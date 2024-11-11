¿·ºî¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤­¤ë¤«¡Ù¤ò´Þ¤àÁ´27ºîÉÊ¤È¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤Ç´Ý¤´¤È¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÁ´ºîÉÊ½¸¡¡ÁýÊä²þÄûÈÇ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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(C) 2023 Hayao Miyazaki/ Studio Ghibli
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(C) 1984 Hayao Miyazaki/ Studio Ghibli
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(C) Studio Ghibli.H
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(C) 2024 Studio Ghibli
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