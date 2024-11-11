LUNASOL¡ßHARUNOBUMURATA¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óLUNASOL¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¡ÉHARUNOBUMURATA¡É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó10·î¾å½Ü¤è¤êÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÃåÍÑ³«»Ï
¥Èー¥¿¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLUNASOL¡Ê¥ë¥Ê¥½¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òºþ¿·¡£¥¯¥êー¥ó¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¡¢¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¿§ºÌ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHARUNOBUMURATA (¥Ï¥ë¥Î¥Ö¥à¥é¥¿)¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤éLUNASOL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢LUNASOL¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Öµ±¤¡×¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¿§ºÌ¡×¡Ö¿å¥Ä¥ä´¶¤Ë´ð¤Å¤¯Á¡ºÙ¤Ê¾å¼Á¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤âÍ³Íè¤¹¤ë·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¶ÊÀþ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢ÉáÊ×Åª¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÉ½¸½¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿··î¡¢È¾·î¡¢Ëþ·î¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»Ñ¤Î±Ê±ó¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÉáÊ×À¤ò·Ý½Ñ²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ë¥Ê¤Î¿ÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯LUNASOL¤ÎÂ¸ºß¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢LUNASOL¤ÎÅìÉðÉ´²ßÅ¹ÃÓÂÞÅ¹¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢»°±Û¶äºÂÅ¹¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¡¢ÇîÂ¿ºåµÞ¤Î·×6Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¾å½Ü¤«¤éÃåÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Designer / Â¼ÅÄÀ²¿®»á¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µ±¤¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¾å¼Á¤µ¡¢LUNASOL¤ÎDNA¤ÈÉáÊ×À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¾å¼Á¤µ¤È¡¢HARUNOBUMURATA¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶ÊÀþÈþ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿HARUNOBUMURATA¡¡25SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¦Í¤¹¤ëÈþ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¶ñ¸½²½¤·¡¢¥·¥çーÁ´ÂÎ¤Ë°ì´Ó¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Makeup Items
BASE¡§¥°¥í¥¦¥¤¥ó¥°¥¦¥©ー¥¿¥êー¥ª¥¤¥ë¥ê¥¯¥¤¥É
EYE¡§¥â¥Î¥¢¥¤¥«¥éー¥ìー¥·¥ç¥ó 01¡¢02¡¢03
LIP¡§¥Õ¥åー¥¸¥ó¥°¥«¥éー¥ê¥Ã¥×¥¹ 07
CHEEK¡§¥«¥éー¥ê¥ó¥°¥·¥¢ー¥Áー¥¯¥¹¡Ê¥°¥í¥¦¡Ë04
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¢£Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 S/S¤Ë¤ÆHARUNOBUMURATA¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ë»²²Ã
LUNASOL¤Ï¡¢¡ÖRakuten Fashion Week TOKYO 2025 S/S¡×¤Î¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥·¥çー¤Ë¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¥·¥çー¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈBUT THE IDEA,THE ESSENSE OF THINGS¡É(´¶À¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊª»ö¤ÎËÜ¼Á)¤ò¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£HARUNOBUMURATA brand profile
2019Ç¯¡ÖHARUNOBUMURA¡×¤òÀßÎ©¡£¡ÈLuxury of Silence¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»ÅÁð¤ä»ÑÀª¡¢°ì½Ö¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉµá¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿ÍÊªÁü¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Designer Â¼ÅÄÇî¿®
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ESMOD JAPON TOKYOÂ´¶È¸å¡¢PR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈSTEADY STUDY¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤ËÅÏ±Ñ¡£¥ß¥é¥Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëIstituto Marangoni³Ø±¡¤Ë¤Æ¥Þ¥¹¥¿ー¥³ー¥¹¤ò½¤Î»¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¤ÏDINARD INTERNATIONAL FASHION FESTIVAL¤Ë¤Æ¥Ñ¥ê»ÔÄ¹¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Palais Royal¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥®¥ã¥é¥êーJOYCE¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢VOGUE ITALIA¤Ë¤ÆUPCOMING YOUNG TALENT¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÅù¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2012Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñCAMERA NAZIONALE DELLA MODA¤¬¼çºË¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎNEXT GENERATION¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2012AW¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾å¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸åJOHN RICHMOND¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤··Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢2015Ç¯¤è¤êJil Sander¼Ò¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¡£2018Ç¯¤Îµ¢¹ñ¤è¤êÅìµþ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë°Ü¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡ØHARUNOBUMURATA¡Ê¥Ï¥ë¥Î¥Ö¥à¥é¥¿¡Ë¡Ù¤ò2019Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTOKYO FASHION AWARD¡×¤ò¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¡¦»ñÀ¸Æ²¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£