藤山扇治郎 所属のお知らせ
松竹芸能株式会社
PRESS RELEASE
松竹芸能株式会社
松竹新喜劇の俳優・藤山扇治郎が11月11日より松竹芸能に所属することとなりました。
◇プロフィール
藤山 扇治郎
1987年1月21日生まれ。京都府出身。
祖父は喜劇王と称された藤山寛美。伯母は藤山直美。父は小唄白扇流の家元。
幼い頃より日舞に接し、歌舞伎の舞台で名子役ぶりを発揮。祖父の追善興行の時にも、「桂春団治」の池田屋の丁稚を好演し、憎めない雰囲気を醸し出す将来有望な俳優である。
芸歴
平成5年
東京歌舞伎座「怪談乳房榎」真与太郎 初舞台
平成21年
関西大学文学部国語国文科卒業
平成25年
11月 松竹新喜劇に入団
受賞
平成25年 「十三夜会」賞奨励賞
平成27年 「咲くやこの花賞」演劇・舞踊部門［演劇］
https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e8%97%a4%e5%b1%b1%e6%89%87%e6%b2%bb%e9%83%8e-2/
次回出演公演情報
▼公演タイトル
「11月松竹新喜劇公演」
一.砂糖壺
二.人生双六
▼公演日時
2024年11月16日(土）～24日(日) 11：00開演／15：00開演
▼会場
大阪松竹座
（大阪市中央区道頓堀1-9-19）
▼出演者
藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎ほか
ゲスト 洋あおい
▼料金
一等席：11,000円
二等席：5,000円
三等席：3,000円
https://www.shochiku.co.jp/shinkigeki/koen/5427