七色ボイスの演技大好きVtuber「神城くれあ」のオフィシャルオンラインストア『神城くれあ Online Store』にて、6周年記念オリジナルグッズを11月9日より販売開始いたしました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「神城くれあ Online Store」を運営しています。


その「神城くれあ Online Store」で、6周年記念オリジナルグッズを11月9日より販売を開始いたします。ALLコンプリートセットは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！








製品情報



■神城くれあオフィシャルストア


https://tosta.jp/shops/kamishirokurea






■神城くれあ６周年記念ALLコンプリートセット　 直筆サイン入り【限定30セット】


販売価格：14,500円（税込）


神城くれあ６周年記念ALLコンプリートセットのグッズです。


イラストはさいねママ描きおろしです。


・神城くれあ６周年記念直筆サイン入りB2タペストリー


・神城くれあ６周年記念ビッグアクリルスタンド


・神城くれあ６周年記念臣下証明証ホルダー


・神城くれあ６周年記念缶バッチ（ホログラム仕様）×３種類＋オリジナル台紙


の限定セットです。







■神城くれあ６周年記念ビッグアクリルスタンド


販売価格：3,300円（税込）


さいねママ描きおろしの神城くれあ６周年記念ビッグアクリルスタンドです。







■神城くれあ６周年記念臣下証明証ホルダー


販売価格：2,500円（税込）


神城くれあシンボルロゴを使用した臣下証明証ホルダーです。







■神城くれあ６周年記念缶バッチ(ホログラム仕様)


販売価格：600円（税込）


さいねママ描きおろしの神城くれあ６周年記念缶バッチ(ホログラム仕様）3種類。


どれが当たるかはランダムとなります。





販売情報



■神城くれあオフィシャルストア


https://tosta.jp/shops/kamishirokurea




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【神城くれあ】


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【TOSTA】


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【株式会社メディアリンク】


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