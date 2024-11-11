¡Ú»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Å»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û²óÅú¼Ô490¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤¬¿Æ¤«¤é¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²óÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¸ý°´Èþ¡Ë¤Ï¡¢10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î490¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¿¦¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¡Êhttps://azway.co.jp/news/4090/¡Ë
¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬»Ò¤É¤â¤ËË¾¤à»Å»ö¤È¤Ï¡©
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¡Êhttps://azway.co.jp/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¡Êhttps://azway.co.jp/media/¡Ë¤Ï¡¢10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î490¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¿¦¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î¿Í
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î3Æü～9·î21Æü
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ²óÅú
Í¸ú²óÅú¿ô¡§490¿Í¡Ê½÷À 310¿Í¡¿ÃËÀ 180¿Í¡Ë
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð¡§10Âå0.7¡ó¡¢20Âå24.5¡ó¡¢30Âå35.3¡ó¡¢40Âå25.5¡ó¡¢50Âå10¡ó¡¢60Âå°Ê¾å4¡ó
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¡¦»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Å»ö¥é¥ó¥¥ó¥°10¡§²ñ¼Ò°÷¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¡ª
¡¦Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¤ò¶¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë´õË¾¤¹¤ë¿¦¶È¤ËÊÑ²½
¡¦ºÇ½ª³ØÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¿¦¶È¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë
»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Å»ö¥é¥ó¥¥ó¥°10¡§²ñ¼Ò°÷¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¡ª
10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î²óÅú¼Ô490¿Í¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤¬240¿Í¤Ç1°Ì¡¢2°Ì¤¬¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤Ç201¿Í¡¢3°Ì¤¬¡ÖÌôºÞ»Õ¡×¤Ç105¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤È2°Ì¤Ï3°Ì¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¸øÌ³°÷¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¿¦¶ÈÊÌ¤Ë¡¢Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1°Ì¡§²ñ¼Ò°÷
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤ÏÁ´Á³°Æ·ï¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤«¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö¿Æ¤Ï¼«±Ä¶È¡¢·ëº§Áê¼ê¤â¼«±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¿È¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÊÑ¤µ¤Ï¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤Ï¿·Â´¤«¤é¤º¤Ã¤È²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ªµëÎÁ¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç°ÂÄê¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢¿Æ¤¬°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤Ë½¢¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¡¢½¢³è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸¤Î²áÄø¤ò·Ð¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÁí¹ç¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»öÎÌ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿µëÎÁ¤ä¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤ËµÙ¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤ÏÍµë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤à¤·¤íÍ·¤Ó¤ä¼«¸Ê¸¦ïÓ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Í³¤À¤È¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ïµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¡×¤ËÂÐ¤·¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¨¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿´¤ÎÊ¿°Â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö°ÂÄê¡×¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2°Ì¡§¸øÌ³°÷
¡¦¡Ö¸øÌ³°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤È¤¤¤¦ÉôÎà¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾Íè¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤È¤«¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¸øÌ³°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Î¥ë¥Þ¤äÀ®²Ì¼çµÁ¤¬¤Ê¤¯µÙ¤ß¤â¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤â¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ÏÀ§Èó¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ç¤â¿´¿ÈÅª¤ÊÉÔÄ´¤ÇµÙ¤à¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤Ë¶Ð¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¨¤é¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ñ¼Ò°÷¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤ò·Ð¸³¤·ËÜÅö¤ËÀµ¼Ò°÷¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¶ÈÀÓ¤¬²¼¤¬¤êµëÍ¿¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¸øÌ³°÷¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÌôºÞ»Õ¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤È°ìÅÙ¼¤á¤Æ¤âºÆ½¢¿¦¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç²¿¤«¼ê¤Ë¿¦¤òÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¸øÌ³°÷¤òÁª¤ó¤À¿Í¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö°ÂÄê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¤ß¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢QOL¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
3°Ì¡§ÌôºÞ»Õ
