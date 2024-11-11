【11/27(水)開催】スカイディスクが福岡県ものづくり中小企業推進会議及び福岡県主催の「ものづくりシンポジウム2024」に登壇します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、福岡県ものづくり中小企業推進会議及び福岡県が主催する「ものづくりシンポジウム2024」にて県内の製造業向けに、DX推進の成功事例やスカイディスクが開発・提供を行う「最適ワークス」をご紹介します。

スカイディスクからは代表取締役の内村が登壇し、DX推進のための考え方や、DXを進めたことで業績改善に繋がった中堅中小製造業の事例をご紹介いたします。ぜひご参加ください。

セミナー概要

中小企業経営者の皆様に、新たな取組を考えるきっかけとしていただけるようなプログラム構成となっております。

■ テーマ

新たな一歩を！元気な成長企業に学ぶ！

■ 内容

第１部

講演１ 「異色の事業承継。老舗蒲鉾屋の復活劇」

株式会社吉開のかまぼこ 代表取締役社長 林田 茉優 氏

講演２ 「水門から家具まで。町工場のデザイン経営」

株式会社乗富鉄工所 代表取締役 乘冨 賢蔵 氏

第２部 ベンチャー企業の紹介

・建築業界のﾃ゛ｼ゛ﾀﾙﾂｲﾝ革命を起こす最先端3D/AI技術

HMS株式会社 代表取締役 胡 振程 氏

・中堅・中小必見！業績改善につながる生産計画DX

株式会社スカイディスク 代表取締役 内村 安里 氏

・スマート工場を実現する「ラティス構造柔軟指」

KiQ Robotics株式会社 代表取締役 滝本 隆 氏

・配管減肉による安全向上・効率化システム

株式会社CAST 代表取締役 中妻 啓 氏

第３部 福岡県からの施策紹介

・福岡県中小企業生産性向上支援センター センター長 高橋 茂雄 氏

・有限会社アイシーアイデンタルオフィス 代表 中島 博之 氏

※交流会 １７：３０～ 「星雲の間」にて 参加費：6,000円

■ 申込期限：2024年11月22日（金）

イベント概要

名称：ものづくりシンポジウム2024

日時：2024年11月27日（水）14:30～17:20

場所：博多サンヒルズホテル２Ｆ 「瑞雲の間」

主催：福岡県ものづくり中小企業推進会議、福岡県

共催：福岡県中小企業生産性向上支援センター

申込・詳細：こちらのフォーム(https://www.monodukuri-fukuoka.jp/apply/?id=202411)よりお申し込みください。

お申し込み :https://www.monodukuri-fukuoka.jp/apply/?id=202411

【セミナーに関するお問い合わせ先】

福岡県ものづくり中小企業推進会議 木戸様・古川様

TEL：092-612-5177

福岡県商工部中小企業技術振興課 池田様・石川様

TEL：092-643-3433