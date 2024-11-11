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³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-bc2163254f528fc437fe-10.jpg ]¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1992Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëNHK¤ÎE¥Æ¥ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤ò¥«¥Ë¥«¥ó¡õ¥·¥ê¥³¥ó¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎÁ´¹âÌó26mm¡¢ÉýÌó20mm¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥«¥Ë¥«¥ó¤È¥·¥ê¥³¥ó¥Ñー¥Ä¤ò»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Î¡É¤á¤¸¤ë¤·¡É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÁ´¼ï¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ç¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È»Ñ¤Ï¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-f8f7aa51afd67d7b971d-5.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-cce510847d518da74bcb-6.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-3d7fef381f3b70b483af-7.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-9c6335d6901b1fcab6f8-8.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-45979daa864712af10ee-9.jpg ]¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡ ¡§ ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦È¯ÇäÆü ¡¡¡§ 2024Ç¯11·îÂè3½µ¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡¦²Á³Ê ¡¡¡¡¡§ 1²ó300±ß¡ÊÀÇ10%¹þ¡Ë¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð ¡§ 15ºÍ°Ê¾å¡¦¼ïÎà¿ô¡¡ ¡§ Á´5¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡¢£².¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦(¥Ôー¥¹)¡¢£³.¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦(¤ª¤¹¤ï¤ê)¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦(DJ)¡¢£µ.¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦(¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È)¡¦¾¦ÉÊÁÇºà ¡¡¡§ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡§PVC¡¿¤ï¤Ã¤«¥Ñー¥Ä¡§¥·¥ê¥³¥ó¡¦¥µ¥¤¥º ¡¡ ¡§ Á´¹âÌó26mm¡¢ÉýÌó20mm¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§Ãæ¹ñ¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È ¡§ Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥êー¥º¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769681400000¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÆü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 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https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-7f35cd1cb93caaa7d404-11.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-a5942156543c25cdf62b-12.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-1de3cc1d08eb810c6d23-13.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-2aae285640d1b3c93daf-14.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-acc58d1ef93eb9af013b-14.jpg ]¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡ ¡§ ¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó ¤Õ¤£¤®¤å¤¢¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó¡¦È¯ÇäÆü ¡¡¡§ 2024Ç¯11·îÂè4½µ¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡¦²Á³Ê ¡¡¡¡¡§ 1²ó400±ß¡ÊÀÇ10%¹þ¡Ë¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð ¡§ 15ºÍ°Ê¾å¡¦¼ïÎà¿ô¡¡ ¡§ Á´5¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤óA¡¢£².¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤óB¡¢£³.¤¬¤ó¤Úー¤Á¤ã¤óA¡¢£´.¤¬¤ó¤Úー¤Á¤ã¤óB¡¢£µ.¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¦¾¦ÉÊÁÇºà ¡¡¡§ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡§PVC¡¦¥µ¥¤¥º ¡¡ ¡§ Á´¹âÌó31mm～39mm¡¢ÉýÌó19～44mm¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§Ãæ¹ñ¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È ¡§ Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥êー¥º¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769681394000¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÆü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï¥Úー¥¸¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï1996Ç¯¤«¤éNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTVÈÖÁÈ¡Ö¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¶²Îµ¤Î½÷¤Î»Ò¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÐ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ÎÅ·¤×¤é¡£(C) ËöµÈ¶Ç»Ò¡¦ÉðÅÄÈþÊæ¡¿ NHK ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¿Í·ÁÂ¤·Á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Îー¥ô¥¡[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-2f928746c71a09cd41c7-18.jpg ][²èÁü14: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-d029cea8a696f8e97239-3.jpg ]¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»ö¶È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1977 Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢Åö»þ20±ß¤Î¼«ÈÎµ¡¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¤Ë¡¢°ÛÎã¤Î100±ßµ¡¤Ç»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¡Ö¥¬¥·¥ã¡×¤Ã¤È²ó¤¹¤È´á¶ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¤¬¡Ö¥Ý¥ó¡×¤È½Ð¤ë¤³¤È¤«¤é¼«¼Ò¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢È¯Çä°ÊÍè¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¡ÖÅú¤¨¡×Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤âÅ¸³«¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-747e842cec175f835b14-0.jpg ]¢¨ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï 2024Ç¯11·î11Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢£¡Ö¥¬¥·¥ã¤É¤³¡©PLUS¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-e44089ba9eed99de56c3-1.jpg ]¡Ö¥¬¥·¥ã¤É¤³¡©PLUS¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤äÅ¹ÊÞÌ¾¤ÇÈÎÇä¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò´ÊÃ±¸¡º÷¡ª¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¬¥·¥ã¤É¤³¡©PLUS¡§https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php¢£¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Ï[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/122810/405/resize/d122810-405-ef0d961c30f3c9b98955-2.jpg ]¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/