¡¦¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¹â¼ýÆþ¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈË¾¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ °åÎÅ·Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð ¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¿©¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ °å¼Ô¤â¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç´Ç¸î»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤ä¤Ï¤êËÜ¿Í¤ÎË¾¤ß¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é ¤½¤Á¤é¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬ÌôºÞ»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â°åÎÅ·Ï¤Î¿¦¼ï¤Ë½¢¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î»Å»ö¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÆü¡¹´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¤±¤ä¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁªÂò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Èà¤é¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈAI¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ëÀìÌç¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö°åÎÅ¿¦¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤Ð¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë¡Ö¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¿¦¶È¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌ´¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤â¤¦°ìÅÙ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°åÎÅ¿¦¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
ÌôºÞ»Õ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤â»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì¡§°å»Õ
¡¦¡ÖIT¤äAI¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¶È³¦¤³¤½°åÎÅ¶È³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÀìÌç¿¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¹¥¥ë¤È¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤Ï³«¶È¤ä·Ð±Ä¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¿¤á°åÎÅ¶È³¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ëº§Áê¼ê¤âÆ±¤¸¶È³¦¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ°ÂÂÙ¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¼ýÆþ¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð»Ò¶¡¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ´Ø·¸¤À¤È»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡¢»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ç¶¥ÁèÎ¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¶¡¤ÎÆÃÀ¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¹âÂ´¤Ç¤Ï¤è¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³ØÎò¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ïー¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±¾ÍèÆÈÎ©¤â²ÄÇ½¤Ê»Å»ö¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
°å»Õ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ´Ø·¸¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤Ë¤Ä¤¡¢°ÂÂÙ¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ò½õ¤±¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
5°Ì¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¦¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ë·ÐºÑ¾ðÀª¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤â°ÂÂÙ¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÏAI¤òÍÑ¤¤¤¿»ö¶È¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¸À¸ì¤ò»È¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»Ç½¤ò³è¤«¤»¤ë°åÎÅ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢¾ÍèÀ¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ËÄ¹¤±¤¿¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö»ä¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï·îÀ¤³¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎSF½ñÀÒ¤ä¡¢±Ç²è¤¬¤Ï¤ä¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ý¥í·îÃåÎ¦Á¥¤¬·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅÅÏÃ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥é¥±ー¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ø¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÀÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê60Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö»ä¤ÏÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤Ç½¤»Î¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã¼ï´í¸±Êª¼è°·¼Ô¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²½³Ø·Ï¤Î¸¦µæ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í»ÄÌ¤¬¸ú¤¯¤Î¤¬Íý·Ï¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ÏÍý·Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤é¤«¤Îµ»½Ñ·Ï¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ·Ï¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ýÆþÌÌ¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÆùÂÎÏ«Æ¯¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¸½¾ì»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
6°Ì¡§´Ç¸î»Õ
¡¦¡Ö°åÎÅ»öÌ³¤Î¥Ñー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¥Ñー¥È¤µ¤ó¤¬Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼ê¤Ë¿¦¤¬¤¢¤ì¤ÐºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡Ê°ìÃ¶Î¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤Þ¤¿Àµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¤ÇÎ¥¿¦¤·¤¿¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤ä»ñ³Ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö»ä¤Ï´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¹ñ²È»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤±¤ë¡¢1¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï1ÈÖ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤¯¤é¤¤²Ô¤²¤ë»Å»ö¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö»ä¼«¿È¤¬²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤ÏµëÎÁ¤â¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿»Å»ö¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
´Ç¸î»Õ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤â¸½Ìò¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¼ýÆþ¤Î°ÂÄê¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤æ¤¨¤Î¾Íè¤Î°ÂÄêÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
7°Ì¡§·Ð±Ä¼Ô
