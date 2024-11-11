¡Ú°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¡Û½ÕÆü°æIC¤«¤é500£í¡ªÂçÀô»ûÃÏ¶è´ë¶ÈÍÑÃÏ¤ÎÇäµÑ¤Ë·¸¤ë¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

½ÕÆü°æ»Ô



°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÂçÀô»ûÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»Ô¤¬¼çÆ³¤ÇÅÚÃÏ¤ÎÇã¼ý¤«¤éÀß·×¡¢Â¤À®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÂçÀô»ûÃÏ¶è´ë¶ÈÍÑÃÏ¡×¤Î¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤Î±þÊçÅÐÏ¿¤òÎáÏÂ£¶Ç¯11·î11Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£



¤³¤Î´ë¶ÈÍÑÃÏ¤Ï¡¢ÍøÊØÀ­¤Î¹â¤¤ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÕÆü°æIC¤«¤é500£í¤Î¹ñÆ»19¹æ±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÌ¾¡¢Ì¾¿À¡¢Ãæ±ûÆ»¡¢Åì³¤ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÈÁ´¹ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¾å¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÆâÎ¦ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏ´ë¶ÈÍÑÃÏ¤Ç¤¹¡£



½ÕÆü°æ»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤«¤é¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û


¡¡¡»½êºß


¡¡¡¡½ÕÆü°æ»ÔÂçÀô»ûÄ®»úÂçÃÓ²¼290ÈÖÃÏ260 ³°£¹É®


¡¡¡¡¡Ê½ÕÆü°æIC¤«¤é500£í¡¢¹ñÆ»19¹æ±è¤¤¡Ë


¡¡¡»ÇäµÑÌÌÀÑ


¡¡¡¡38,398.73Ê¿Êý¥áー¥È¥ë


¡¡¡»ºÇÄãÇäµÑ²Á³Ê


¡¡¡¡3,494,280,000±ß


¡¡¡»Î©ÃÏ²ÄÇ½¶È¼ï


¡¡¡¡À½Â¤¶È¡¡or¡¡ÊªÎ®¶È



¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û


¡¡£±¡¡¼Â»ÜÍ×ÎÎ¤ÎÇÛÉÛµÚ¤Ó±þÊçÅÐÏ¿¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～ÎáÏÂ£¶Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡£²¡¡±þÊç¿Þ½ñ¡ÊÄó°Æ½ñ¡Ë¤ÎÄó½Ð¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£²·î10Æü¡Ê·î¡Ë～ÎáÏÂ£·Ç¯£²·î21Æü¡Ê¶â¡Ë


¡¡£³¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£³·î²¼½Ü


¡¡£´¡¡Í¥½¨Äó°Æ¼Ô¤ÎÈ¯É½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£´·î¾å½Ü


¡¡£µ¡¡ÅÚÃÏ¤Î°úÅÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯Æâ


¡¡


¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é


¡¡¡¡½ÕÆü°æ»ÔHP¡§https://www.city.kasugai.lg.jp/business/kigyo/daisenji_kigyoyochi



¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¡¡¡¡½ÕÆü°æ»Ô¡¡»º¶ÈÉô¡¡´ë¶È³èÆ°»Ù±ç²Ý¡¡


¡¡¡¡ÅÅ¡¡ÏÃ¡§0568-85-6408


¡¡¡¡¥áー¥ë¡§kigyo@city.kasugai.lg.jp



°ÌÃÖ

¿ÞÌÌ


°ÆÆâ¥Á¥é¥·