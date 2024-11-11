HELP YOU¤¬·ÐÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª¡ã½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELP YOU¡Ê¥Ø¥ë¥×¥æー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©Âô¿òÉ×¡¢°Ê²¼¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥âー¥ÈÁ°Äó¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¡¢Ìó500¿Í¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¡¦À¤³¦35¥«¹ñ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢HELP YOU¤Ï¡¢·ÐÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö·ÐÍý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÍý¤Î¥×¥í¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ÐÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·Ð±ÄÈ½ÃÇ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤âÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://help-you.me/service/accounting/(https://help-you.me/service/accounting/)
HELP YOU¤¬·ÐÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª¡ã½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ä
Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ÐÍýÉôÌç¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤¬¹â¤¯¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬Âà¿¦¤·¤¿ºÝ¤Î·ÐÍýÂÎÀ©¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢HELP YOU¤Ï¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡Ö·ÐÍý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âHELP YOU¤Ç¤Ï·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò´Þ¤á¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤Î¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·ÐÍý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ÐÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢·ÐÍý¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·Ð±ÄÈ½ÃÇ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¤è¤êÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¤´°ÍÍê¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÐÍý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï
¡Ö·ÐÍý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï
¢§¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö·ÐÍý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Basic¥×¥é¥ó
Æü¾ï¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Çー¥¿ÆþÎÏ¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢ÀÁµá½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Advance¥×¥é¥ó
¤µ¤é¤ËÀìÌçÅª¤Ê·ÐÍý¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤ÊÊý¸þ¤±¤Ë¡¢·ÐÍý¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë·ÐÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥°¥é¥Õ¤ä»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://help-you.me/service/accounting/
¢§¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
·ÐÍý»ñ³Ê¡¦¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¥µ¥Ýー¥È
2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¡ÖAdvance¡×¡ÖBasic¡×¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾¦Êíµ»î¸³2µé°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê·ÐÍý¼ÂÌ³·Ð¸³¼Ô¤¬¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á
- ·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
- Æü¾ï¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤òÂÐ±þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤Êý
- ´ÉÍý²ñ·×¤ä·ÐÍý¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¤â°ÍÍê¤·¤¿¤¤Êý
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡Û
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î½é·îÍøÍÑÎÁ¶â¤ò0±ß¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸ÂÄê5¼Ò
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥óÏÈ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://help-you.me/contact/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELP YOU¡Ê¥Ø¥ë¥×¥æー¡Ë¡×¤È¤Ï
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELP YOU¡Ê¥Ø¥ë¥×¥æー¡Ë¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Í¥½¨¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Áー¥à¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹·Ï¤Î¶ÈÌ³¡Ê¿Í»ö¡¢·ÐÍý¡¢±Ä¶È»öÌ³¡¢»ñÎÁºî¤Ê¤É¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀÁ¤±¡¢¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ê¤ÉÀ¤³¦35¥«¹ñ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¡¢µÜ¾ë¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
HELP YOU¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://help-you.me/
HELP YOUºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://va.help-you.me/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½©Âô ¿òÉ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5ÃúÌÜ29ÈÖ20¹æ ¥¯¥í¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹»°ÅÄ501¹æ¼¼
ÀßÎ© ¡§2017Ç¯8·î ¢¨2015Ç¯ HELP YOU¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELP YOU¡Ê¥Ø¥ë¥×¥æー¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¡£Æ¯¤¼ê¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¢Æ¯¤¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£
URL ¡§https://knit-inc.com/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥È
¹ÊóÃ´Åö¡§¾®ß·
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-5212-5574
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@knit-inc.com