¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ¿·¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë²ÏÀ¥ÍþºÚ»á¡¢¸ÜÌä¤Ë¸¶½ÓÇ·»á¤¬½¢Ç¤
º¸¤«¤é) ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ÆïËÜ½¤ÆóÏº ¼¹¹ÔÌò°÷¡§²ÏÀ¥ÍþºÚ ¸ÜÌä¡§¸¶½ÓÇ·. ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆàÎÉÀµÆÁ
ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖWIRED CAFE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌó80Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤Î¥«¥Õ¥§¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆàÎÉÀµÆÁ¡¢°Ê²¼¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý²È¡¦¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î²ÏÀ¥ÍþºÚ»á¤ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¾¦ÊªÎ®¡¢À½Â¤¤ÎÊ¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¸¶½ÓÇ·»á¤ò¸ÜÌä¤Ë¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÀ¥»á¡¢¸¶»á¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥Õ¥§»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¾¦ÊªÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê±¿±Ä¤È¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ä¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
²ÏÀ¥»á¡¢¸¶»á¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢ÊªÎ®¤äÀ½Â¤¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¸þ¾å¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤ä¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸úÎ¨Åª¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¡§»ÅÆþ¤ì¡¢ÊªÎ®¡¢²Ã¹©¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¶¯²½
¡¦ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È: ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯: ¿©¤Î¥à¥À¤òºï¸º¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯
¡¦¿©ÂÎ¸³¤ÎÂ¿ÍÍ²½: ÍÍ¡¹¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
¡¦µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯: ³ÆÃÏ°è¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯
²ÏÀ¥ÍþºÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£·ÐÎò
²ÏÀ¥ÍþºÚ»á¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô³«È¯¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎÁÍý²È¡¦¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¹¡£¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¡¢Âç¼ê´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÌö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿6¼¡»º¶È²½»Ù±ç¤ä¡¢¿©¤Î¥à¥À¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È¾ðÇ®¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ÏÀ¥»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÉZEROCO¡É¤Î³èÍÑ¤ò¼´¤Ë¡¢ÇÀ¶È¤äµù¶È¤ÎÀî¾å¤«¤é³°¿©¤ä¾®Çä¤Ê¤É¤ÎÀî²¼¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ10Ç¯¡¢100Ç¯Àè¤Î¿©¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢Ì¤Íè¤òÁÛÁü¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤Ø¤Î½¢Ç¤¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤äÊ¸²½¤òºî¤ëÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Àµ¤·¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆàÎÉÀµÆÁ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎÁÍý²È¤Î²ÏÀ¥ÍþºÚ»á¤ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÀ¥»á¤Ï¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¼±¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
²ÏÀ¥»á¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¶ÈÂÖ³«È¯¤ä¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ°è»º¿©ºà¤Î³èÍÑ¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÏÀ¥»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¿©¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¶½ÓÇ·»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ·ÐÎò
¸¶½ÓÇ·»á¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓµÚ¤Ó¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¾¦ÊªÎ®¡¢À½Â¤Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÉý¹¤¤¸«¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸¶»á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿»ºÃÏ¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÁ´ÂÎºÇÅ¬²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ZEROCO¤Î³èÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆàÎÉÀµÆÁ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä´Ã£¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¸¶½ÓÇ·»á¤ò¸ÜÌä¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶»á¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¡¢µÚ¤Ó¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¾¦ÊªÎ®¡¢À½Â¤Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÉý¹¤¤¸«¼±¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
¸¶»á¤¬»ý¤ÄÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢»ÅÆþ¤ì¡¢ÊªÎ®¡¢²Ã¹©¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ZEROCO¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¶ÈÂÖÅ¸³«¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Á¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO¡×¤Î³èÍÑ
¡ÖZEROCO¡×¤Ï¡¢ZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Äã²¹¡¦¹â¼¾¤ÎÊÝ´É´Ä¶¤ò°ÂÄêÅª¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¤ä¿©ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÄ¹´ü´Ö¡¢¹âÉÊ¼Á¤ËÊÝ»ý¤·¡¢¤Þ¤¿Í½È÷ÎäµÑ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÖZEROCO¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Âè°ì¼¡»º¶È¤¬Êú¤¨¤ëÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ä¥Õー¥É¥í¥¹¡¢¼ûµë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÏ«Æ¯´Ä¶Åù¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ZEROCO¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://zeroco.co.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£ ²ñ¼ÒÌ¾
¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆàÎÉÀµÆÁ
¢£ ½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-27-8 LOS GATOS 2¡¦3F
¢£ ÀßÎ©
2001Ç¯6·î
¢£ URL
https://www.cafecompany.co.jp/
¢£ »ö¶ÈÆâÍÆ
°û¿©Å¹ÊÞ¤Î´ë²è±¿±Ä»ö¶È¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡¢³¤³°Å¹ÊÞ´ë²è±¿±Ä»ö¶È
¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖWIRED CAFE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌó80Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤Î¥«¥Õ¥§¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤äÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£2021Ç¯8·î¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¡£¿©¡ß¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¿©¡ß¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¿©¡ß¥Ø¥ë¥·ー¥é¥¤¥Õ¤ò¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¡£
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
WIRED CAFE¡¢¥Õ¥¿¥Ð¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¡¢°Ë±¦±ÒÌç¥«¥Õ¥§¡¢È¯¹Úµï¼ò²°5¡ÊÉ½»²Æ»¡Ë¡¢ PUBLIC HOUSE¡¢ ROSEMARY¡ÇS TOKYO¡ÊNEWoMan¿·½É6F¡Ë¡¢MOJA in the HOUSE¡Ê½ÂÃ«¡Ë¡¢¿©Æ²µï¼ò²°¤É¤¤¤Á¤ã¤ó¡¡¡¡ ¡Äetc
¡ã ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡ä
¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡
pr_info@cafecompany.co.jp
Tel 03-5778-0477 / Fax 03-5778-0478