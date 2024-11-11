¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¸ø¼°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¹¤È¤×¤êWith!!(¤¹¤È¤¦¤£¤º)¡Ù¡¢11·î¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© ¸åÊÔ¡×³«ºÅ¡ª

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³ô¼°²ñ¼Òflaggs[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-34a1a93bea2b84ceb939-10.png ]³ô¼°²ñ¼Òflaggs(¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹)(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÈ¹¾ Ä¾¿Í)¤È³ô¼°²ñ¼ÒSTPR(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í¡¢°Ê²¼STPR)¤Ï¡¢ËÜÆü11·î11Æü(·î)¤Ë2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¸ø¼°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¤¹¤È¤×¤êWith!!(ÄÌ¾Î¡§¤¹¤È¤¦¤£¤º)¡×¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© ¸åÊÔ¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© ¸åÊÔ¡×³«ºÅ¡ª[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uHxH4G4mKA0 ]ËÜÆü11·î11Æü(·î)¤è¤ê¡¢11·î¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© 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]¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¤ê¡¢¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«ー¥É&°áÁõ¥¬¥Á¥ã¤ä¥Ç¥³¥¬¥Á¥ã¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤ËÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¡¦±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö·Ý½Ñ¤Î³¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤Î³¹¡×¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡ÖÃµÄå¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ý½Ñ¤Î³¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¡¦±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¤È¤×¤ê¥á¥ó¥Ðー¤¬²ñÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¡ÖÃµÄå¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¡×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Î¤ß³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ú¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ÏÁ´10ÏÃ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ¤Ç¤Ï6ÏÃ～10ÏÃ¤Þ¤Ç²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨1ÏÃ～5ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÁ°ÊÔ¥¹¥Èー¥êー¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢¨¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ò´¹½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡×Æâ¤Ë¡Ö11·î¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ¸ò´¹½ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö11·î¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ¸ò´¹½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ò´¹¤Ë¤Ï¡ÖÃµÄå¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¡ÖÃµÄå¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¡×¤Ï¡¢¡Ö11·î¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ¸ò´¹½ê¡×¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¸ò´¹¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É2¼ï(¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡¿¥¸¥§¥ë)[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-3cf3ad72532cc222cb95-0.png ]¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¥¿¥Ö¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ½þ¥Ù¥êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÃµÄå¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÊÔ¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© Âè2ÃÆ ¥«ー¥É¡õ°áÁõ¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«ºÅ¡ª[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-c827d97b12bedf7a18c7-15.png ]ËÜÆü11·î11Æü(·î)¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡ú3¥«ー¥É¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© Âè2ÃÆ 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https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-5d9d3741f5ce0393ad4a-0.png ]¢¨³ÍÆÀºÑ¤ß¤Î¥«ー¥É¤òºÆÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊó½·¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡¦¹ç·×2Ëç³ÍÆÀ : ¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¡¢S¥³¥¤¥ó¡ß125Ëç¡¦¹ç·×3Ëç³ÍÆÀ : ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥éー¥«ー¥É°áÁõ¡¢S¥³¥¤¥ó¡ß125Ëç¡¦¹ç·×4Ëç³ÍÆÀ : ¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö³ÛÆþ¤ê¥«ー¥É¡×¡¢S¥³¥¤¥ó¡ß125Ëç¡¦¹ç·×5Ëç°Ê¾å³ÍÆÀ :¥á¥ó¥Ðー¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢S¥³¥¤¥ó¡ß125Ëç¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û11·î11Æü(·î) 15:00 ～ 11·î22Æü(¶â) 14:00(Í½Äê)¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï³«ºÅ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© Âè2ÃÆ ¥Ç¥³¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«ºÅ¡ª[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-614e35776c87dcfd7c88-0.png ]ËÜÆü11·î11Æü(·î)¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© Âè2ÃÆ ¥Ç¥³¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¢¨º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥Ç¥³¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Ú¿·ÅÐ¾ì¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û♦3¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¥«ー¥É¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー2¼ï(¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡¿¥¸¥§¥ë)[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-b6433c16c495c65d3c39-0.png ]♦2¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¥«ー¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2¼ï(¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡¿¥¸¥§¥ë)[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-c022c83409c5299ef216-0.png ]♦1¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¼ï(¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡¿¥¸¥§¥ë)[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-4f6857064ee7254d944f-0.png ]¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û11·î11Æü(·î) 15:00～ 11·î22Æü(¶â) 14:00(Í½Äê)¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï³«ºÅ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© ¸åÊÔ ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¡ª[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-d0f8a1e500820036b4c6-0.png ]ËÜÆü11·î11Æü(·î)¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤êÃµÄåÃÄ¡ª³¨²è¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© ¸åÊÔ ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë7Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ½þ¥Ù¥êー20¸Ä¤òºÇÂç7²ó¡¢¹ç·×¤Ç140¸Ä³ÍÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û11·î11Æü(·î) 15:00～ 11·î20Æü(¿å) 20:00(Í½Äê)¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/47143/144/resize/d47143-144-4cb7a364f5778454832d-14.png ]¡Ø¤¹¤È¤×¤êWith!!¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤È¤×¤êWith!!¡×¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç³Ú¤·¤¤µ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤Ê´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Live2D¤ò»È¤Ã¤¿Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Live2D¥á¥ó¥Ðー¤ò¼«Í³¤ËÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº×ÃÅ¤òºî¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥âー¥É¤Ç¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÅº¤¤¿²ÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¡É¿ä¤·³è¡É¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤äÅ·µ¤Í½Êó¡¢½¸Ãæ¥âー¥É¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤È¤×¤êWith!!¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¹¤È¤×¤ê¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¥ß¤Î¤½¤Ð¤Ë¡£¡×¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤ÎËèÆü¤¬¡È³Ú¤·¤¯¡É¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¹¤È¤×¤ê¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÆü¾ï¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¹¤È¤×¤êWith!! 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