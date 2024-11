【ゲームクリエイター】(株)ソニー・インタラクティブエンタテンメントの『ASTRO BOT』シリーズなどを制作したチームで新たな仲間を募集！11/27（水）「Team ASOBI」中途採用説明会

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は11月27日(水)、ゲームクリエイターの方々を対象に、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のゲーム開発スタジオである「PlayStation Studios」内「Team ASOBI」の中途採用説明会をオンラインで開催いたします。

『Returnal』や『ASTRO BOT』シリーズをはじめ、『God of War』『Marvel’s Spiderman』『The Last of Us Part II』『ラチェット&クランク』シリーズなど、数々の大ヒット作を生み出してきた世界的なゲーム開発スタジオ「PlayStation Studios」を持つSIE。SIEでは現在、「PlayStation Studios」のひとつで『ASTRO BOT』シリーズを制作し日本に拠点を置く「Team ASOBI」で、新しい挑戦に参画していただける、経験豊富で情熱のある仲間を募集しています。今回開催する説明会ではチームについての説明はもちろん、『ASTRO BOT』制作陣より制作にまつわるエピソードなどを展開予定です。

冒険心を決して忘れず、先人たちが築いてきたゲームの良さを取り入れながら、まったく新しいゲームの可能性を探し続け、想像力の赴くままに進み続けるPlayStation Studios。同スタジオで働くことにご興味をお持ちの方は、ぜひこちらの説明会にご参加ください。

<こんな方におススメ!>

「遊び」を追求していきたい方

グローバルな環境で仕事をしたい方

周りと積極的にコミュニケーションをとり、業務を円滑に進行することができる方

【Team ASOBIについて】

Team ASOBIは、東京に拠点を置くPlayStationのファーストパーティスタジオで、PS5向けの大ヒット作『ASTRO BOT』を手掛けたチームです。現在は60名の多国籍なスタッフが所属し、PlayStationで全ての年代のプレイヤーの為に最高品質の革新的なゲームを制作しています。高いスキルとゲーム開発に対しての情熱、チームプレイヤーとしての協調性、そして遊び心を持った才能豊かな方を招き入れ、組織の拡大をめざしています。

▼詳しい情報は「PlayStation.Blog」をご覧ください。

https://blog.ja.playstation.com/2024/09/05/20240905-astrobot/

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント ゲームクリエイター向け Team ASOBI 説明会

■日時

2024年11月27日(水)19:00~20:30

■場所

オンライン(Zoom)

※途中入退室可能

■募集職種

・ゲームプレイプログラマー

・FXアーティスト・FX Artist

※業務内容や求める人物像、歓迎スキル・経験など、詳細はお申し込みページをご覧ください。

■参加費

無料

■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

SIE採用面接会運営事務局

メールアドレス:sie.unei@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ(https://crdg.jp/)を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。

【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャー、CXOの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

