」第1期生のウグー・チゴジーさんが博士号を取得！ 修了証書授与式を国連貿易開発会議（UNCTAD）と共催 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002584.000072793.html・【岡山大学】岡山大学とUNCTADによる「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース」の研究成果発表会を開催 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001968.000072793.html・【岡山大学】2023年度UNCTAD短期プログラムの第2陣となる若手女性研究者らが岡山大学に来学しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001925.000072793.html・【岡山大学】2023年度UNCTAD短期プログラムの第1陣となる若手女性研究者らが岡山大学に来学しました https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12670.html・【岡山大学】岡山大学と国連貿易開発会議（UNCTAD）による途上国からの若手女性研究者向けプログラムが国連本部で展示されました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001440.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）のテクノロジー・ロジスティクス局長が岡山大学に来学し、特別講演会を開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001236.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者ら第5陣が岡山大学に来学しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001211.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者ら第4陣が岡山大学に来学しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001107.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者ら第3陣が岡山大学に来学しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001085.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者ら第2陣が岡山大学に来学しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001038.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者らが岡山大学に来学しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001019.000072793.html・【岡山大学】国連UNCTADの政府間年次会合「第25回CSTD（在ジュネーブ）」の公式サイドイベントに招待参加しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000634.000072793.html・【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）公式サイトで本学との共同プロジェクト「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース」の紹介ページが開設されました！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000072793.html・【岡山大学】岡山大学とUNCTADによる「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース」のオンライン研究成果発表会を開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000072793.html[画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-25fa8504cfbe39b0cfe1-5.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-f0e029daf33b11951c0b-6.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 国際部 国際企画課 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL：086-251-7036 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13699.html＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-233222285e3b2244b80c-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2672/resize/d72793-2672-2945e5757ca8c5a51551-8.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html