¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î·à¾ì¡Ù¥²ー¥Þー¥º¸ÂÄêÈÇ¤¬2024Ç¯11·î29Æü(¶â)È¯Çä·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ¥²ー¥Þー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢https://www.gamers.co.jp/ °Ê²¼¥²ー¥Þー¥º¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·´©¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î·à¾ì¡Ù¥²ー¥Þー¥º¸ÂÄêÈÇ¤ò2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.gamers.co.jp/keyword/?kid=42154
ËÜºî¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÄ¾´Ñ¡Ù¡Ê2020Ç¯11·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤éÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·´©¤Ç¤¹¡£¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò·à¾ì¡×¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÊÓ¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·ーÊÓ¤ËÂ³¤¯ËÜÊÔ¤Ï¡¢ÂçÉý½ñ¤²¼¤í¤·¡ª¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¥Ï¥ë¥Ò¤ÈSOSÃÄ¤Î³èÌö¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥Þー¥º¤Ç¤ÏËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤òÀèÃå½ç¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¥¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
¢¥¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥È
¢¥·Ò¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢4ÂÎ¥»¥Ã¥È
¢¥¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ø
¥²ー¥Þー¥º¡ÚÄ¶¡Û¸ÂÄêÈÇA¡§·Ò¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢4ÂÎ¥»¥Ã¥È¡Ü¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤
https://www.gamers.co.jp/pd/10758335/
¥²ー¥Þー¥º¡ÚÄ¶¡Û¸ÂÄêÈÇB¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡Ü¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤
https://www.gamers.co.jp/pd/10758336/
¥²ー¥Þー¥º¸ÂÄêÈÇ¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤
https://www.gamers.co.jp/pd/10758334/
³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÍ½ÌóÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¥º¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥«ー¥É¥é¥Ü¡Ù¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥²ー¥Þー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£