WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä

株式会社ヨウジヤマモト[画像1: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-7ff271deec89132450fe-15.jpg ]株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、オリジナルラインより定番素材である高密度のコットン生地で仕立てたジャケット2型とコート、パンツをWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO取り扱い店舗にて11月13日(水)より発売します。【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちらから】https://wildside-online.jp/※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始新たに登場するのは、WILDSIDEローンチより定番生地として継続使用している高密度なコットン生地の、チャイナジャケットとダブルブレストジャケット、モッズコート、そしてカーゴパンツの4アイテムです。中山服(人民服)から着想を得たチャイナジャケット、ピークドラペルが特徴的なダブルブレストジャケットはYohji Yamamoto POUR HOMME 2008年春夏コレクションに登場したジャケットを踏襲し、ポケットの位置やシルエットをWILDSIDE仕様にカスタムしました。モッズコートはY’s for menの定番型をアップデートし、フロントのファスナーや襟部分のドットボタンへのカスタム、また、革のドローストッパーを採用し、デザイン性のみならず、本来のモッズコートの機能性も兼ね備えたアイテムです。カーゴパンツは、ウエストのドローコードとバックウエストゴムが付いたイージーパンツ仕様で、両側面に配した立体的なポケットが、コーディネートにインパクトを与える履き心地の良いパンツに仕上がっています。様々なコーディネートをお楽しみいただけるよう、カーゴパンツのみブラックのほか新たにカーキを追加した2色展開となっています。【商品ラインナップ】チャイナジャケット 71,500円(税込) サイズ展開:M/Lhttps://wildside-online.jp/shop/g/gWO-J35-001-1-02/front[画像2: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-ccf9d9e9a552565ca546-0.jpg ]back[画像3: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-29f4da04d1a9a09d6e31-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-044576ea786ad510d933-0.jpg ]ダブルブレストジャケット 77,000円(税込) サイズ展開:M/Lhttps://wildside-online.jp/shop/g/gWO-J36-001-1-02/front[画像5: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-18985d2ce103b49cf35e-3.jpg ]back[画像6: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-dd391661ea25db572732-3.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-0180f4b3d979d97ba88d-3.jpg ]モッズコート 121,000円(税込) サイズ展開:フリーhttps://wildside-online.jp/shop/g/gWO-C30-001-1-03/front[画像8: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-35b718466550824f957a-6.jpg ]back[画像9: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-2c66eb5cefefdea5f079-6.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-47cbc22ea898df0ee0e3-8.jpg ]カーゴパンツ 38,500円(税込) サイズ展開:フリー<カーキ>https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-P45-032-1-03/front[画像11: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-032b1319567736d5bc4b-9.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-92a98e72751ecb391411-10.jpg ]back[画像13: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-6332cc0be3949fe81292-11.jpg ]<ブラック>https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-P45-001-1-03/front[画像14: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-11a9bc980b3c04eac9e8-12.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-e4ae94c250d9f94c2247-13.jpg ]back[画像16: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-420a573020f25eba2cd0-14.jpg ]WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection▼発売日:11/13(水) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始▼展開店舗:・公式オンラインプラットフォーム 【サイトURL】https://wildside-online.jp/・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA (大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038)・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU (東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515)WILDSIDE限定展開一部店舗・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京・Y’s 岩田屋本店・Y’s 岡山天満屋・Ground Y 渋谷パルコ▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotojphttps://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotoosakahttps://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/▼Official X (旧Twitter):@wildsideyohjiJphttps://twitter.com/WildsideYohjiJp▼WILDSIDE Officialアプリhttps://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8