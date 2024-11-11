¡Ø¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©～¤³¤É¤â¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2024～¡ÙÃæ¾®´ë¶È16¼Ò¤¬½¸·ë¡ª¾®³ØÀ¸¤Ø»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ª
ÅòÀõ¾ßÌý¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¾ßÌý¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á
£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ëー¥×¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ¸¶ ËÓÏ¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2024¤È¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤ò2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èIKUSA ARENA¤Ç½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿16¤Î´ë¶È¤Î³Æ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾ßÌý¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡¢ÍÅÄ¾Æ³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡¢¤«¤É¹¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥óÂÎ¸³¡¢ÌÚ¤Î¥¹¥×ー¥ó¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡¢º¸´±ÂÎ¸³¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂÎ¸³¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¦¶È¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ´ë¶È¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤äµ»½Ñ¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÂçÆ±À¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÛ¤¦¿´¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎÏ¤Ç Ãæ¾®´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÇ§ÃÎ¡¦Íý²òÉÔÂ¤«¤é¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿Web¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×(https://dodai.daido-life.co.jp/)¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÝ¸±¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Î»Å»ö¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤ÈÃµµæ¿´¤ò°é¤à¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿³Æ´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö¶È³èÆ°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Öー¥¹¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤äÃ´Åö¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯´ãº¹¤·¤¬¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿±Ä¤Ï¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿¦¶ÈÂÎ¸³¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×»ö¶È¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ê¥åー¥º¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ ·ÄÂÀ¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¹©Ë¼Sakamoto¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¥Ç¥¶ー¥È¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤«¤é»£±Æ¤ò¹Ô¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¶¶ËÜ¥¨¥É¡Ê¥àー¥Óー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£»£±Æ¤«¤éÇÛ¿®¤Þ¤ÇÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
Âç»³¾öÅ¹¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¾ö¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£ÌµÀþµ¡¤äËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á
Japan Lab¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¥Ü¥Ç¥£ー¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á
ARFK design¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ò¤Ä¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÍÅÄ¾Æ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¥µ¥¤¥Ðー¥À¥¤¥ó¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»þ¤Ë¸½¤ì¤ëÀ¸ÂÎÅÅ°Ì¿®¹æ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆÆ°¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁàºî¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¥Ó¥Ã¥È¥¹¥¿ー¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ç¥²ー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ëÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¸Þ¹òº×²Û¤ò¤«¤Î ¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£¿¦¿Í¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÏÂ²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£ÎÓ¶È¤Î»Å»ö¤ò³Ø¤Ó¡¢ÌÚÀ½¥¹¥×ー¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¥¢¥¹¥¯¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¡¢¥Èー¥¹¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¤Ä¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
ÅìµþÅÔº¸´±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ÎáÏÂ²ñ¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£º¸´±¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
ÅìµþÈþ½Ñ»æ¹©¶¨¶ÈÁÈ¹ç¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÜ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
È¬µÁ¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¡£Å·Á³É¹¤òºï¤Ã¤Æ¤«¤É¹¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¤É¤¦¤À¤¤¤¯¤ó¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ñ¥Í¥ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¤¤Å¤¤ä³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¤·¤´¤È¤Î¤³¤È¤ò¤·¤ì¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬»Ù¤¨¤ë»º¶È¡¦¼Ò²ñ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©～¤³¤É¤â¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2024～
¡¦ÌÜÅª¡§»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î»Å»ö¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤ÓÂÎ¸³¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤È¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤ò°é¤àµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü¡§2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～17:30¡¡ÊÄËë
¡¦²ñ¾ì¡§IKUSA ARENA¡ÊÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¶Ó2ÃúÌÜ19－1 5F¡Ë
¡¦½ÐÅ¸´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥¯/¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò/ARFK design/Âç»³¾öÅ¹/¸Þ¹òº×²Û¤ò¤«¤Î¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò²¬Ç¸ËÜÅ¹¡Ë/¥µ¥¤¥Ðー¥À¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò/Í¸Â²ñ¼Ò¼Ì¿¿¹©Ë¼Sakamoto/³ô¼°²ñ¼ÒJapan Lab/³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º/ÅìµþÅÔº¸´±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ÎáÏÂ²ñ/ÅìµþÈþ½Ñ»æ¹©¶¨¶ÈÁÈ¹ç/¶¶ËÜ¥¨¥É¡Ê¥àー¥Óー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë/¥Ó¥Ã¥È¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬µÁ/ÅòÀõ¾ßÌýÍ¸Â²ñ¼Ò¡¿¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¦¼çºÅ¡§ÂçÆ±À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒValues Fusion
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://shokugyotaiken.com/event/234
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒValues Fusion (¥Ð¥ê¥åー¥º¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó)
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÝÆâ·ÄÂÀ
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£¹ÃúÌÜ£¶ÈÖ42－403
¡¦ÀßÎ©¡§ÎáÏÂ¸µÇ¯5·î7Æü
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿¦¶ÈÂÎ¸³¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×»ö¶È¡¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
¡¦ URL¡§https://valuesfusion.jp
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ê¥åー¥º¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó
Ã´Åö¡§º´¡¹ÌÚ
ÅÅÏÃ¡§050-3137-0728
mail¡§info@valuesfusion.jp