One¿Í»ö¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö¶ÐÌ³É½¥«¥ó¥¿¥ó°ì³ç½ÐÎÏ¡×¤òÄó¶¡
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOne¿Í»ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëOne¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅâÂôÍº»°Ïº¡Ë¤Ï¡¢¡ÖOne¿Í»ö[¶ÐÂÕ]¡×¤Ë²áµî¤ò´Þ¤á¿ôÇ¯Ê¬¤Î¶ÐÌ³É½¤ò´ÊÃ±¤Ë°ì³ç¤ÇPDF¤ä¥¨¥¯¥»¥ë·Á¼°¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¶ÐÌ³É½¥«¥ó¥¿¥ó°ì³ç½ÐÎÏ¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖOne¿Í»ö[¶ÐÂÕ]¡×¤Î¶ÐÌ³É½¤Ï¡¢½¾Íè½Ð¶ÐÊí¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊµºÜ»ö¹à¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤áPDF¤ä¥¨¥¯¥»¥ë·Á¼°¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤¬´ÊÃ±¤ËÀßÄê¡¦½ÐÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤ÎÎ×¸¡»þ¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ø¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢¿×Â®¤«¤Ä´ÊÊØ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½ÐÎÏ¡¦Äó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¥¿¦É¼¤ä°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ»þ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë½Ð¶ÐÊí¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»ØÄê¤·¤¿´ü´Ö¤Î½Ð¶ÐÊí¤ò°ì³ç¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡ÖOne¿Í»ö¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈË¡Îá½å¼é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️¡ÖOne¿Í»ö¡×¤È¤Ï
Îß·×Æ³Æþ¼Ò¿ô720¼Ò¤òÆÍÇË¡ª ¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡£°ìÈÌ´ë¶È¤«¤é´±¸øÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¸øÅªµ¡´Ø¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦À½ÉÊHP¡§https://onehr.jp/
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈHP¡§https://onehr.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://twitter.com/onehr_jp
¡¦¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/onehrjp
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö E-mail¡§pr@onehr.jp