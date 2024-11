¿ÍÅª»ñËÜºÇÂç²½¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ª¿ÍÅª»ñËÜºÇÂç²½¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ª¿Í»ö¤Ï¤¤¤«¤Ë¼ÂÁ©¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡ª¡÷HR Japan Summit 2024 ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£´.

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド (本社: 英国/ 日本支社代表: 雪下 大輔、以下「マーカスエバンズ」) が主催する人事部門のビジネスサミット『HR Japan Summit 2024』でのインタラクティブセッションの内容をご案内いたします。

登壇者に一橋ビジネススクールの小野 浩氏、三井化学株式会社の小野 真吾氏をお迎えして、人的資本向上の実践ポイントについて議論を深めて頂きます。

【イベント申込ページ】https://events.marcusevans-events.com/hrh2pr

人的資本の最大化に人事はいかに取り組むか

人的資本経営実践のポイントは、従業員のスキル開発、エンゲージメント向上、組織文化の変革など、様々な切り口がある。企業は人材ポートフォリオで現状の人材の状況を明確にし、未来に向けて必要な人材との差分を埋めていかなければならない。急速に変化するビジネス環境への適応、イノベーションの促進、企業の競争力をこれからも維持するため、人的資本経営の実践においては、従業員の学びに向けた行動変容は不可欠であり、企業も人材への投資の在り方・支援の仕方を考えていかなければならない。

本セッションでは人的資本の向上に向けて、人事部門がいかに従業員をサポート出来るのか、人的資本向上のポイントをパネリストの視点からアイディアを頂く。従業員一人ひとりが自ら向上心を持ち、自身のスキルを高めていける組織となるために、人事施策の設計や旗振り役としての人事の役割について考察する。

・人的資本を高めるための施策とは

・いかに従業員の行動へとつなげるのか

・今後の展望

登壇者プロフィール

小野 浩

ICS 教授

一橋ビジネススクール

早稲田大学理工学部卒業。シカゴ大学大学院社会学研究科博士課程修了、Ph.D.取得。野村総合研究所、ストックホルム商科大学、テキサス A&M 大学を経て2014年より現職。現在、テキサス A&M 大学特任教授、「人的資本理論の実証化研究会」共同座長も務める。専門は労働経済学、統計学、人的資本理論、幸福論。主著に,『人的資本の論理:人間行動の経済学的アプローチ』(2024,日本経済新聞出版),『Redistributing Happiness: How Social Policies Shape Life Satisfaction』(2016,Praeger出版,K.S. Leeと共著)。そのほか「なぜ人的資本の投資が必要なのか?」『一橋ビジネスレビュー』(2023),「日本の労働時間はなぜ減らないのか?」『日本労働研究雑誌』(2016)など論文掲載多数。

小野 真吾

グローバル人材部 部長

三井化学株式会社

三井化学(株)にて、ICT関連事業の海外営業・マーケ及びプロマネジャーを経験後、人事に異動。組合対応、採用責任者、国内外M&A人事責任者、HRBPを経験後、人材戦略、キータレントマネジメント、後継者計画、グローバル人事システム導入、グローバルポリシー推進、HRトランスフォーメーション等に従事。2021年4月よりグローバル人材部長に就任し、グローバルレベルでHR機能の強化及び指名・役員報酬制度、企業文化変革にも着手中。

課外活動として、副業起業を16年前にスタートし、現在企業コンサルやHR人材育成、キャリア開発、セミナー、パネル、大学院での講義やコミュニティ運営等にも従事。経産省ISO/TC国内審議会委員、経産省CX研究会委員も応嘱。

イベント概要

第15回目となる『HR Japan Summit』では、議長にソニーグループ株式会社の望月 賢一氏をお迎えし、6つの主要議題に関して17名の講演者に人事業界における最新情報をお話しいただきます。

本サミットは、企業の人事部門責任者と最先端の人事部門関連のサービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて人事部門における課題や解決策について議論をしていただくイベントです。

参加者

・人事部門統括責任者

日本を代表する企業の人事部門の責任者の方が対象です。講演、ネットワーキング、参加者同士のディスカッション、ソリューション企業とのミーティング等を通じて最新の知見を得るとともに新たな人脈の拡大に活用できます。

・ソリューション企業

人事関連のソリューションをもつ企業が対象です。参加されているトップ企業の人事部門の決裁権者と1対1でミーティングできる機会があります。

■開催概要

【名称】 HR Japan Summit 2024

【日程】 2024年12月11日 (水) ~12日 (木)

【会場】 ホテル椿山荘東京

【主催】 マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド

■詳細は下記よりご覧ください

■お問い合わせ・申し込み

広報担当(齋野)

Email: MizukiS@marcusevanskl.com

■マーカスエバンズとは

マーカスエバンズ(marcus evans)は1983年の設立以来、戦略的意思決定に必要な最先端のビジネス情報をイベントにおいて提供しております。当社の誇るグローバルネットワークを駆使し、年間150以上のビジネスサミットを企画・運営・開催。日本支社では、マーケティング・IT・人事・知財・医療・製造業などのイベントを開催しております。