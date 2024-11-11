¥Í¥³¥Ý¥¹3cmÂÐ±þ¡ª³°Â¦¤âÆâÂ¦¤âÇò¤¤¡¢¥®¥Õ¥È¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¸þ¤­¤Î¥À¥ó¥Üー¥ëÈ¢¤¬¿·ÅÐ¾ì

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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