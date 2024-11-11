¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤¸¤ã¤¬¤¤¤âËÜÍè¤ÎÌ£¤ÈÇ»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯2ÉÊ¤ò2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
²Û»Ò¾¦ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¡¦Í¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¯¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º« Ì÷¡Ë¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥¶¥¯¥Ý¡¡¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ーÌ£¡×¡¢¡Ö¥¶¥¯¥Ý¡¡¥³¥¯»ÝBBQÌ£¡×2ÉÊ¤ò2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡¡º« Ì÷¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¸ü¤á¤Î»°Æü·î·¿¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¸¤ã¤¬¤¤¤âËÜÍè¤ÎÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ーÌ£¤È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¢¤ëBBQÌ£¤Î2¼ïÎà¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤òÉ½¤¹¾¦ÉÊÌ¾¤òÂç¤¤¯ºÜ¤»¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤âÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥¶¥¯¥Ý¡¡¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ーÌ£
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§ »°Æü·î·¿¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§30g
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¶¥¯¥Ý¡¡¥³¥¯»ÝBBQÌ£
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§»°Æü·î·¿¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òBBQÉ÷Ì£¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§30g
¢£¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤ä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥¯¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-38-9
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¾¦ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¡¦Í¢ÆþÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2019Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º« Ì÷
»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
URL¡§ http://www.confex.co.jp/about/group/cleat/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@creet__official
¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-38-7
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¿©ÉÊÁí¹ç¾¦¼Ò
ÁÏ¶È¡§1906Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡¡º« Ì÷
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
URL¡§http://www.confex.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/confex_official/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥ê¥Æー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
E-mail¡§info@confex-g.jp