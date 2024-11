TriNetX, LLC

東京、日本、2024年11月11日 - 聖マリアンナ医科大学は、この度TriNetX, LLC(本社:米国マサチューセッツ州ケンブリッジ、以下「TriNetX」)が運営する医療機関グローバルネットワークに参加しました。

聖マリアンナ医科大学は、世界210以上の病院グループが参加する大規模医療データのグローバルネットワークTriNetXに参加し、臨床研究の推進と製薬企業主導の臨床試験への参加を促進することで、より先進的な医療環境と研究環境の充実を目指します。

同大学臨床研究データセンターの山野嘉久センター長は、「TriNetXは世界の医療実態を瞬時に把握することが可能なので、皆さんが抱えるクリニカルクエスチョンをまずTriNetXで探索して世界の現状を速やかに把握することが出来ます。TriNetXの機能を最大限に活かすために、その機能を使いこなせる教職員や大学院学生あるいは医学部学生を育成する体制を充実させ人材を増やしていくことで、臨床研究の推進や医療レベルの向上に繋げていきたい。また、TriNetXの広範なグローバルネットワークとリアルワールドデータを活用することで、臨床研究が活発化するだけでなく、より多くの患者さんに最新の治療機会を提供できるメリットも期待できます。新たなツールを駆使することで医療のさらなる発展に貢献していきたいと考えています」と述べています。

TriNetXの日本カントリーマネージャー、若林昭吾は次のように述べています。「臨床研究は、医学知識の向上と患者の予後改善に極めて重要な役割を果たしています。聖マリアンナ医科大学の研究能力を強化し、より多くの治験を受託することで、より良い医療を提供できるようになることを期待しています。」

TriNetXのネットワークに聖マリアンナ医科大学が加わったことは、日本およびAPAC地域における当社の継続的な成長を示す事例の一つです。

About TriNetX, LLC

TriNetXは、新しい治療法の開発を加速するためにリアルワールドデータを用いた研究を推進する医療機関とライフサイエンス企業のグローバルネットワークです。HIPAA(米国)、GDPR(欧州)、LGPD(ブラジル)、そして個人情報保護法(日本)に準拠したセルフサービスのEHRデータセット連携プラットフォームとコンサルティングパートナーシップを通じて、TriNetXはプロトコールデザインの改善、試験運用の合理化、安全性シグナルの精緻化、実臨床でのエビデンス作成の充実をグローバルコミュニティに提供しています。詳細については、TriNetX https://www.trinetx.com をご覧いただくか、LinkedInでTriNetXをフォローしてください。

メディア連絡先:

TriNetX

カレン・タンクス

+1 704.619.9867

Karen.Tunks@TriNetX.com

japan@trinetx.com (日本語可)

聖マリアンナ医科大学について

聖マリアンナ医科大学は、神奈川県に大学附属病院、横浜市西部病院、川崎市立多摩病院の3つの附属病院・指定管理病院とブレスト&イメージングセンター附属クリニックを有する川崎市北部にある大学です。

本学は、2021年に創立50周年を迎えました。50周年記念事業として2023年にオープンした新入院棟に加えて2025年1月には新外来棟・エントランス棟をオープンいたします。聖マリアンナ医科大学病院は、現在、教職員総数約3000名の病院として発展し、川崎市北部エリアの医療の中核を担っています。新たな施設の下、次の50年も地域に根差した活動を続けてまいります。

メディア連絡先:

聖マリアンナ医科大学

広報担当 岡野 樹

電話 044-977-8111

メール soumu@marianna-u.ac.jp

St. Marianna University School of Medicine Joins TriNetX Network with the Aim of Creating an Advanced Medical and Research Environment

Tokyo, Japan, November 11, 2024 - St. Marianna University School of Medicine has joined TriNetX, LLC the global network of healthcare organizations (Headquarters: Cambridge, Massachusetts, USA; “TriNetX” hereafter).

As part of the TriNetX global network, consisting of large-scale medical data from over 210 hospital groups worldwide, St. Marianna University School of Medicine will promote clinical research and participation in pharmaceutical company-led clinical trials, with the aim of enhancing a more advanced medical and research environment.

Yoshihisa Yamano, Director of the University's Clinical Research Data Center, said: “With its vast amount of real-world data, TriNetX can enable us to swiftly understand the current state of global healthcare; we can search the TriNetX platform for the clinical questions we have and quickly get the answers we need. Our goals are to promote clinical research and improve the level of medical care by enhancing training for faculty members, graduate students, and medical students in the use of TriNetX’s functionality and increasing the number of platform users. In addition, by utilizing TriNetX's extensive global network and real-world data, we expect not only to stimulate clinical research, but also to provide more patients with the latest treatment opportunities. We look forward to contributing to the further development of healthcare by making full use of these new tools.”

“We are proud to have St. Marianna University School of Medicine join the TriNetX network of healthcare organizations,” said Shogo Wakabayshi, Japan Country Manager at TriNetX. “Clinical research plays a pivotal role in advancing medical knowledge and improving patient outcomes. We look forward to enhancing St. Marianna University School of Medicine’s research capabilities and securing more sponsored trials, ultimately enabling better healthcare delivery.”

The addition of St. Marianna University School of Medicine to the TriNetX network is the latest example of the company's continued growth in Japan and in the APAC region.

About TriNetX, LLC

TriNetX is a global network of healthcare organizations and life sciences companies dedicated to advancing real-world research and expediting the development of new therapies. Through its self-service, HIPAA-, GDPR-, LGPD- and APPI-compliant platform of federated deidentified EHR datasets and consulting partnerships, TriNetX empowers its global community to improve protocol design, streamline trial operations, refine safety signals and enrich real-world evidence generation. For more information, please visit TriNetX at www.trinetx.com or follow TriNetX on LinkedIn.

Media Contact:

TriNetX

Karen Tunks

+1 704.619.9867

Karen.Tunks@TriNetX.com

japan@trinetx.com (日本語可)

About St. Marianna University School of Medicine

St. Marianna University School of Medicine is a university located in the northern part of Kawasaki City, Kanagawa Prefecture, with three affiliated and designated hospitals (St. Marianna University Hospital, St. Marianna University Yokohama Seibu Hospital, and Kawasaki Municipal Tama Hospital) and a clinic affiliated with the St. Marianna University Advanced Breast Imaging Center in Kawasaki and Yokohama City.

Our university celebrated its 50th anniversary in 2021. In addition to the new inpatient ward, which opened in 2023 as a commemorative project for the 50th anniversary, a new outpatient ward and entrance ward will open in January 2025. St. Marianna University Hospital has now developed into a hospital with a total of approximately 3,000 staff members and it plays a central role in the medical care in the northern area of Kawasaki City. Under the new facilities, we will continue our activities rooted in the community for the next 50 years.

Media Contact:

St. Marianna University School of Medicine

Tatsuki Okano

TEL +81-44-977-8111

Email soumu@marianna-u.ac.jp