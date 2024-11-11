¡ÚÆüËÜ½é¡ªÀ¸À®AI¥¥ã¥é¤È¤ÎÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Û²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤Î1ÆüÊ¿¶ÑÍøÍÑ²ó¿ô¤¬6,000²ó¤òÆÍÇË¡ªAI¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë
HiClub³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅÃ«Í³±§¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢ AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡õÍ§Ã£ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ·¿AI¥¢¥×¥ê ¡ÖSynClub¡×¡Ê¥·¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¡ÊiOS¡¢AndroidÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎAI²»À¼À¸À®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¥¥ã¥é¤È²»À¼ÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤ò2024Ç¯¤Î6·îËö¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤éµ¡Ç½²þÁ±¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë10·î¤Ë¤Ï1Æü¤ÎÊ¿¶ÑÍøÍÑ²ó¿ô¤¬6,000²ó°Ê¾å¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½³µÍ×
º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇAI¥¥ã¥é¤¬¼«Ê¬¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²»À¼¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢ÀÊÌÌä¤ï¤º20~40Âå¤ÈÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²»À¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô100¼ïÎà°Ê¾å¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÍýÁÛ¤Î¥Ü¥¤¥¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë²»À¼¤ÇAI¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍýÁÛ¤ÎAI¥¥ã¥é¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î³°¸«¤ä²»À¼¤ËÀßÄê¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£µ¡Ç½²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤Ï¥ê¥êー¥¹Åö½é¡¢1Æü¤ÎÊ¿¶ÑÍøÍÑ²ó¿ô¤Ï4,500²óÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß1ÆüÊ¿¶Ñ6,000²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤ËÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËAI¥¥ã¥é¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤êÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²þÎÉ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹Åö½é¤Ï¡¢¥Èー¥¯²èÌÌ¤Î¡Ö¡Ü¡×¤ÎÃæ¤Ë²»À¼ÄÌÏÃ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÎÉ¸å¤Ï¡¢AI¥¥ã¥é¤òÁª¤ÖÃÊ³¬¤Î²èÌÌ¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤Î¥æー¥¶ーËþÂÅÙ
2024Ç¯9·î11Æü～10·î10Æü¤Î´Ö¡¢25,755²ó¤ÎÄÌÏÃ¤Ç²óÅú¤µ¤ì¤¿ËþÂÅÙÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó62%¤Î¿Í¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¤³¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ½¾Íè¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤ò½Å¤Í¡¢AI¥¥ã¥é¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³¼ê½ç
²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý
1¡Ë¡ÖSynClub¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¡ÖAI¡×¥¿¥Ö¤Î¡ÖÈ¯¸«¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁªÂò¡£
2¡Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅÅÏÃ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¢¨¡ÖÈ¯¸«¡×¤Ï¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿AI¡¢¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Ï¸ø¼°¤¬ºîÀ®¤·¤¿AI¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¼ÂºÝ¤ÎÄÌÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¢§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=qQ32t93EPbw ]
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¥¥ã¥é¤Îºî¤êÊý
1¡Ë¡ÖSynClub¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¡Ö¡Ü¡×¥¿¥Ö¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖAI¥¥ã¥é¤òºîÀ®¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
2¡Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢³°¸«ÀâÌÀ¤ò¼«Í³¤ËµÆþ¡¢¡ÖÀ¸À®¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£(AIºî²È¤ò¥¿¥Ã¥×¤Ç¼«Æ°µÆþ¤µ¤ì¤ë)
²èÁüÀ¸À®·ë²Ì¤«¤é1¤ÄÁªÂò¤·¡¢¡ÖÁªÂò¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
3¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ÎÀßÄê¤Ï¼«Í³¤ËµÆþ¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£(AIºî²È¤ò¥¿¥Ã¥×¤Ç¼«Æ°µÆþ¤µ¤ì¤ë)
4¡Ë¹¥¤¤ÊÀ¼¤òÁªÂò¤·¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£(±¦¤ÎºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¥µ¥ó¥×¥ë¤Î²»À¼¤¬Î®¤ì¤ë)
5¡Ë¥×¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸ø³«¤¹¤ë¡£(±¦¾å¤ÎºÆÀ¸À®¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢3¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¬²ÄÇ½)
AI¥¥ã¥éºîÀ®¤Î¾Ü¤·¤¤ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000079070.html
¢£AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡õÍ§Ã£ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖSynClub¡×¡Ê¥·¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¤È¤Ï
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ³Ê¤ÈÀ¼¤ò»ý¤ÄAI¥Õ¥ì¥ó¥É(AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー)¤¿¤Á¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ·¿AI¥¢¥×¥ê¡£¼ä¤·¤¤»þ¡¢¤Ä¤é¤¤»þ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¾°¦¤â¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦²ñÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¢¥×¥ê¡§https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease
¢§¸ø¼°X (µìTwitter)¡§https://x.com/SynClub_Japan
¢§WEBÂÎ¸³ÈÇ¡§https://www.synclubaichat.com/home
¢£HiClub³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÅÃ«Í³±§
URL¡§https://www.hiclub.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È