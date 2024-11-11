ÂèÆó²ó¡ÖÉú¸« ¼ò¥Õ¥§¥¹~FUSHIMI SAKE FES.~¡×Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¡¢¤è¤êÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª
Éú¸«¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÀ¾Âç¼êÄ®322-2¡¡Íý»öÄ¹¡§ËÌÀî¹¬¹¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éú¸«¤ÎÀ¶¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖÉú¸« ¼ò¥Õ¥§¥¹～FUSHIMI SAKE FES.～¡×¤ò2024Ç¯3·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂèÆó²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉú¸« ¼ò¥Õ¥§¥¹～FUSHIMI SAKE FES.～2025¡×¤ò2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¤âÍ¿ô¤ÎÆüËÜ¼òÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¡¦Éú¸«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë·î·Ë´§¾¼ÏÂÂ¢¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÊÒ¸¶Ä®300ÈÖÃÏ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢18¤Î¼òÂ¢¤¬½ÐÉÊ¤¹¤ë¾å¼Á¤Ê¤ª¼ò¤¬4¼ïÎà³Ú¤·¤á¤ëÍÎÁ»î°û¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÀèÃå½ç¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ°û¿©Å¹¤Î¥Õー¥É¥Öー¥¹¤âÎ©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤ª¼ò¤â¿©¤â´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè°ì²óÌÜ¤«¤éÂèÆó²óÌÜ¤Ø¤Î¼ç¤Ê¹¹¿·¡¦ÊÑ¹¹ÅÀ¡ä
1. ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡ª
²ñ¾ì¤¬Éú¸«¹Á¸ø±à¤«¤é·î·Ë´§¾¼ÏÂÂ¢¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê²°º¬¤Î²¼¤Ç±«Àã¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2. ³«ºÅ»þ´ÖÂÓ¤ò3ÉôÀ©¤«¤é4ÉôÀ©¤Ë¡ª
1Éô¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æº®»¨¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ì¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ïº®»¨¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
4. ÂÔµ¡Îó¤ò¼òÂ¢¤´¤È¤Ë¡ª
¤ª¼ò¤ÎÄó¶¡»þ´Ö¤ò¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¤ª¼ò·ô3ËçÉÕ¤¤ò4ËçÉÕ¤¤Ë¡ª
¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê·ô¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉú¸«¤Î¤ª¼ò¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
·î·Ë´§¾¼ÏÂÂ¢
¤µ¤é¤ËÉú¸«¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢11¼òÂ¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ¢³«¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ¸µ¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤ò²óÍ·¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ï¹ç·×5,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉú¸«¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¼òÂ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¹¤Î¼ñ¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
～Éú¸«¥¨¥ê¥¢¤Ëº¬¤¶¤¹¡ÖÉú¸« ¼ò¥Õ¥§¥¹~FUSHIMI SAKE FES.~¡×～
µþÅÔÉÜ¤ÏÆüËÜ¼ò¤ÎÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ2°Ì¤Î°ìÂç¼ç»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÂçÈ¾¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾·Â1.5km¤ÎÃæ¤ËÁ´21Â¢¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼òÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éú¸«¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¾ë¤µ¤ì¤¿Éú¸«¾ë¡¢»ûÅÄ²°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËëËö¤Îº¯À×¡¢¼òÂ¢¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ê¤É¡¢µþÅÔ»Ô³¹ÃÏ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Îò»Ë¡¦É÷·Ê¡¦Ê¸²½¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å´Æ»¤Ï3Àþ7±Ø¤¬Ì©½¸¤·¡¢µþÅÔ±Ø¡¦Âçºå»ÔÆâ¡¦ÆàÎÉ»ÔÆâ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸Éú¸«¶èÆâ¤Ë¤¢¤ëÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤À¤±¤Çµ¢¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼òÂ¢¤Î¤¢¤ë¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êË¬¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÉú¸«¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÉú¸«¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢2024Ç¯3·î2Æü¤ËÂè°ì²óÌÜ¤Î¡ÖÉú¸« ¼ò¥Õ¥§¥¹~FUSHIMI SAKE FES.~¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¾¦Å¹³¹¤äÃÏ¸µÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤â¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¡¢ÃÏ°è°ì´Ý¤ÇÉú¸«¤òPR¤¹¤ë¡¢Ä®¤ª¤³¤·¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂç¤¤¯»ý¤¿¤»¤ÆÉú¸«¥¨¥ê¥¢¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì²ó¤Î¡ÖÉú¸«¼ò¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
Âè°ì²ó¤Î¡ÖÉú¸«¼ò¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
Âè°ì²ó¤Î¡ÖÉú¸«¼ò¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
Âè°ì²ó¤Î¡ÖÉú¸«¼ò¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
Éú¸« ¼ò¥Õ¥§¥¹～FUSHIMI SAKE FES.～2025
Éú¸«¤Î18¼òÂ¢¤¬³ÆÂ¢¼«Ëý¤Î1ÌÃÊÁ¤ò½ÐÉÊ¡£Á´18ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é£´¼ïÎà¤òÁª¤ó¤Ç»î°û¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»î°û¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ëÆüËÜ¼òÈÎÇä¥Öー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü ¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì ¡§·î·Ë´§¾¼ÏÂÂ¢¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÊÒ¸¶Ä®300ÈÖÃÏ1¡Ë
»²²ÃÈñ ¡§ 1,800±ß
¢¨¤ª¼ò·ô4Ëç¡ÊÌó50ml¡ß4ÇÕ¡ËÉÕ¤
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê·ô¡Ê3ÇÕ¡¡1¥»¥Ã¥È¡Ë¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö ¡§Âè1Éô¡§9:40～11:20¡¢Âè2Éô¡§11:40～13:20¡¢Âè3Éô¡§13:40～15:20
¡¡ ¡¡Âè4Éô¡§15:40~17:20
Äê°÷ ¡§¹ç·×5,000Ì¾
ÈÎÇä ¡§2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸ø¼°ÈÎÇä¥Úー¥¸¡ÊSTORES¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
https://kyoto-fushimi-sake.stores.jp(https://kyoto-fushimi-sake.stores.jp)
[¼çºÅ] Éú¸«¼òÂ¤ÁÈ¹ç
[¸å±ç] Âçºå¹ñÀÇ¶É¡¢µþÅÔÉÜ¡¢µþÅÔ»Ô
[¶¨ÎÏ] µþºå¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
[´ë²è] ±¿±Ä»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
[Web¥µ¥¤¥È] https://www.fushimi.or.jp/sakefes/
¤ª¼ò¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤ª¼ò¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯Å¬ÎÌ¤ò¡£°û¼ò±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¥¿±Ãæ¤ä¼øÆý´ü¤Î°û¼ò¤ÏÂÛ»ù¡¦Æý»ù¤ÎÈ¯°é¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
±¿±Ä»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¢©607-8067¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è²»±©Á°ÅÄÄ®43 ¥ä¥Þ¥·¥Ê¥¢ー¥Ð¥ó¥³¥Æー¥¸1F
TEL¡§075-632-9453¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡ËÃ´Åö¡§ËÙÀî¡¦¿áÅÄ
MAIL¡§event@leafkyoto.co.jp