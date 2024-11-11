¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û¡Ú¾ð¥·¥¹ÉôÌç¸þ¤±¡ÛÍê¤ì¤ëITÉôÌç¥µ¥Ýー¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/ndisol-20241126/M1D
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï 2024Ç¯ 9·î 27Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥Êー¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆÊüÁ÷¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Â¿Ë»¤ÊITÉôÌç¡¢ËÜÍè¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¸½¾õ
ITÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¼é±¿ÍÑ¤ä¼Ò°÷PC¤Î´ÉÍý¡¢¼ÒÆâ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢DX¿ä¿Ê¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÂÐºö¡¢BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤ÎºöÄê¤ä¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤âITÉôÌç¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¿ÍºàÉÔÂ¡¢ÆÃ¤ËIT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖËÜÍè¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¶ÈÌ³¡×¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤È¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ITÉôÌç¤¬ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ITÉôÌç¤¬ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇº¤à´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ITÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤ò¡¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ËÇ¤¤»¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÁªÄê´ð½à¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤Ç¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¡¦¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤ËÇ¤¤»¡¢¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÆâÀ½²½¤¹¤Ù¤¤«¡©
¡¦¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©
¢£Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤·IT¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤â¤·IT¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¡×¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ITÉôÌç¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤È¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤ÊIT³èÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢µ®¼Ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
ÆüËÜÅÅÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
NDI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/ndisol-20241126/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8iaTCqzCalI ]