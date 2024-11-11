藤山扇治郎　所属のお知らせ

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松竹芸能株式会社

PRESS RELEASE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


松竹芸能株式会社




松竹新喜劇の俳優・藤山扇治郎が11月11日より松竹芸能に所属することとなりました。




◇プロフィール


藤山　扇治郎


1987年1月21日生まれ。京都府出身。


祖父は喜劇王と称された藤山寛美。伯母は藤山直美。父は小唄白扇流の家元。


幼い頃より日舞に接し、歌舞伎の舞台で名子役ぶりを発揮。祖父の追善興行の時にも、「桂春団治」の池田屋の丁稚を好演し、憎めない雰囲気を醸し出す将来有望な俳優である。










芸歴


平成5年


東京歌舞伎座「怪談乳房榎」真与太郎　初舞台


平成21年


関西大学文学部国語国文科卒業


平成25年


11月 松竹新喜劇に入団




受賞


平成25年　「十三夜会」賞奨励賞


平成27年　「咲くやこの花賞」演劇・舞踊部門［演劇］


https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e8%97%a4%e5%b1%b1%e6%89%87%e6%b2%bb%e9%83%8e-2/




次回出演公演情報


▼公演タイトル


「11月松竹新喜劇公演」


一.砂糖壺


二.人生双六


▼公演日時


2024年11月16日(土）～24日(日)　11：00開演／15：00開演


▼会場


大阪松竹座


（大阪市中央区道頓堀1-9-19）


▼出演者


藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎ほか　


ゲスト　洋あおい


▼料金


一等席：11,000円


二等席：5,000円


三等席：3,000円


https://www.shochiku.co.jp/shinkigeki/koen/5427