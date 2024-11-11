藤山扇治郎　所属のお知らせ

松竹芸能株式会社

PRESS RELEASE

松竹芸能株式会社

松竹新喜劇の俳優・藤山扇治郎が11月11日より松竹芸能に所属することとなりました。

◇プロフィール

藤山 扇治郎

1987年1月21日生まれ。京都府出身。

祖父は喜劇王と称された藤山寛美。伯母は藤山直美。父は小唄白扇流の家元。

幼い頃より日舞に接し、歌舞伎の舞台で名子役ぶりを発揮。祖父の追善興行の時にも、「桂春団治」の池田屋の丁稚を好演し、憎めない雰囲気を醸し出す将来有望な俳優である。

芸歴

平成5年

東京歌舞伎座「怪談乳房榎」真与太郎 初舞台

平成21年

関西大学文学部国語国文科卒業

平成25年

11月 松竹新喜劇に入団

受賞

平成25年 「十三夜会」賞奨励賞

平成27年 「咲くやこの花賞」演劇・舞踊部門［演劇］

https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e8%97%a4%e5%b1%b1%e6%89%87%e6%b2%bb%e9%83%8e-2/

次回出演公演情報

▼公演タイトル

「11月松竹新喜劇公演」

一.砂糖壺

二.人生双六

▼公演日時

2024年11月16日(土）～24日(日) 11：00開演／15：00開演

▼会場

大阪松竹座

（大阪市中央区道頓堀1-9-19）

▼出演者

藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎ほか

ゲスト 洋あおい

▼料金

一等席：11,000円

二等席：5,000円

三等席：3,000円

https://www.shochiku.co.jp/shinkigeki/koen/5427