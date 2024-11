株式会社BS朝日[画像1: https://prtimes.jp/i/112870/128/resize/d112870-128-4a897fbf5172c86eec2e-0.jpg ] 1970年代~80年代に流行った洋楽風の都会的で洗練されたテイストが特徴で、さまざまなジャンルの音楽的要素が含まれた日本独自の音楽ジャンル「シティポップ」。今、国内の感度の高い若者や音楽ライト層を中心に「曲の良さ」が再評価・再認識され人気となっているほか、YouTubeやその他のSNSプラットフォームの影響により世界中で大ブームとなっています。 そんなシティポップを代表するアーティストたちが“いま、聴きたい名曲”の数々をスペシャルバンドの生演奏とともにお届けするBS朝日の超豪華音楽番組「シティポップ・スタジオ」。2023年11月に放送されるや大好評を博した本番組の第2弾が、今夜9時より放送中!鈴木康博、南佳孝、佐藤竹善、EPOなど豪華アーティスト全11組が集結し、スタンダードナンバーから“隠れた名曲”まで、約20曲をスペシャルバンドの生演奏とともにお届けしています。 そしてこの度、番組にも出演した11組のアーティストたちの歌唱をスペシャルバンドの生演奏でお届けするライヴイベント「シティポップ・スタジオLIVE vol.2」を2025年3月28日(金)、LINE CUBE SHIBUYAにて開催することが決定いたしました。鈴木康博による「一億の夜を越えて」、南佳孝による「スローなブギにしてくれ(I want you)」、伊藤銀次/杉真理/佐藤竹善による「A面で恋をして」、EPOによる「土曜の夜はパラダイス」など、番組でお届けしたスペシャルパフォーマンスに加え、この公演でしか見ることのできない貴重なコラボレーションも必見!ぜひ会場でお楽しみください。[画像2: https://prtimes.jp/i/112870/128/resize/d112870-128-d0dd0addee29fac117cf-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/112870/128/resize/d112870-128-cae2686e84eeaf79a7ff-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/112870/128/resize/d112870-128-c1d37c25a5bbad06d17f-3.jpg ]【セットリスト(曲名/歌唱者)】「A面で恋をして」伊藤銀次/杉真理/佐藤竹善「恋するカレン」伊藤銀次/池田聡「スローなブギにしてくれ(I want you)」南佳孝「ニートな午後3時」小比類巻かほる「プラスティック・ラブ」土岐麻子「PARK Ave. 1981」EPO「雨のリグレット」松尾一彦/佐藤竹善「あなたを・もっと・知りたくて」香坂みゆき「幸せにさよなら」伊藤銀次「ニュアンスしましょ」香坂みゆき「Gift~あなたはマドンナ~」EPO/土岐麻子「モノクローム・ヴィーナス」池田聡「Hold On Me」小比類巻かほる「Do You Feel Me」杉真理(Cho.伊藤銀次)「せつなくて」松尾一彦「燃ゆる心あるかぎり」鈴木康博「青春」鈴木康博/佐藤竹善「一億の夜を越えて」鈴木康博「土曜の夜はパラダイス」EPO「モンロー・ウォーク」南佳孝■公演概要■【公演名】 シティポップ・スタジオLIVE vol.2【日時】 2025年3月28日(金) 開場/17:45 開演/18:30 【会場】 LINE CUBE SHIBUYA(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1)【出演】 池田聡、伊藤銀次、EPO、香坂みゆき、小比類巻かほる、佐藤竹善、杉真理、鈴木康博、土岐麻子、 松尾一彦、南佳孝(※50音順)【主催】 BS朝日、TOKYO FM、FMヨコハマ【公演HP】https://www.bs-asahi.co.jp/event/20250328/【チケット料金】9,900円(全席指定・税込)【チケット購入】◆番組特別WEB受付受付期間: 2024年11月10日(日)21:00~11月17日(日)23:59受付URL: https://w.pia.jp/s/citypop25bws/※お申込みは抽選先行となります(先着順ではございません)。※受付期間内にお申し込みください。※未就学児入場不可当落結果発表:2024年11月20日(水)18:00頃から順次※電話やメールでの当選結果のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。◆一般発売日受付開始: 2024年12月8日(日)10:00~※チケットに関する問い合わせ:キョードーファクトリー0570-025-500(平日/11:00~18:00、土日祝/10:00~18:00)