個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、待望の星影ラピスのキービジュアルアクリルスタンド2種類を11月10日より販売開始いたしました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、11月10日よりアクリルスタンド2種類の販売を行います。









製品情報



■星影ラピス Official Store


https://shop.hoshikagelapis.com/







■星影ラピス キービジュアルアクリルスタンド


販売価格：2,000円（税込）


待望の星影ラピスのキービジュアルアクスタが登場！


さいねママが最高のお写真を撮ってくださいました！記念におひとついかがですか？


illustration：さいね様（@sainexxx）








■ラピちゃま キービジュアルアクリルスタンド


販売価格：1,800円（税込）


公開されたばかりのラピちゃまのキービジュアルがアクスタになっちゃいました！


ぜひご自宅にラピちゃまを連れて帰ってあげてね。


illustration：のいみね様（@noi_mine）





販売情報



■星影ラピス Official Store


https://shop.hoshikagelapis.com/




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【星影ラピス】


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【株式会社メディアリンク】


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