¡¦¡Ö½ÐÍè¤ì¤Ðµ¯¶È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÎò¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Æ±Î½¤«¤éÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂÎÏ°Ê³°¤ÎÌäÂê¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¯Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¶ìÏ«¤ÏÉÕ¤Êª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¸«ÊÖ¤ê¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê60Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö¸½ºßÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Î»õ¼Ö¤Ç¤è¤Û¤É½ÐÀ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¸¢¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤«¤é»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç·èÄê¤Ç¤¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ë´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤Ç¤³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡£¿É¤¤¤È»×¤¦¤¬¡£¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¿¦¾ì¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ä¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤½¤Î¿¦¾ì¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢À¸¤¤Æ¹Ô¤¯¤¦¤Á¤Ë¿Í¤â»Å»ö¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¿§¤ó¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖË¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
·Ð±Ä¼Ô¤òÁª¤ó¤À¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
8°Ì¡§¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹
¡¦¡Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤«·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Ê¤¼¤Ê¤é²ñ¼Ò¤Ê¤é¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡ª¤¢¤È¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¡ª¡ª¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤ë¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼«Í³¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Ï»þ´Ö¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡Ê¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÆ±¤¸¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð°ì½ï¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¥³¥ó¥Ú¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤ÈÁª¼ê¤òÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ê¤É»þ´Ö¤Ë¼«Í³¤Î¤¤¯¿¦¶È¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤òºÓÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¦¡¦¡¦¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ç½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸¤Êý¤ò´«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¤ò¶¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë´õË¾¤¹¤ë¿¦¶È¤ËÊÑ²½
Â³¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ýÊÌ¤Ë²óÅú·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ ¤É¤ÎÇ¯¼ý¤Ç¤â¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¡Ö¸øÌ³°÷¡×¡ÖÌôºÞ»Õ¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¤¬¡¢1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Â¾¤Î»Å»ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¼ý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª³ØÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¿¦¶È¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ½ª³ØÎòÊÌ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¿¦¶È¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2°Ì°Ê¹ß¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ³Ø¹»Â´¶È¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¿¦¼ï¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¹¥¤ß¤Î»Å»ö¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤Ï3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê½ç°Ì¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø±¡Â´¶È¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö°å»Õ¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö°å»Õ¡×¤Ï¹â¹»Â´¶È¡¢ÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤â½ç°Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
»Ò¤É¤â¤Ë½¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Å»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÄêÀ¤Î¤¢¤ë¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤È¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤¬1°Ì¤È2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ÖÌôºÞ»Õ¡×¤ä¡Ö°å»Õ¡×¡¢¡Ö´Ç¸î»Õ¡×¤Ê¤É¤Î°åÎÅ´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¯¡¢¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ýÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1,000Ëü±ß¤ò¶¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë´õË¾¤¹¤ë¿¦¶È¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¤¬¡¢1,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª³ØÎòÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¹»Â´¶È¤Î¿Í¤¬°ìÈÖÁªÂò»è¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø±¡Â´¶È¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È°å»Õ¤Î½ç°Ì¤¬Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë²ÈÂ²Áü¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Æ¤¬´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î½¸·×·ë²Ì¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤«¤é±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://azway.co.jp/news/4090/
¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAzway¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÂð·ú»Î¤ä·úÃÛ»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÇÍý»Î¤äFP¤¬ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤µ»ö¤ò¼¹É®¡¦´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://azway.co.jp/media/
³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤«¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¢µÚ¤ÓÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¡Êhttps://azway.co.jp/media/¡Ë
ÃíÊ¸½»Âð¥é¥Ü¡Êhttps://limore.co.jp/chumon-jyutaku/¡Ë
¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎAtoZ¡Êhttps://reformaz.co.jp/media/¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Êhttps://realestatejp.xsrv.jp/¡Ë
²È¤ò·ú¤Æ¤ë´°Á´¥¬¥¤¥É¡Êhttps://housemaker.xsrv.jp/¡Ë
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ーÂç¼Åµ¡Êhttps://fudousan.jpn.org/¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °æ¸ý °´Èþ
½êºßÃÏ¡§¢©169-0075 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì1-29-1 ¥æー¥¹¥¯¥¨¥¢¹âÅÄÇÏ¾ìB1
ÀßÎ©¡§2016Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
URL¡§https://azway.co.jp/