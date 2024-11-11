¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-7ff271deec89132450fe-15.jpg ]³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È)¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¤è¤êÄêÈÖÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¹âÌ©ÅÙ¤Î¥³¥Ã¥È¥óÀ¸ÃÏ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È2·¿¤È¥³ー¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤òWILDSIDE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµÚ¤ÓWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ11·î13Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚWILDSIDE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ûhttps://wildside-online.jp/¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÏÆ±ÆüPM12:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢WILDSIDE¥íー¥ó¥Á¤è¤êÄêÈÖÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥³¥Ã¥È¥óÀ¸ÃÏ¤Î¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥â¥Ã¥º¥³ー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ãæ»³Éþ(¿ÍÌ±Éþ)¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ôー¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏYohji Yamamoto POUR HOMME 2008Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÆ§½±¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òWILDSIDE»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ã¥º¥³ー¥È¤ÏY¡Çs for men¤ÎÄêÈÖ·¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ä¶ßÉôÊ¬¤Î¥É¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¢¤Þ¤¿¡¢³×¤Î¥É¥íー¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ËÜÍè¤Î¥â¥Ã¥º¥³ー¥È¤Îµ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥É¥íー¥³ー¥É¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä»ÅÍÍ¤Ç¡¢Î¾Â¦ÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¿·¤¿¤Ë¥«ー¥¤òÄÉ²Ã¤·¤¿2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡71,500±ß(ÀÇ¹þ) ¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M/Lhttps://wildside-online.jp/shop/g/gWO-J35-001-1-02/front[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-ccf9d9e9a552565ca546-0.jpg ]back[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-29f4da04d1a9a09d6e31-0.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-044576ea786ad510d933-0.jpg ]¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡77,000±ß(ÀÇ¹þ) ¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M/Lhttps://wildside-online.jp/shop/g/gWO-J36-001-1-02/front[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-18985d2ce103b49cf35e-3.jpg ]back[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-dd391661ea25db572732-3.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-0180f4b3d979d97ba88d-3.jpg ]¥â¥Ã¥º¥³ー¥È¡¡121,000±ß(ÀÇ¹þ) ¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¥Õ¥êーhttps://wildside-online.jp/shop/g/gWO-C30-001-1-03/front[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-35b718466550824f957a-6.jpg ]back[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-2c66eb5cefefdea5f079-6.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-47cbc22ea898df0ee0e3-8.jpg ]¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¡¡38,500±ß(ÀÇ¹þ) ¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¥Õ¥êー<¥«ー¥>https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-P45-032-1-03/front[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-032b1319567736d5bc4b-9.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-92a98e72751ecb391411-10.jpg ]back[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-6332cc0be3949fe81292-11.jpg ]<¥Ö¥é¥Ã¥¯>https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-P45-001-1-03/front[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-11a9bc980b3c04eac9e8-12.jpg ][²èÁü15: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-e4ae94c250d9f94c2247-13.jpg ]back[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/34350/700/resize/d34350-700-420a573020f25eba2cd0-14.jpg ]WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection¢§È¯ÇäÆü¡§11/13(¿å)¡¡ ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÏÆ±ÆüPM12:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¢§Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡¡Ú¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://wildside-online.jp/¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1-19-15¡¡TEL:06-7662-8038¡Ë¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É1F¡¡TEL:03-6455-5515¡ËWILDSIDE¸ÂÄêÅ¸³«°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦Yohji Yamamoto POUR HOMME ºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþ¡¦Y¡Çs ´äÅÄ²°ËÜÅ¹¡¦Y¡Çs ²¬»³Å·Ëþ²°¡¦Ground Y ½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¢§WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram¡§@wildsideyohjiyamamotojphttps://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/¢§WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram¡§@wildsideyohjiyamamotoosakahttps://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/¢§Official X (µìTwitter)¡§@wildsideyohjiJphttps://twitter.com/WildsideYohjiJp¢§WILDSIDE Official¥¢¥×¥êhttps://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8