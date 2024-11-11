¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¡Ú²òÅúÂ®Êó¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê ËÌÅÍ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³ÅöÆü¤Î11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ö»Õ3Ì¾¤Ë¤è¤ë ¡Ö²òÅúÂ®Êó¡×¡ÖÁíÉ¾¡×¡Ö¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×YouTubeÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³ ²òÅúÂ®Êó¥Úー¥¸ :
https://www.agaroot.jp/gyosei/honshikenh29/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-gyosei
¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³ ²òÅúÂ®Êó 2024¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë
-------------------
¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï2024Ç¯¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Î»î¸³ÅöÆü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö²òÅúÂ®Êó¡×¡¢¹Ö»Õ3Ì¾¤Ë¤è¤ë ¡ÖÁíÉ¾¡×¡Ö¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×YouTubeLÇÛ¿®¤ò²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª
-------------------
¢£¡ÚÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ
¡ÚÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¥¢¥¬¥ëー¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÁ´Ìä¡ª²òÀâ¹ÖµÁ
2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³Á´Ìä¤Î²òÀâ¹ÖµÁ¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø³«Æü»þ¡§2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë
»ëÄ°´ü¸Â¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.agaroot.jp/gyosei/honshikenh29/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-gyosei
¢£2024Ç¯¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³ ²òÅúÂ®Êó¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÃæ¡ª
¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³ ²òÅúÂ®Êó 2024
2024Ç¯¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Î²òÅúÂ®Êó¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¹Ö»Õ3¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÁíÉ¾¡×¡Ö¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×Æ°²è¤âÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»î¸³¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁíÉ¾¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®£±.¡ÚË¡ÎáÂò°ì¡Û
ÁíÉ¾¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®£².¡ÚË¡ÎáÂ¿»èÁªÂò¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¡¦µ½Ò¡Û
¹Ö»Õ3Ì¾¤Ë¤è¤ëYouTube¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ú³§ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û
²òÅúÂ®Êó¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.agaroot.jp/gyosei/honshikenh29/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-gyosei
¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¶µ°é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®5-5 ¥µ¥ó¥±¥ó¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©Æü ¡§2013Ç¯12·î
»ñËÜ¶â ¡§35,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äºê ËÌÅÍ
HP ¡§https://agaroot.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¹ñ²È»î¸³¡¤¸¡Äê»î¸³Åù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×
»ñ³Ê»î¸³ÂÐºö¤Î½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö½ÐÈÇ»ö¶È¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×
´°Á´À®¸ùÊó½··¿£Í¡õ£Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡ÖAGAROOT M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡×