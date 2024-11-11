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³ô¼°²ñ¼ÒGOLD CAREER[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-c0b8728eb07c04792cbc-0.jpg ]¡ÚÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡Û¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Á¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥ëー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Î¼Á¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¡×Áí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖJAC¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¡×¢¨ËÜ¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¥Úー¥¸¤ò°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://gold-career.co.jp/media/tenshoku-agent/ËþÂÅÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èº£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼11¼Ò¤ÎÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÍÑ¼ÔËþÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Þ¥¤¥Ê¥ÓAGENTdodaJAC¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¥Ñ¥½¥Ê¥¥ã¥ê¥¢TypeÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈASSIGN¥¨¥ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈLHHÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ïー¥¯¥Ýー¥È¥¢¥Ç¥³º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¹àÌÜº£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï³ÆÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Ù556Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¼ÁÌäÆâÍÆ¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼ÁÄó°Æ¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Î¼ÁÁí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¥¢¥ó¥±ー¥È¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5¡Ê¹â¤¤¡Ë4¡Ê¤ä¤ä¹â¤¤¡Ë3¡ÊÉáÄÌ¡Ë2¡Ê¤ä¤äÄã¤¤¡Ë1¡ÊÄã¤¤¡Ë¢£ÅÀ¿ô¤Î»»½ÐÊýË¡¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÅÀ¿ô»»½ÐÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î½Å¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-2c9d1e9453587fb39d89-1.png ]³ÆÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÉ¾²ÁÅÀ¿ô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¹àÌÜ¤´¤È¤ÎÉ¼¿ô¡ß¤½¤Î¹àÌÜ¤Î½Å¤ß¡×¤Î»»½Ð·ë²Ì¤ò¹ç·×¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅúÁí¿ô¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÎã¡Û[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-f6f1906fc79ecaee9bfb-2.png ]¾åµ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö75+168+99+14+3¡×¤Î¹ç·×¿ô359¤ò¡¢ÁíÉ¼¿ô100¤Ç³ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î¡Ö3.59¡×¤¬ÅÀ¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë¡£¢£¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Á¡×¤Î¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-e4a93a8cd3e6c932b964-7.png ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-e9e5b6e9add9054a57b8-3.png ]¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Á¤ÇºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï²áµî¤ËÅ¾¿¦»Ù±ç¼ÂÀÓNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖÄó°Æ¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Î¼Á¡×¤Î¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì ¡ÖÄó°Æ¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Î¼Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-1c2dd00696835d2f60df-9.png ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-124d0b218376583b27e8-4.png ]Äó°Æ¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Î¼Á¤ÇºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÇ¯¼ý600～1,200Ëü¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹µá¿Í¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¼è°ú¼ÂÀÓ´ë¶È¤Ï30,000¼Ò°Ê¾å¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥½¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¸ÂÄêµá¿Í¤¬1,200°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤µá¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖÁí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¡×¤Î¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì ¡ÖÁí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-f4ece6e8c33403b372ff-8.png ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/131928/5/resize/d131928-5-8dea0733b666c6009260-5.png ]Áí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JAC¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£JAC¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¡¦¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¸þ¤±¤ÎÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤äÂÐ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÁí³ç¡Ûº£²ó¤ÎÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎËþÂÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Î¤Ù556Ì¾¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Á¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥ëー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Î¼Á¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥¥ã¥ê¥¢¡×Áí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖJAC¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¡×º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï³ÆÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎËþÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¤¿¤ÀÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤äÂÐ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¾¿¦¤Î¼´¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡ÛÄ´ºº¼çÂÎ¡§GOLD CAREERÄ´ººÊýË¡¡§¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ººÂÐ¾Ý¡§¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ù556Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î14Æü～2024Ç¯9·î22Æü¡Ú°úÍÑ»þ¤Î»²¾È¥Úー¥¸¡ÛËÜ¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¥Úー¥¸¤ò»²¾È¸µ¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://gold-career.co.jp/media/tenshoku-agent/¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û³ô¼°²ñ¼ÒGOLD CAREERÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ùÅÄ Âç¼ù½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³1ÃúÌÜ3-1-301ÀßÎ©¡§2023Ç¯10·î»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡¦Àß·×¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä»ö¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://gold-career.co.jp/