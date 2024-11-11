個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、待望の星影ラピスのキービジュアルアクリルスタンド2種類を11月10日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、11月10日よりアクリルスタンド2種類の販売を行います。
製品情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
■星影ラピス キービジュアルアクリルスタンド
販売価格：2,000円（税込）
待望の星影ラピスのキービジュアルアクスタが登場！
さいねママが最高のお写真を撮ってくださいました！記念におひとついかがですか？
illustration：さいね様（@sainexxx）
■ラピちゃま キービジュアルアクリルスタンド
販売価格：1,800円（税込）
公開されたばかりのラピちゃまのキービジュアルがアクスタになっちゃいました！
ぜひご自宅にラピちゃまを連れて帰ってあげてね。
illustration：のいみね様（@noi_mine）
販売情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
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