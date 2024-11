YOASOBI¡¿monogatary.com¡ß¡ÖÊ¸éº¡×¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ½¸¡ØNew me ―Ê¸éº¡ßmonogatary.com¾®Àâ½¸―¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ªYOASOBI¿·¶Ê¡ÖNew me¡×¤âÇÛ¿®³«»Ï¡ª

河出書房新社

株式会社河出書房新社(東京都新宿区/代表取締役 小野寺優)は、単行本『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』(税込価格1,496円)を2024年11月11日に発売いたします。本書は、創刊91年の季刊文芸誌「文藝」と、ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営するmonogatary.comが共催して、2023年に実施した新人文学賞【文藝×monogatary.com コラボ賞】受賞の全7作品を収録した小説集です。

また本書の発売記念として、YOASOBI新曲「New me」の原作小説となった、本書収録の大賞受賞作「白山通り炎上の件」の英語版電子書籍『The Hakusan Street Incident』(著・有手窓/本体価格1,000円)を世界各国で11月11日から発売いたします。

●『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』収録作品

大賞作

「白山通り炎上の件」 有手窓 ★YOASOBI新曲「New me」として楽曲化

優秀作

「サイボーグになりたいパパゲーノ」 東旺伶旺

「放浪する顔面」 佐加島テトラ

佳作

「青い木と遺棄」 目榎粒子

「グリーンベルベットの背骨」 青井井蛙

「タイポグリセミア」 本條七瀬

「さよならの海」 冬村未知

●YOASOBI新曲「New me」 11月11日配信スタート!

配信URL

https://orcd.co/yoasobi_newme

●YOASOBIから書籍『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』へ応援動画が到着!

YOASOBI

動画を見る → https://x.com/YOASOBI_staff/status/1854782823556956207(https://x.com/YOASOBI_staff/status/1854782823556956207)

●YOASOBI新曲「New me」の原作小説となった、本書収録の大賞受賞作「白山通り炎上の件」の英語版電子書籍『The Hakusan Street Incident』(著・有手窓)を世界各国で11月11日から発売!

The novel that inspired YOASOBI's new song "New me" is now available as an English eBook on November 11.“The Hakusan Street Incident” won the grand prize in the "YOASOBI / monogatary.com x Bungei" collaborative writing contest!

〈English E-Book Details〉

Title: The Hakusan Street Incident

Author: Mado Arite

Release Date: November 11, 2024

Price: 1,000 yen

URL

US:https://www.amazon.com/dp/B0DLK8WGT2

CA:https://www.amazon.ca/dp/B0DLK8WGT2

UK:https://www.amazon.co.uk/dp/B0DLK8WGT2

DE:https://www.amazon.de/dp/B0DLK8WGT2

FR:https://www.amazon.fr/dp/B0DLK8WGT2

IT:https://www.amazon.it/dp/B0DLK8WGT2

ES:https://www.amazon.es/dp/B0DLK8WGT2

NL:https://www.amazon.nl/dp/B0DLK8WGT2

JP:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLK8WGT2

英語版プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000807.000012754.html

●YOASOBI新曲「New me」MVと、書籍『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』PVが、11月にYOASOBIチャンネルで公開!

YOASOBI

書籍『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』刊行を記念し、YOASOBIと連動したスペシャル書籍PVを11月に公開!小説と音楽、特別なコラボレーションで誕生する作品群にぜひご期待ください!

公開チャンネル

Ayase / YOASOBI : https://www.youtube.com/@Ayase_YOASOBI(https://www.youtube.com/@Ayase_YOASOBI)

●新人文学賞【文藝×monogatary.com コラボ賞】とは?

河出書房新社が刊行する季刊文芸誌「文藝」と、ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する原稿募集プラットフォーム・monogatary.comが、「文藝」創刊90周年とYOAOSOBI結成5周年を記念して実施した新人文学賞。芥川賞作家・金原ひとみを選考委員長に迎え、「KAIKO」をテーマに短編小説を募集。総数879作の中から大賞以下7作を選出した。

●新刊情報

『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』

著者:有手窓 東旺伶旺 佐加島テトラ 目榎粒子 青井井蛙 本條七瀬 冬村未知

仕様:四六判/並製/272頁

装画:Havtza

装幀:野条友史(buku)

税込価格:1,496円(本体1,360円)

発売日:2024年11月11日

ISBN:9784309039213

URL:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309039213/

★全7作収録の日本語版電子書籍も同日に販売します。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

●英語版電子書籍 情報

『The Hakusan Street Incident』

著者:Mado Arite

本体価格:1,000円

発売日:2024年11月11日

URL

US:https://www.amazon.com/dp/B0DLK8WGT2

CA:https://www.amazon.ca/dp/B0DLK8WGT2

UK:https://www.amazon.co.uk/dp/B0DLK8WGT2

DE:https://www.amazon.de/dp/B0DLK8WGT2

FR:https://www.amazon.fr/dp/B0DLK8WGT2

IT:https://www.amazon.it/dp/B0DLK8WGT2

ES:https://www.amazon.es/dp/B0DLK8WGT2

NL:https://www.amazon.nl/dp/B0DLK8WGT2

JP:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLK8WGT2