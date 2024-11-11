七色ボイスの演技大好きVtuber「神城くれあ」のオフィシャルオンラインストア『神城くれあ Online Store』にて、6周年記念オリジナルグッズを11月9日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「神城くれあ Online Store」を運営しています。
その「神城くれあ Online Store」で、6周年記念オリジナルグッズを11月9日より販売を開始いたします。ALLコンプリートセットは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！
製品情報
■神城くれあオフィシャルストア
https://tosta.jp/shops/kamishirokurea
■神城くれあ６周年記念ALLコンプリートセット 直筆サイン入り【限定30セット】
販売価格：14,500円（税込）
神城くれあ６周年記念ALLコンプリートセットのグッズです。
イラストはさいねママ描きおろしです。
・神城くれあ６周年記念直筆サイン入りB2タペストリー
・神城くれあ６周年記念ビッグアクリルスタンド
・神城くれあ６周年記念臣下証明証ホルダー
・神城くれあ６周年記念缶バッチ（ホログラム仕様）×３種類＋オリジナル台紙
の限定セットです。
■神城くれあ６周年記念ビッグアクリルスタンド
販売価格：3,300円（税込）
さいねママ描きおろしの神城くれあ６周年記念ビッグアクリルスタンドです。
■神城くれあ６周年記念臣下証明証ホルダー
販売価格：2,500円（税込）
神城くれあシンボルロゴを使用した臣下証明証ホルダーです。
■神城くれあ６周年記念缶バッチ(ホログラム仕様)
販売価格：600円（税込）
さいねママ描きおろしの神城くれあ６周年記念缶バッチ(ホログラム仕様）3種類。
どれが当たるかはランダムとなります。
販売情報
■神城くれあオフィシャルストア
https://tosta.jp/shops/kamishirokurea
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【神城くれあ】
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【TOSTA】
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【株式会社メディアリンク】
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