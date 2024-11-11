¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë 11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¡×¡¢11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ûー¥à¥Ç¥¤¡×¤òÊüÁ÷
¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/3563/501/resize/d3563-501-9a40c885071dfca2b5c7-0.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/3563/501/resize/d3563-501-a2afd3d7fe1bc8dca4a1-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/3563/501/resize/d3563-501-ae2f31d3ec45717e0f9e-2.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï°ìÉô»²¹Í¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/3563/501/resize/d3563-501-82e211875ed9aa701ca4-3.png ]ÁÐÊý¸þ·¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈÊü±Ç¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢QR¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¡¦¤´¾Ò²ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡¢¤ªÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PC¤Ë¤è¤ë¤´ÃíÊ¸¤Îº®»¨¾ðÊó¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅö¼Òºß¸Ë¾õ¶·¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÀÜµÒµÚ¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PCÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ò¤¬¤êÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êshopch.jp¡Ë[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/3563/501/resize/d3563-501-56d783f580f071b900cf-4.jpg ]1996Ç¯11·î¤ËÆüËÜ½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ï¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä±ÒÀ±ÊüÁ÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ3,208ËüÀ¤ÂÓ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡Ê2024Ç¯ 3 ·î»þÅÀ¡Ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥Ûー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬¸·Áª¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò 24 »þ´Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ¤ä¾¦ÉÊ½Ð²Ù¤â¼«¼Ò¤ÇÂÐ±þ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¿´¤ª¤É¤ë¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ê¥¢¥ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£