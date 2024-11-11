¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡ÖMicrosoft 365 Copilot¤ò³èÍÑ¤·¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¡×Äó¶¡³«»Ï
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÔÂ¼ ÏÂ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖMicrosoft 365 Copilot ¤ò³èÍÑ¤·¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯1·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÌç¿Íºà¤ò3,000Ì¾°éÀ®¤·¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡É¤È¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×³èÍÑ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎBPO¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊÑ³×¤ÈºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëBTO¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÈMicrosoft 365 Copilot¤ò³èÍÑ¤·¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¡É¤Î³µÍ×¡Û
¢£¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈBPO¥µー¥Ó¥¹¡ö¤Ç¤Î¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×³èÍÑ¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½
¡û¸ÜµÒ´Ä¶¤Ç¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å
- ¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¿¥¹¥¯¥Ùー¥¹¤ËÊ¬²ò¤ª¤è¤ÓºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹³èÆ°¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¿¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥»¥¹Ã±°Ì¤Ç¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃê½Ð¤·Æ³Æþ
- ¥¿¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥»¥¹Ã±°Ì¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤ò¶ÈÌ³¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¿Í»ö¡¦·ÐÍýÅù¡Ë¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¶¦ÄÌ¥â¥¸¥åー¥ë²½
- ¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥áー¥ëÍ×Ìó¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥É¥é¥Õ¥ÈºîÀ®¡¢¿ôÃÍ¥Çー¥¿Í½Â¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ®¡¢ToDo´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
¡ûÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖMicrosoft Copilot Studio¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Microsoft 365 Copilot¤ËÄÉ²Ã
¡ûMicrosoft 365 Copilot¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿À¸À®AI¤Î¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¹¹¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËAzure OpenAI Service¤âÄó°Æ²ÄÇ½
¡ö¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈBPO¥µー¥Ó¥¹¡§BPO¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑ·ÁÂÖ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢È¯Ãí¼Ô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾ïÃó¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëBPO¥µー¥Ó¥¹¡£https://www.persol-bd.co.jp/column/public/onsite-offsite-bpo/
¢£¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤Î³èÍÑ¥á¥½¥Ã¥É¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¿Íºà¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
Åö¼Ò¤ÏRPA¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤äVBA¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½µ»½Ñ¤òÍø³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö³º¿Íºà¤Ë¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤ÎÍø³èÍÑ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ã¥×¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÌç¿Íºà¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈBPO¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÏ°Ï
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¡¢¥ß¥É¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥³¥¢¶ÈÌ³¡¢¤Ê¤É
¡ÚÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É&AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¥â¥À¥ó¥ïー¥¯Åý³çËÜÉô Åý³çËÜÉôÄ¹ ¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ²£¿Ü²ì ¼þÊ¿ ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖMicrosoft 365 Copilot¤ò³èÍÑ¤·¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤È¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¡ÖMicrosoft 365 Copilot¤ò³èÍÑ¤·¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÁØ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢BPO¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¤È¡ÖMicrosoft 365 Copilot¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹BTO¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Æ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Microsoft¡¢Azure¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMicrosoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Microsoft 365¤Ï¡¢Microsoft Corporation¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤äÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡¢¿Íºà°éÀ®ÎÏ¤Î3¤Ä¤ÎÎÏ¤Ë¡¢AI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤ÈÁÈ¿¥¤ò³×¿·¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈSDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£