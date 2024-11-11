¥¨¥·¥«¥ëÊ¸¶ñPENON¡¢¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¾¦ÉÊ¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×Àµ¼°ÈÎÇä¤ò³«»Ï
ÃÏµå¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Î¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖPENON¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñÅ¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
PENON¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.penon.co.jp/view/category/magnet(https://shop.penon.co.jp/view/category/magnet)
PENON¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
PENON¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Î¡ÖÊ¸¶ñ¡×¤È´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥È¡×¤½¤·¤ÆÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤Î3Í×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤Ç¤¹¡£Ì¾²è¤ÎÉ®Ã×¤ä¥ì¥êー¥Õ¾õ¤Îµ¯Éú¤òÀº¹ª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¨¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î3D¥Çー¥¿¤òÀ©ºî¤·¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²¿ÁØ¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÇö¤¤¥¤¥ó¥¯¤Î½Å¤Ê¤ê¤ÇÌ¾²è¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê±úÆÌ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤â¤È¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò½êÍ¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Ú¥ó¡×¡¢¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¦¥Ã¥É¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥·¥êー¥º¤ÎÂè£³ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¢£ÈþÇ»¾Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ
¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»°ÂçÆ«¼§´ï¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÈþÇ»¾Æ¤ÎÇÑºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¿¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿PENON¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Æ«´ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤È¡¢Å¬ÅÙ¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£PENONÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿PENON¤ÎÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶²è¤ÎÉ®Ã×¤ä¥ì¥êー¥Õ¾õ¤Îµ¯Éú¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î3D¥Çー¥¿¤Ë¡¢PENON¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÎ©ÂÎ²Ã¹©¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÀè¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¾®¤µ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Ì¾²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÀ¾ÍÎ³¨²è¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨¤äÆüËÜ²è¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢200ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢ー¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Î¥ó
PENON¤ÏÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡Ö¥¨¥·¥«¥ëÊ¸¶ñ¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¹ÎÓÇ§¾ÚÌÚºà¤Î³èÍÑ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îºï¸º¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖPENON¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Î¡ÖÊ¸¶ñ¡×´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥È¡×¤½¤·¤ÆÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤Î3Í×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
https://penon.co.jp/contact/
PENON ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://penon.co.jp
PENON ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@penon_japan