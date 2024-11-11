¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Èー¥¯¥ó¡ÊJOC¡Ë¡×¤ÎIEOÊç½¸¤ò2024Ç¯11·î20Æü¤Ë³«»Ï
¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/37450/313/resize/d37450-313-d6c20d14139ef9c252b0-1.png ]¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦ÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤ÆÄº¤±¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¤â¹â¤á¡¢°Å¹æ»ñ»º¤¬»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÁ´¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯10·î¤è¤ê¡¢ÆÈ¼«¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÇÆüËÜÈ¯¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊEthereum¡Ë¸ß´¹¥ì¥¤¥äー1¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖJapan Open Chain¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜË¡¤Ë½àµò¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢µ»½ÑÅª¡¦Ë¡Åª¤Ê°ÂÁ´À¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖJapan Open Chain¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Èー¥¯¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Èー¥¯¥ó¡ÊJOC¡Ë¤ÎIEO¼Â»Ü¤Ø¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜIEO¤ÎÊç½¸³«»Ï¤ò2024Ç¯11·î20Æü¤è¤ê¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë [²èÁü2: https://prtimes.jp/i/37450/313/resize/d37450-313-40e88cd333652f8fff3c-2.jpg ]¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Èー¥¯¥ó¡ÊJOC¡ËÈÎÇä³µÍ× È¯¹Ô¼Ô¡§ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò È¯¹Ô¥Èー¥¯¥ó¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥ó¥Á¥§ー¥ó¥Èー¥¯¥ó¡ÊJOC¡Ë ÁíÈ¯¹ÔËç¿ô¡§1,000,000,000Ëç ÈÎÇäÁí¿ô¡§50,000,000Ëç¡ÊÁíÈ¯¹ÔËç¿ô¤Î5.0¡ó¡Ë ÈÎÇä²Á³Ê¡§30±ß¡¿JOC 1¸ý¤ÎËç¿ô : ¡¡¡¡¡¡Àè¹ÔÍ¥ÀèÈÎÇä¡¡166,668 JOC¡Ê5,000,040±ß¡Ë ¡¡¡¡¡¡°ìÈÌÈÎÇä¡¡200 JOC¡Ê6,000±ß¡Ë Ê§¹þÄÌ²ß¡§ÆüËÜ±ß¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡§https://static.bittrade.co.jp/pdf/whitepaper.pdf¢£IEO¿½¹þ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à JOC¤Î¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏBitTrade¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹Ž¡ ¸ýºÂ³«Àß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Êhttps://www.bittrade.co.jp/ja-jp/¡Ë¸ýºÂ³«Àß¤Î´°Î»¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ë¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î¸ý¿ô¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û¤Ë¼ê¿ôÎÁ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿ÆüËÜ±ß¤Î¤´Æþ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤´Æþ¶â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ±ß¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¤Î¼õÅÏ¤·´°Î»¤Þ¤Ç¤´½Ð¶â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖIEO¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Êhttps://static.bittrade.co.jp/pdf/IEO-caution.pdf¡Ë¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢£¡ØJapan Open Chain¡Ù¤È¤Ï¡Êhttps://www.japanopenchain.org/¡Ë¡ÖJapan Open Chain¡×¤Ï¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Ethereum´°Á´¸ß´¹¡Ê¥ì¥¤¥äー1¡Ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤äweb3»ö¶È¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜË¡¤Ë½àµò¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤«¤Ä¹âÂ®¡¦°Â²Á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍ»¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Á¥§ー¥ó¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥Çー¥¿¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó±¿±Ä¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥½¥Ëー¤Î¥°¥ëー¥×Æâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥³ー¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡¢NTT¥°¥ëー¥×¤ÎNTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢G.U.Technologies³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Òinsprout¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKudasai¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡¢¥Ô¥¯¥·¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TIS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥°¥ëー¥×¤Îextra mile³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Æ¤Ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¨ー¥·ー¤¬»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï21¼Ò¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¢£ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿®Íê¤¢¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¬ÆüËÜË¡¤Ë½àµò¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ÖJapan Open Chain¡×¤Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Á¥§ー¥ó¤ä¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥Á¥§ー¥ó¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£ ²ñ¼Ò³µÍ× ¡ãÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¡ä²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26-1ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£ ½¨ÏÂÀßÎ©¡¡¡¡¡§2022Ç¯7·î»ö¶È³µÍ×¡§web3¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä»ö¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§G.U.Group³ô¼°²ñ¼Ò¡¢G.U.Technologies³ô¼°²ñ¼ÒURL¡¡¡¡¡§https://www.jbfd.org/ ¡ã¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¡ä²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊBitTrade inc.)½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1-1-1ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´Ø âýÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯9·î»ö¶È³µÍ×¡§°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤ª¤è¤ÓÂè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶ÈURL¡¡¡¡¡§https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/ º£¸å¤È¤â¡¢¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¡ÚIEO¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡Û IEO¤Ç¤Î¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ»ö¹à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡¢Åö¼Ò¤Î³«¼¨¾ðÊóÅù¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú°Å¹æ»ñ»º¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤ÎÃí°Õ¡Û°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢±ß¤ä¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖË¡ÄêÄÌ²ß¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤ëÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£ °Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈëÌ©¸°¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤½¤ÎÂ¾¤Î°ÜÅ¾µÏ¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÇËÃ¾¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ñ»º¤òÅö¼Ò¤Î»ñ»º¤È¤ÏÊ¬ÊÌ¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÂ÷¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢ÂÐ²Á¤ÎÊÛºÑ¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÂå²Á¤ÎÊÛºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ °Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¤Î²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³Ìµ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Â»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤Ï¶âÍ»Ä£¡¦ºâÌ³¶É¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£ °Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢Åö¼Ò¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼è°úÆâÍÆ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯ÀâÌÀ¡Û ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¤Ï¡¢¾Úµò¶â¤È¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»ñ¶â¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¶â³Û¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Åê»ñ¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯»ñ¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÍø±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë°ìÊý¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¤Î»ØÉ¸¡Ê°Å¹æ»ñ»º¤Î²Á³Ê¡Ë¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÂ¿³Û¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¾Úµò¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¤Ï¡¢ÇãÃÍ¡ÊASK¡Ë¤ÈÇäÃÍ¡ÊBID¡Ë¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ê²Á³Êº¹¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Áê¾ìµÞÊÑ»þ¤äÃø¤·¤¯Î®Æ°À¤¬Äã²¼¤·¤¿ºÝÅù¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ê²Á³Êº¹¡Ë¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ¤òÃæÃÇ¤¹¤ëÅù¤Ë¤è¤ê¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿¼è°ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ È¯Ãí»þ¤Ë¼è°ú²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÌóÄê¤·¤¿²Á³Ê¤È¤Î´Ö¤Ëº¹¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥Úー¥¸¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤ÈÅö¼Ò¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ÎÄÌ¿®´Ä¶µÚ¤Ó¡¢Áê¾ì¤ÎµÞÊÑÅù¤Ë¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤ÎÃíÊ¸¼õÎÎ¸å¤ÎÅö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÌóÄê½èÍý¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍøËô¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó´ÉÍýÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¥ê¥¹¥¯·Ù¹ð¡Û https://www.bittrade.co.jp/about/risk/ ¥Ó¥Ã¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò °Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹Âè00007¹æ ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3295¹æ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ²ÃÆþ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new