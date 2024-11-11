ÜÆÁÒÆà¡¹¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Únewnow¡Û¤¬2025½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥Énewnow¡Ê¥Ë¥åー¥Ê¥¦¡Ë¤Ï¡¢2025½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¡ÖEvery Wear¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¼«Á³ÂÎ¤Ê¥àー¥É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´°Á´»öÁ°Í½ÌóÀ©¤À¤Ã¤¿¼õÃí²ñ¤ÎÆþ¾ìÊý¼°¤ò²þ¤á¡¢º£²ó¤«¤é¤Ï¤´Í½Ìó¤»¤º¤Ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ä¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÉþ¤ä¡¢Ãë´Ö¤Ë¸ø±à¤ÇÃå¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×etc.¡£
¾å¼Á¤òÃÎ¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤ÊÈ´¤±´¶¤¬Éº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¼õÃí²ñ¾ì¤Ç¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖGathered Blouse¡×\30,800(ÀÇ¹þ)
¡ÖDeformed Tuck Pants¡×\39,500(ÀÇ¹þ)
¡ÖGathered Blouse¡×
Á´ÂÎ¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àÂµ¤Ë¤ÏÂµ¸ý¤Ë¥´¥à¤¬Æþ¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁ°³«¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤¬¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¿þ¤Ï¤¢¤¨¤ÆºÛ¤ÁÀÚ¤ê¤Î»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ´¤±´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖDeformed Tuck Pants¡×
¥¿¥Æ»å¤ËÆÃÊÌ¤ÊÀ÷¿§¤ò»Ü¤·¤¿»å¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Íú¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¿§Íî¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥è¥³»å¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç½À¤é¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£À÷¿§¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë¹Åç¸©¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢¿¥¤ê¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¦²¬»³¸©°æ¸¶»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖStrings Shirt¡×\33,000(ÀÇ¹þ)
¡ÖHeli-Crew Pants¡×\42,900(ÀÇ¹þ)
¡ÖStrings Shirt¡×
¥³¥Ã¥È¥ó¤È¥ê¥Í¥ó¤Î¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¡¢Àö¤¤²Ã¹©¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¥×¥é¥¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÇºà´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥º¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¤¢¤¨¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ü¥ó¤ÇÎ±¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤È¸ÄÀÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ß¸µ¤Ë¤Ï¥È¥í¥ó¥×¥ë¥¤¥æÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¶ß¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¥·¥ã¥ÄÁ´ÂÎ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHeli-Crew Pants¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Î¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÆ¤á¤Î»å¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¿¥¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥Ø¥ê¥¯¥ëー¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½ー¥¹¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¥´¥à¤È¶¦ÉÛ¤ÎÉ³¤¬ÄÌ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¡£¿þ¤ËÉ³¤¬Æþ¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼«ºß¤Ëºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÊä¶¯¥Ñ¥Ã¥ÁÉ÷¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®½ÅÉÊ¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¼ýÇ¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸ÄÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£CEO's MESSAGE
Æüº¢¤è¤ê¡¢newnowÀ½ÉÊ¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¼õÃí²ñ¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î²á¾êÀ¸»º¤òÈò¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õÃí²ñ·Á¼°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¤Î¼õÃí²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ä¤´Í×Ë¾¤ò¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢newnow¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£²ó¤Î½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ºî²áÄø¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
newnow¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¼õÃí²ñ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
²ìÍèÆà¡¹
¢£2025½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼õÃí²ñ³µÍ×
²ñ¾ì¡§LA COLEZZIONE UNO 1F
½»½ê¡§¢©107-0062ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6ÃúÌÜ1-3
ºÇ´ó±Ø¡§É½»²Æ»±Ø A5½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
²ñ´ü¡§2024.11.23.sat ～ 11.24.sun
»þ´Ö¡§11:00 ～ 19:00 *ºÇ½ªÆþ¾ì 18:00¡¡
Info.¡§https://newnow.jp/pages/25ss
¢¨ÆÃÀß¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ11·î21Æü(ÌÚ)¤«¤é12·î17Æü(²Ð)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÃí²ñ¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://newnow.jp¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABOUT newnow
¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Å¤±¤ëº£¤òÀ¸¤¤ëÉþ¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤¬2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¢newnow¡£
new=¿·¤·¤¤¡¢now¡áº£¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬É½¤¹ÄÌ¤ê¡¢newnow¤ÎÉþ¤Ï¾ï¤Ë¡Èº£¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡£newnow¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÉþ¡×
newnow¤Ï¼«Á³´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢ ¼õÃíÀ¸»º¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÄÌÇ¯ÈÎÇä)
<¸ø¼°¥µ¥¤¥È>
https://newnow.jp
<¸ø¼°Instagram>
https://www.instagram.com/newnow_jp/