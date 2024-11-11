¡Úº£¸å¤âÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤¹¤ë¡©¡Û²óÅú¼Ô546¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¿©ÉÊ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²óÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¸ý°´Èþ¡Ë¤Ï¡¢10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î546¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öº£¸å¤âÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¡Êhttps://azway.co.jp/news/4107/¡Ë
¶áÇ¯¡¢¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»º²Á³Ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¸«²ò¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¡Êhttps://azway.co.jp/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¡Êhttps://azway.co.jp/media/¡Ë¤Ï¡¢10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î546¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öº£¸å¤âÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î¿Í
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î26Æü～9·î21Æü
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ²óÅú
Í¸ú²óÅú¿ô¡§546¿Í¡Ê½÷À 343¿Í¡¿ÃËÀ 203¿Í¡Ë
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð¡§10Âå2.4¡ó¡¢20Âå20.1¡ó¡¢30Âå34¡ó¡¢40Âå25¡ó¡¢50Âå12.1¡ó¡¢60Âå°Ê¾å6.6¡ó
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¡¦¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó9³ä
¡¦ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î8³ä¼å
¡¦ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Í×ÁÇ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÊª²Á¾å¾º¡×
¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó9³ä
10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î²óÅú¼Ô546¿Í¤Ë¡Ö¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï204¿Í¡Ê37.4%¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ä¹â¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï282¿Í¡Ê51.6%¡Ë¡¢¡ÖÅ¬Àµ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï48¿Í¡Ê8.8%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ä°Â¤¤¡×¤È¡Ö°Â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«2.2%¤Ç¡¢Ìó9³ä¤Î¿Í¤¬ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»µï·ÁÂÖÊÌ¤ËÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÂÂß¤È»ý¤Á²È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ý¤Á²È¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬¸½ºß¤Î²Á³Ê¤òÅ¬Àµ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¼ã´³Â¿¤¯¡¢¾å¾º¤òÂ³¤±¤ëÉÔÆ°»º²Á³Ê¤òÂè3¼ÔÅª»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î8³ä¼å
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¸å3Ç¯´Ö¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1～5¡ó¾å¾º¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬57.1%¡¢¡Ö5%°Ê¾å¾å¾º¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬21.1%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬15.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î8³ä¼å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤ÂåÊÌ¤Ë¡Öº£¸å3Ç¯´Ö¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÍ½ÁÛ¡×¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¡Ö1～5%¾å¾º¤¹¤ë¡×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤¢¤ê¡¢40Âå¤¬64¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢10Âå¤Ï39¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë²È¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤Û¤É¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Í×ÁÇ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÊª²Á¾å¾º¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ÇºÇ¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Í×ÁÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡ÖÊª²Á¾å¾º¡×¤Ç37.2%¡¢2°Ì¤¬¡Ö·úÃÛ»ñºà²Á³Ê¡×¤Ç17.4%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¶âÍøÆ°¸þ¡×¤Ç16.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¸«¤ÆÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Î·ÑÂ³¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸½ºß¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢ÅÚÃÏÂå¤¬µÞ·ã¤Ë¹âÆ¤·¤¿°Ù¸õÊä¤«¤é³°¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÌºÒ¤ÇÈï³²Åù¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î¼þ¤ê¤Ï¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡×¤ä¡Ö¾Íè¤Ï»ý¤Á²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÃù¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤âÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤â²È¤Ï·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¾å¾º¤ä¸½ºß¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÅÚÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶¹¾®ÃÏ¤Ç¤âÃÍÃÊ¤¬¤È¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°ìÈÌ½»Âð¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹âÀÇ½½»Âð¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·úÃÛÈñ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é²È¤òÂÔ¤Æ¤ë¤Î¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡×¤ä¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï²áµî¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤ÆÄÂ¶â¤òÂçÉý¤Ë¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐºö¤¬À¯¼£¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó9³ä¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2.2%¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î8³ä¼å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹âÆ¤·¤¹¤®¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Í×ÁÇ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÊª²Á¾å¾º¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë·úÃÛ»ñºà¤Î²Á³Ê¤ä¶âÍøÆ°¸þ¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¿Í¤«¤é¤âÀ¯¼£¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹âÆ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤Ë¤è¤ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î½¸·×·ë²Ì¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤«¤é±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://azway.co.jp/news/4107/
¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAzway¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÂð·ú»Î¤ä·úÃÛ»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÇÍý»Î¤äFP¤¬ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤µ»ö¤ò¼¹É®¡¦´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://azway.co.jp/media/
³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤«¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¢µÚ¤ÓÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
¹¬¤»¤ª¤¦¤Á·×²è¡Êhttps://azway.co.jp/media/¡Ë
ÃíÊ¸½»Âð¥é¥Ü¡Êhttps://limore.co.jp/chumon-jyutaku/¡Ë
¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎAtoZ¡Êhttps://reformaz.co.jp/media/¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Êhttps://realestatejp.xsrv.jp/¡Ë
²È¤ò·ú¤Æ¤ë´°Á´¥¬¥¤¥É¡Êhttps://housemaker.xsrv.jp/¡Ë
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ーÂç¼Åµ¡Êhttps://fudousan.jpn.org/¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAZWAY
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °æ¸ý °´Èþ
½êºßÃÏ¡§¢©169-0075 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì1-29-1 ¥æー¥¹¥¯¥¨¥¢¹âÅÄÇÏ¾ìB1
ÀßÎ©¡§2016Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
URL¡§https://azway.co.jp/