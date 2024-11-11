¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¥¹¥¿ー¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî´Ö¾Ê¿¡Ë¤Ï¡¢11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥·¥êー¥º¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°ìÆ±¤Ë½¸¤á¡¢²°³°¹¹ð¡¢Web¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ø ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê½ÐÈÇÊª¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ö½ÐÈÇ¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢Web¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥²ー¥àÅù¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÄÂç¤ÊÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¿Í¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à»þÂå¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè2ÃÆ¤Ï¤³¤Î12ÅÀ¡ª
¡¦ ¡ØViVi¡Ù
¡¦ ¡ØLiverpool FC¡Ù
¡¦ ¡ØÅà¤ê¤Î¤¯¤¸¤é¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤Î¥á¥¸¥ãー¥¹¥×ー¥ó¡Ù¡ÊÄÔÂ¼¿¼·î¡Ë
¡¦ ¡Ø¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ù
¡¦ ¡Ö²øÅð¥¯¥¤ー¥ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê¤Ï¤ä¤ß¤Í¤«¤ª¤ë¡Ë
¡¦ ¡ØÀ±¹ß¤ë²¦¹ñ¤Î¥Ë¥Ê¡Ù¡Ê¥ê¥«¥Á¡Ë
¡¦ ¡Ö¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡×¥·¥êー¥º
¡¦ ¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¡Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ç¤ê¡Ë
¡¦ ¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù
¡¦ ¡Ø¥Áー¥º¥¹¥¤ー¥È¥Ûー¥à¡Ù¡Ê¤³¤Ê¤ß¤³¤Ê¤¿¡Ë
¡¦ ¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¶â¾ë½¡¹¬¡¿¥ÎÂ¼Í¥²ð¡Ë
¢¡Å¸³«´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÇÞÂÎ¾ÜºÙ
¡ÚÅ¸³«´ü´Ö¡Û
Âè2ÃÆ¤Ï11·î11·î～¤ÇÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸³«ÇÞÂÎ¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÃÓÂÞ¥ª¥ì¥ó¥¸¥íー¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ÃÓÂÞ¥Ñ¥Î¥é¥ÞB¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¿·½Éµþ²¦X³¬ÃÊÅ½¤ê¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦JRÅìÆüËÜ½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¥³ー¥Üー¥É£³¡¡11·î18Æü¡Ê·î¡Ë～11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¿·½ÉÅì¸ý¥Ä¥¤¥ó¥·ー¥È¡¡11·î18Æü¡Ê·î¡Ë～11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦±©ÅÄ¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¡¢¹Åç¡¢¾¾»³¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µ¥¤¥Íー¥¸ ¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～11·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¸î¹ñ»û±Ø²þ»¥Á°¥Ý¥¹¥¿ー ¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡¸ø¼°¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢11·î11Æü(·î)～11·î24Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿±þÊç¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢KODANSHA¥í¥´¤È¡Ö¤Î¤é¤¯¤í¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Î¤é¤¯¤í¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¥ëー¥Ä¤È¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡X¤ÈInstagram¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×200Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X±þÊçÊýË¡¡§¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@KODANSHA_JP¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¡ª
Instagram±þÊçÊýË¡¡§¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@kodansha_jp¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í¡ª
¢¨¥¿¥ó¥Ö¥éー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤Î³¨ÊÁ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£